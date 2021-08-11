https://ria.ru/20210811/avariya-1745373964.html
В Крыму четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом
В Крыму четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 11.08.2021
В Крыму четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом
ДТП произошло с участием легкового автомобиля, микроавтобуса и рейсового автобуса на трассе в западном Крыму, пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T17:33
2021-08-11T17:33
2021-08-11T17:35
происшествия
симферополь
ford motor
renault logan
сакский район
саки (крым)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745374151_0:17:1600:917_1920x0_80_0_0_4598059412015732cac040cca920d02a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. ДТП произошло с участием легкового автомобиля, микроавтобуса и рейсового автобуса на трассе в западном Крыму, пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба УМВД по республике.По предварительным данным, в Сакском районе в районе села Орехово водитель рейсового автобуса "ПАЗ", двигаясь со стороны города Саки в направлении Симферополя, допустил столкновение с микроавтобусом Ford Transit. Микроавтобус после столкновения выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с легковым Renault Logan."В автобусе на момент аварии находилось 10 человек, никто из них не пострадал. Телесные повреждения получили водитель и пассажир Ford Transit и два пассажира Renault Logan, один из которых ребенок 2015 года рождения", - сообщили в полиции Крыма, отметив, что все пострадавшие госпитализированы.
https://ria.ru/20210811/dtp-1745362133.html
симферополь
сакский район
саки (крым)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745374151_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_37edf42484e6d71415c397a5fdabcd9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, симферополь, ford motor, renault logan, сакский район, саки (крым)
17:33 11.08.2021 (обновлено: 17:35 11.08.2021)
В Крыму четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом
ДТП произошло с участием легкового автомобиля, микроавтобуса и рейсового автобуса на трассе в Крыму