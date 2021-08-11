https://ria.ru/20210811/baring_vostok-1745382950.html
Первый фигурант дела Baring Vostok обжаловал приговор
Первый фигурант дела Baring Vostok обжаловал приговор - РИА Новости, 11.08.2021
Первый фигурант дела Baring Vostok обжаловал приговор
Первый фигурант дела инвестиционного фонда Baring Vostok о растрате 2,5 миллиарда рублей обжаловал приговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мещанского суда РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T18:35
2021-08-11T18:35
2021-08-11T18:35
происшествия
москва
дело bаring vostok
майкл калви
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Первый фигурант дела инвестиционного фонда Baring Vostok о растрате 2,5 миллиарда рублей обжаловал приговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мещанского суда Москвы.Это первая апелляционная жалоба по делу, у остальных фигурантов еще есть время. О намерении обжаловать приговор заявлял француз Филипп Дельпаль, а американский инвестор Майкл Калви собирался принять решение после изучения текста приговора.
https://ria.ru/20210808/kalvi-1744887168.html
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происшествия, москва, дело bаring vostok, майкл калви
Первый фигурант дела Baring Vostok обжаловал приговор
Первый фигурант дела Baring Vostok Александр Царкунов обжаловал приговор