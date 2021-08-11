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В Крыму четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом
В Крыму четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 11.08.2021
В Крыму четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом
ДТП произошло с участием легкового автомобиля, микроавтобуса и рейсового автобуса на трассе в западном Крыму, пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T17:33
2021-08-11T17:35
происшествия
симферополь
ford motor
renault logan
сакский район
саки (крым)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. ДТП произошло с участием легкового автомобиля, микроавтобуса и рейсового автобуса на трассе в западном Крыму, пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба УМВД по республике.По предварительным данным, в Сакском районе в районе села Орехово водитель рейсового автобуса "ПАЗ", двигаясь со стороны города Саки в направлении Симферополя, допустил столкновение с микроавтобусом Ford Transit. Микроавтобус после столкновения выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с легковым Renault Logan."В автобусе на момент аварии находилось 10 человек, никто из них не пострадал. Телесные повреждения получили водитель и пассажир Ford Transit и два пассажира Renault Logan, один из которых ребенок 2015 года рождения", - сообщили в полиции Крыма, отметив, что все пострадавшие госпитализированы.
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симферополь
сакский район
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происшествия, симферополь, ford motor, renault logan, сакский район, саки (крым)
17:33 11.08.2021 (обновлено: 17:35 11.08.2021)
 
В Крыму четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом

ДТП произошло с участием легкового автомобиля, микроавтобуса и рейсового автобуса на трассе в Крыму

© Фото : МЧС России по Республике КрымДТП в селе Орехово Сакского района
ДТП в селе Орехово Сакского района - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© Фото : МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. ДТП произошло с участием легкового автомобиля, микроавтобуса и рейсового автобуса на трассе в западном Крыму, пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба УМВД по республике.
По предварительным данным, в Сакском районе в районе села Орехово водитель рейсового автобуса "ПАЗ", двигаясь со стороны города Саки в направлении Симферополя, допустил столкновение с микроавтобусом Ford Transit. Микроавтобус после столкновения выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с легковым Renault Logan.
"В автобусе на момент аварии находилось 10 человек, никто из них не пострадал. Телесные повреждения получили водитель и пассажир Ford Transit и два пассажира Renault Logan, один из которых ребенок 2015 года рождения", - сообщили в полиции Крыма, отметив, что все пострадавшие госпитализированы.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
Вчера, 16:38
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ПроисшествияСимферопольFord MotorRenault LoganСакский районСаки (Крым)
 
 
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