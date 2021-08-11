https://ria.ru/20210811/baring_vostok-1745382950.html

Первый фигурант дела Baring Vostok обжаловал приговор

Первый фигурант дела Baring Vostok обжаловал приговор - РИА Новости, 11.08.2021

Первый фигурант дела Baring Vostok обжаловал приговор

Первый фигурант дела инвестиционного фонда Baring Vostok о растрате 2,5 миллиарда рублей обжаловал приговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мещанского суда РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T18:35

2021-08-11T18:35

2021-08-11T18:35

происшествия

москва

дело bаring vostok

майкл калви

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Первый фигурант дела инвестиционного фонда Baring Vostok о растрате 2,5 миллиарда рублей обжаловал приговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мещанского суда Москвы.Это первая апелляционная жалоба по делу, у остальных фигурантов еще есть время. О намерении обжаловать приговор заявлял француз Филипп Дельпаль, а американский инвестор Майкл Калви собирался принять решение после изучения текста приговора.

https://ria.ru/20210808/kalvi-1744887168.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, дело bаring vostok, майкл калви