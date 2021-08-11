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Житель Башкирии похитил семейную пару, чтобы найти возлюбленную
Житель Башкирии похитил семейную пару, чтобы найти возлюбленную - РИА Новости, 11.08.2021
Житель Башкирии похитил семейную пару, чтобы найти возлюбленную
Правоохранители задержали жителя Башкирии, с друзьями похитившего супружескую пару, чтобы через них отыскать бывшую сожительницу, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T17:03
2021-08-11T17:03
происшествия
абзелиловский район
уфа
россия
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УФА, 11 авг – РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Башкирии, с друзьями похитившего супружескую пару, чтобы через них отыскать бывшую сожительницу, сообщили в СУСК РФ по региону."Седьмого августа 2021 года в правоохранительные органы республики обратилась супружеская пара из Абзелиловского района, которые пояснили, что их похитили трое мужчин, которые завладели их автомобилем и вывезли из села Аскарово в Уфу, где похитили еще 31-летнюю сестру женщины. Благодаря оказанному сопротивлению супруги смогли сбежать и обратиться в полицию, но третьей потерпевшей уйти не удалось, ее судьба была неизвестна", - говорится в сообщении ведомства.Башкирский следком возбудил уголовное дело по статье УК РФ "похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также совершенное в отношении двух и более лиц".По версии следствия, 23-летний парень после тщетных попыток найти свою бывшую 31-летнюю сожительницу, которая скрывала от него свое место жительства после разрыва отношений, решил силой получить информацию у ее 22-летней сестры. С двумя знакомыми 24 и 27 лет они похитили женщину, вывезли в лес и требовали сказать, где проживает ее сестра, а когда та сказала, что не знает, похитили также ее 23-летнего супруга, завладели его автомобилем и, нанеся ему побои, продолжили требовать информацию."Под угрозами похищенная супружеская пара сообщила, что их родственница может находиться в Уфе. Не получив точного адреса, двое похитителей увезли семью в Уфу, где заставили похищенную девушку позвонить сестре и обманным путем выманить ее из дома. Ее тоже насильно посадили в автомобиль и направились в сторону выезда из города. Тогда похищенные супруги, улучив момент, когда автомобиль остановился, сбежали и обратились в полицию", - сообщает СУСК.По данным ведомства, 23-летний подозреваемый, выехав из города, высадил своего сообщника, после чего вместе с похищенной сожительницей направился в Аургазинский район, где совершил разбойное нападение на продуктовый магазин, похитив продукты и 1,8 тысячи рублей. Вскоре похититель был замечен на проселочной дороге уже в Кармаскалинском районе и задержан сотрудниками уголовного розыска, а женщина - освобождена.По предварительным данным, каких-либо иных противоправных действий в отношении нее совершено не было. Двое сообщников подозреваемого также были в этот же день задержаны. Все задержанные арестованы.
https://ria.ru/20210810/pokhischenie-1745241403.html
https://ria.ru/20210805/kidnepping-1744524072.html
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происшествия, абзелиловский район, уфа, россия
17:03 11.08.2021
 
Житель Башкирии похитил семейную пару, чтобы найти возлюбленную

В Башкирии задержали 23-летнего мужчину, с друзьями похитившего семейную пару

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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УФА, 11 авг – РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Башкирии, с друзьями похитившего супружескую пару, чтобы через них отыскать бывшую сожительницу, сообщили в СУСК РФ по региону.
"Седьмого августа 2021 года в правоохранительные органы республики обратилась супружеская пара из Абзелиловского района, которые пояснили, что их похитили трое мужчин, которые завладели их автомобилем и вывезли из села Аскарово в Уфу, где похитили еще 31-летнюю сестру женщины. Благодаря оказанному сопротивлению супруги смогли сбежать и обратиться в полицию, но третьей потерпевшей уйти не удалось, ее судьба была неизвестна", - говорится в сообщении ведомства.
Башкирский следком возбудил уголовное дело по статье УК РФ "похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также совершенное в отношении двух и более лиц".
По версии следствия, 23-летний парень после тщетных попыток найти свою бывшую 31-летнюю сожительницу, которая скрывала от него свое место жительства после разрыва отношений, решил силой получить информацию у ее 22-летней сестры. С двумя знакомыми 24 и 27 лет они похитили женщину, вывезли в лес и требовали сказать, где проживает ее сестра, а когда та сказала, что не знает, похитили также ее 23-летнего супруга, завладели его автомобилем и, нанеся ему побои, продолжили требовать информацию.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
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"Под угрозами похищенная супружеская пара сообщила, что их родственница может находиться в Уфе. Не получив точного адреса, двое похитителей увезли семью в Уфу, где заставили похищенную девушку позвонить сестре и обманным путем выманить ее из дома. Ее тоже насильно посадили в автомобиль и направились в сторону выезда из города. Тогда похищенные супруги, улучив момент, когда автомобиль остановился, сбежали и обратились в полицию", - сообщает СУСК.
По данным ведомства, 23-летний подозреваемый, выехав из города, высадил своего сообщника, после чего вместе с похищенной сожительницей направился в Аургазинский район, где совершил разбойное нападение на продуктовый магазин, похитив продукты и 1,8 тысячи рублей. Вскоре похититель был замечен на проселочной дороге уже в Кармаскалинском районе и задержан сотрудниками уголовного розыска, а женщина - освобождена.
По предварительным данным, каких-либо иных противоправных действий в отношении нее совершено не было. Двое сообщников подозреваемого также были в этот же день задержаны. Все задержанные арестованы.
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ПроисшествияАбзелиловский районУфаРоссия
 
 
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