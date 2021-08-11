https://ria.ru/20210811/bashkiriya-1745387916.html

В Башкирии среди вакцинированных от коронавируса разыграют рулоны сена

В Башкирии среди вакцинированных от коронавируса разыграют рулоны сена - РИА Новости, 11.08.2021

В Башкирии среди вакцинированных от коронавируса разыграют рулоны сена

Рулоны сена разыграют в Аскинском районе Башкирии среди местных жителей, вакцинированных от коронавируса с 11 августа, сообщила районная администрация на своей... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T19:12

2021-08-11T19:12

2021-08-11T19:12

распространение коронавируса

общество

уфа

здоровье - общество

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740964062_0:277:2880:1897_1920x0_80_0_0_61acd8dc740b8b362f96bc479a0d7791.jpg

УФА, 11 авг – РИА Новости. Рулоны сена разыграют в Аскинском районе Башкирии среди местных жителей, вакцинированных от коронавируса с 11 августа, сообщила районная администрация на своей странице в "ВКонтакте"."В рамках проекта "Здоровое село" в районе запущена акция-поощрение "Вакцинируйся – получи сено!" среди жителей сельских поселений Аскинский, Евбулякский, Казанчинский, Кашкинский, Кубиязовский, Кшлау-Елгинский, Петропавловский, Урмиязовский сельсоветы, имеющие личное подсобное хозяйство. Условия акции: вакцинироваться первым компонентом вакцины в период с 11 августа по 21 августа 2021 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что розыгрыш состоится 24 августа в здании администрации Аскинского района. "Три победителя, которые получат по три рулона сена, будут определены с помощью жеребьевки, согласно списку, предоставленному районной больницей", - сообщает районная мэрия.В Башкирии это не первый розыгрыш среди вакцинированных от коронавируса. Ранее администрация Уфы разыграла среди привитых от COVID-19 квартиру в Демском районе города и 10 смартфонов. Кроме того, среди вакцинированных в самом крупном в Приволжье пункте вакцинации в здании конгресс-холла "Торатау" разыгрывали путевки в санатории республики.По данным башкирского минздрава, в регионе от коронавирусной инфекции привились более миллиона человек.

https://ria.ru/20210811/bashkiriya-1745383808.html

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, уфа, здоровье - общество, вакцинация россиян от covid-19