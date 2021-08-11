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В Башкирии ввели режим ЧС из-за гибели посевов
В Башкирии ввели режим ЧС из-за гибели посевов - РИА Новости, 11.08.2021
В Башкирии ввели режим ЧС из-за гибели посевов
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, согласно которому в 41 муниципалитете региона действует режим чрезвычайной ситуации из-за гибели... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T18:44
2021-08-11T18:52
радий хабиров
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УФА, 11 авг – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, согласно которому в 41 муниципалитете региона действует режим чрезвычайной ситуации из-за гибели сельскохозяйственных посевов в результате засухи.Ранее в минсельхозе Башкирии сообщали РИА Новости, что в 26 муниципалитетах республики с 14 по 28 июля действовал режим ЧС и ведомство готовило документы для продления режима чрезвычайной ситуации еще на один месяц из-за гибели урожая в результате засухи.В среду на официальном интернет-портале правовой информации республики опубликовали внесение изменений в указ главы региона "О введении режима чрезвычайной ситуации на территориях отдельных муниципальных районов Республики Башкортостан".Согласно документу, с 9 августа в 41 муниципалитете республики действует режим чрезвычайной ситуации.
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радий хабиров
18:44 11.08.2021 (обновлено: 18:52 11.08.2021)
 
В Башкирии ввели режим ЧС из-за гибели посевов

В Башкирии ввели режим ЧС из-за гибели посевов в 41 муниципалитете

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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УФА, 11 авг – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, согласно которому в 41 муниципалитете региона действует режим чрезвычайной ситуации из-за гибели сельскохозяйственных посевов в результате засухи.
Ранее в минсельхозе Башкирии сообщали РИА Новости, что в 26 муниципалитетах республики с 14 по 28 июля действовал режим ЧС и ведомство готовило документы для продления режима чрезвычайной ситуации еще на один месяц из-за гибели урожая в результате засухи.
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В среду на официальном интернет-портале правовой информации республики опубликовали внесение изменений в указ главы региона "О введении режима чрезвычайной ситуации на территориях отдельных муниципальных районов Республики Башкортостан".
Согласно документу, с 9 августа в 41 муниципалитете республики действует режим чрезвычайной ситуации.
 
Радий Хабиров
 
 
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