https://ria.ru/20210811/avariya-1745373964.html

В Крыму четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Крыму четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 11.08.2021

В Крыму четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом

ДТП произошло с участием легкового автомобиля, микроавтобуса и рейсового автобуса на трассе в западном Крыму, пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T17:33

2021-08-11T17:33

2021-08-11T17:35

происшествия

симферополь

ford motor

renault logan

сакский район

саки (крым)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745374151_0:17:1600:917_1920x0_80_0_0_4598059412015732cac040cca920d02a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. ДТП произошло с участием легкового автомобиля, микроавтобуса и рейсового автобуса на трассе в западном Крыму, пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба УМВД по республике.По предварительным данным, в Сакском районе в районе села Орехово водитель рейсового автобуса "ПАЗ", двигаясь со стороны города Саки в направлении Симферополя, допустил столкновение с микроавтобусом Ford Transit. Микроавтобус после столкновения выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с легковым Renault Logan."В автобусе на момент аварии находилось 10 человек, никто из них не пострадал. Телесные повреждения получили водитель и пассажир Ford Transit и два пассажира Renault Logan, один из которых ребенок 2015 года рождения", - сообщили в полиции Крыма, отметив, что все пострадавшие госпитализированы.

https://ria.ru/20210811/dtp-1745362133.html

симферополь

сакский район

саки (крым)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, симферополь, ford motor, renault logan, сакский район, саки (крым)