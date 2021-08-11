https://ria.ru/20210811/bashkiriya-1745383808.html

В Башкирии ввели режим ЧС из-за гибели посевов

В Башкирии ввели режим ЧС из-за гибели посевов - РИА Новости, 11.08.2021

В Башкирии ввели режим ЧС из-за гибели посевов

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, согласно которому в 41 муниципалитете региона действует режим чрезвычайной ситуации из-за гибели... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T18:44

2021-08-11T18:44

2021-08-11T18:52

радий хабиров

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УФА, 11 авг – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, согласно которому в 41 муниципалитете региона действует режим чрезвычайной ситуации из-за гибели сельскохозяйственных посевов в результате засухи.Ранее в минсельхозе Башкирии сообщали РИА Новости, что в 26 муниципалитетах республики с 14 по 28 июля действовал режим ЧС и ведомство готовило документы для продления режима чрезвычайной ситуации еще на один месяц из-за гибели урожая в результате засухи.В среду на официальном интернет-портале правовой информации республики опубликовали внесение изменений в указ главы региона "О введении режима чрезвычайной ситуации на территориях отдельных муниципальных районов Республики Башкортостан".Согласно документу, с 9 августа в 41 муниципалитете республики действует режим чрезвычайной ситуации.

https://ria.ru/20210723/zasukha-1742481603.html

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радий хабиров