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Суд арестовал бывших премьера и министра туризма Северной Осетии
Суд арестовал бывших премьера и министра туризма Северной Осетии - РИА Новости, 11.08.2021
Суд арестовал бывших премьера и министра туризма Северной Осетии
Басманный суд Москвы арестовал бывшего председателя правительства республики Северная Осетия-Алания Сергея Такоева и экс-министра туризма республики Алана... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T19:14
2021-08-11T19:14
происшествия
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республика северная осетия - алания
сергей такоев
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал бывшего председателя правительства республики Северная Осетия-Алания Сергея Такоева и экс-министра туризма республики Алана Диамбекова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."Басманным судом удовлетворены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Диамбекова А.С. и Такоева С.К.", - сказала она.По данным суда, им вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата).Срок ареста установлен до 10 октября."В удовлетворении ходатайств стороны защиты об избрании более мягкой меры пресечения, в том числе домашнего ареста, запрета определённых действий или залога, - отказано", - добавила Софинская.
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происшествия, москва, республика северная осетия - алания, сергей такоев, россия
19:14 11.08.2021
 
Суд арестовал бывших премьера и министра туризма Северной Осетии

Суд в Москве арестовал бывшего премьера Северной Осетии Такоева и экс-министра туризма Диамбекова

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал бывшего председателя правительства республики Северная Осетия-Алания Сергея Такоева и экс-министра туризма республики Алана Диамбекова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"Басманным судом удовлетворены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Диамбекова А.С. и Такоева С.К.", - сказала она.
Кресла для судей в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 15:28
Экс-чиновник частично признал вину по делу с ущербом в миллиард рублей
По данным суда, им вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата).
Срок ареста установлен до 10 октября.
"В удовлетворении ходатайств стороны защиты об избрании более мягкой меры пресечения, в том числе домашнего ареста, запрета определённых действий или залога, - отказано", - добавила Софинская.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
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ПроисшествияМоскваРеспублика Северная Осетия - АланияСергей ТакоевРоссия
 
 
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