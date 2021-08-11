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Первый фигурант дела Baring Vostok обжаловал приговор
Первый фигурант дела Baring Vostok обжаловал приговор - РИА Новости, 11.08.2021
Первый фигурант дела Baring Vostok обжаловал приговор
Первый фигурант дела инвестиционного фонда Baring Vostok о растрате 2,5 миллиарда рублей обжаловал приговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мещанского суда РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T18:35
2021-08-11T18:35
происшествия
москва
дело bаring vostok
майкл калви
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Первый фигурант дела инвестиционного фонда Baring Vostok о растрате 2,5 миллиарда рублей обжаловал приговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мещанского суда Москвы.Это первая апелляционная жалоба по делу, у остальных фигурантов еще есть время. О намерении обжаловать приговор заявлял француз Филипп Дельпаль, а американский инвестор Майкл Калви собирался принять решение после изучения текста приговора.
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происшествия, москва, дело bаring vostok, майкл калви
18:35 11.08.2021
 
Первый фигурант дела Baring Vostok обжаловал приговор

Первый фигурант дела Baring Vostok Александр Царкунов обжаловал приговор

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Первый фигурант дела инвестиционного фонда Baring Vostok о растрате 2,5 миллиарда рублей обжаловал приговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мещанского суда Москвы.
"В суд поступила апелляционная жалоба Александра Царкунова", - сказали в суде.
Это первая апелляционная жалоба по делу, у остальных фигурантов еще есть время. О намерении обжаловать приговор заявлял француз Филипп Дельпаль, а американский инвестор Майкл Калви собирался принять решение после изучения текста приговора.
Майкл Калви у здания Мещанского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
8 августа, 05:06
Посольство США: уголовное дело Калви испортило инвестиционный климат в РФ
 
ПроисшествияМоскваДело Bаring VostokМайкл Калви
 
 
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