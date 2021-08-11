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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20210811/bariatria-1745296656.html
"Правда тела". Хирургически уменьшить желудок: риски и плюсы
"Правда тела". Хирургически уменьшить желудок: риски и плюсы - РИА Новости, 11.08.2021
"Правда тела". Хирургически уменьшить желудок: риски и плюсы
Операция по уменьшению желудка, на первый взгляд, кажется легким способом похудеть. Но как это происходит, и какие есть плюсы и риски? Может ли уменьшенный желудок снова растянуться? Кому врачи откажут в такой операции (и почему важно, какой у вас вес и психологический настрой)? И почему после резекции желудка - выше риск стать алкоголиком?
2021-08-11T12:00
2021-08-11T12:00
правда тела
общество
подкаст
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"Правда тела". Хирургически уменьшить желудок: риски и плюсы
Операция по уменьшению желудка, на первый взгляд, кажется легким способом похудеть. Но как это происходит, и какие есть плюсы и риски? Может ли уменьшенный желудок снова растянуться? Кому врачи откажут в такой операции (и почему важно, какой у вас вес и психологический настрой)? И почему после резекции желудка - выше риск стать алкоголиком?
audio/mpeg
"Правда тела". Хирургически уменьшить желудок: риски и плюсы
Операция по уменьшению желудка, на первый взгляд, кажется легким способом похудеть. Но как это происходит, и какие есть плюсы и риски? Может ли уменьшенный желудок снова растянуться? Кому врачи откажут в такой операции (и почему важно, какой у вас вес и психологический настрой)? И почему после резекции желудка - выше риск стать алкоголиком?
audio/mpeg
Как попасть на операцию по уменьшению желудка (и возможно ли сделать ее бесплатно)? Сколько потом можно будет есть? И почему кому-то такая операция подойдет, а кто-то - рискует снова вернуться в прежние объемы? Объясняет бариатрический хирург, кандидат медицинских наук, ведущий специалист внебюджетного многопрофильного отделения ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова Александр Мелентьев.01:45 Что такое бариатрическая хирургия06:35 Насколько это серьезное вмешательство в организм08:23 “Только 20 процентов людей с ожирением осознают, что больны”10:52 Как попасть на операцию по резекции желудка13:58 Может ли уменьшенный желудок растягиваться снова14:55 “Человеку психику нужно полностью менять”17:00 Сколько длится заживление и восстановление после операции26:00 Можно ли пить алкоголь, если уменьшил желудокПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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общество, подкаст, аудио
12:00 11.08.2021
 

"Правда тела". Хирургически уменьшить желудок: риски и плюсы

Правда тела
"Правда тела". Хирургически уменьшить желудок: риски и плюсы
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Операция по уменьшению желудка, на первый взгляд, кажется легким способом похудеть. Но как это происходит, и какие есть плюсы и риски? Может ли уменьшенный желудок снова растянуться? Кому врачи откажут в такой операции (и почему важно, какой у вас вес и психологический настрой)? И почему после резекции желудка - выше риск стать алкоголиком?
Как попасть на операцию по уменьшению желудка (и возможно ли сделать ее бесплатно)? Сколько потом можно будет есть? И почему кому-то такая операция подойдет, а кто-то - рискует снова вернуться в прежние объемы? Объясняет бариатрический хирург, кандидат медицинских наук, ведущий специалист внебюджетного многопрофильного отделения ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова Александр Мелентьев.
01:45 Что такое бариатрическая хирургия
06:35 Насколько это серьезное вмешательство в организм
08:23 “Только 20 процентов людей с ожирением осознают, что больны”
10:52 Как попасть на операцию по резекции желудка
13:58 Может ли уменьшенный желудок растягиваться снова
14:55 “Человеку психику нужно полностью менять”
17:00 Сколько длится заживление и восстановление после операции
26:00 Можно ли пить алкоголь, если уменьшил желудок
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Наталия Шашина
Монтаж Анастасии Паниоти
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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