Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210811/bashkiriya-1745387916.html
В Башкирии среди вакцинированных от коронавируса разыграют рулоны сена
В Башкирии среди вакцинированных от коронавируса разыграют рулоны сена - РИА Новости, 11.08.2021
В Башкирии среди вакцинированных от коронавируса разыграют рулоны сена
Рулоны сена разыграют в Аскинском районе Башкирии среди местных жителей, вакцинированных от коронавируса с 11 августа, сообщила районная администрация на своей... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T19:12
2021-08-11T19:12
распространение коронавируса
общество
уфа
здоровье - общество
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740964062_0:277:2880:1897_1920x0_80_0_0_61acd8dc740b8b362f96bc479a0d7791.jpg
УФА, 11 авг – РИА Новости. Рулоны сена разыграют в Аскинском районе Башкирии среди местных жителей, вакцинированных от коронавируса с 11 августа, сообщила районная администрация на своей странице в "ВКонтакте"."В рамках проекта "Здоровое село" в районе запущена акция-поощрение "Вакцинируйся – получи сено!" среди жителей сельских поселений Аскинский, Евбулякский, Казанчинский, Кашкинский, Кубиязовский, Кшлау-Елгинский, Петропавловский, Урмиязовский сельсоветы, имеющие личное подсобное хозяйство. Условия акции: вакцинироваться первым компонентом вакцины в период с 11 августа по 21 августа 2021 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что розыгрыш состоится 24 августа в здании администрации Аскинского района. "Три победителя, которые получат по три рулона сена, будут определены с помощью жеребьевки, согласно списку, предоставленному районной больницей", - сообщает районная мэрия.В Башкирии это не первый розыгрыш среди вакцинированных от коронавируса. Ранее администрация Уфы разыграла среди привитых от COVID-19 квартиру в Демском районе города и 10 смартфонов. Кроме того, среди вакцинированных в самом крупном в Приволжье пункте вакцинации в здании конгресс-холла "Торатау" разыгрывали путевки в санатории республики.По данным башкирского минздрава, в регионе от коронавирусной инфекции привились более миллиона человек.
https://ria.ru/20210811/bashkiriya-1745383808.html
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740964062_287:0:2847:1920_1920x0_80_0_0_85c22a5f456e15bb6eb7c8ec9069a543.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, уфа, здоровье - общество, вакцинация россиян от covid-19
19:12 11.08.2021
 
В Башкирии среди вакцинированных от коронавируса разыграют рулоны сена

В Башкирии в Аскинском районе среди вакцинированных от коронавируса разыграют рулоны сена

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
УФА, 11 авг – РИА Новости. Рулоны сена разыграют в Аскинском районе Башкирии среди местных жителей, вакцинированных от коронавируса с 11 августа, сообщила районная администрация на своей странице в "ВКонтакте".
"В рамках проекта "Здоровое село" в районе запущена акция-поощрение "Вакцинируйся – получи сено!" среди жителей сельских поселений Аскинский, Евбулякский, Казанчинский, Кашкинский, Кубиязовский, Кшлау-Елгинский, Петропавловский, Урмиязовский сельсоветы, имеющие личное подсобное хозяйство. Условия акции: вакцинироваться первым компонентом вакцины в период с 11 августа по 21 августа 2021 года", - говорится в сообщении.
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
Вчера, 18:44
В Башкирии ввели режим ЧС из-за гибели посевов
Отмечается, что розыгрыш состоится 24 августа в здании администрации Аскинского района. "Три победителя, которые получат по три рулона сена, будут определены с помощью жеребьевки, согласно списку, предоставленному районной больницей", - сообщает районная мэрия.
В Башкирии это не первый розыгрыш среди вакцинированных от коронавируса. Ранее администрация Уфы разыграла среди привитых от COVID-19 квартиру в Демском районе города и 10 смартфонов. Кроме того, среди вакцинированных в самом крупном в Приволжье пункте вакцинации в здании конгресс-холла "Торатау" разыгрывали путевки в санатории республики.
По данным башкирского минздрава, в регионе от коронавирусной инфекции привились более миллиона человек.
 
Распространение коронавирусаОбществоУфаЗдоровье - ОбществоВакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:52В ДТП с микроавтобусом в Кузбассе погиб один человек
06:49В ЛНР сообщили о ранении ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ
06:31Посольство России призвало Госдеп обратить внимание на права человека в США
05:50"Известия": НПФ могут обязать возвращать незаконно изъятые накопления
05:24В Петропавловск-Камчатский доставили пятерых выживших пассажиров Ми-8
05:11Спасатели и водолазы прибыли к месту крушения Ми-8 на Камчатке
05:08У берегов Японии произошла утечка топлива из-за севшего на мель судна
05:00Восемь человек могли остаться внутри вертолета Ми-8, утонувшего на Камчатке
04:48СМИ: в России планируют поднять возраст продажи алкоголя
04:25На борту упавшего на Камчатке Ми-8 был экономист Корженевский
04:17Источник сообщил, что упавший на Камчатке Ми-8 лежит на глубине 100 метров
04:15Названо безопасное количество мяса для человека
04:14Невзоров прокомментировал инцидент с нападением в Петербурге
03:41Климкин заявил о "планах" России разделить Украину
03:37Инфекционист рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
03:25Упавший на Камчатке Ми-8 принадлежал обвиняемому в убийстве депутату
03:24NI предупредил Европу о расплате за "Северный поток — 2"
03:18В Крыму предупредили участников "Крымской платформы" о последствиях
03:15IT-специалист объяснил, как удалить себя из баз данных мошенников
03:07Вильфанд назвал причину лесных пожаров в регионах России
Лента новостейМолния