https://ria.ru/20210811/arest-1745388397.html

Суд арестовал бывших премьера и министра туризма Северной Осетии

Суд арестовал бывших премьера и министра туризма Северной Осетии - РИА Новости, 11.08.2021

Суд арестовал бывших премьера и министра туризма Северной Осетии

Басманный суд Москвы арестовал бывшего председателя правительства республики Северная Осетия-Алания Сергея Такоева и экс-министра туризма республики Алана... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T19:14

2021-08-11T19:14

2021-08-11T19:14

происшествия

москва

республика северная осетия - алания

сергей такоев

россия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал бывшего председателя правительства республики Северная Осетия-Алания Сергея Такоева и экс-министра туризма республики Алана Диамбекова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."Басманным судом удовлетворены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Диамбекова А.С. и Такоева С.К.", - сказала она.По данным суда, им вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата).Срок ареста установлен до 10 октября."В удовлетворении ходатайств стороны защиты об избрании более мягкой меры пресечения, в том числе домашнего ареста, запрета определённых действий или залога, - отказано", - добавила Софинская.

https://ria.ru/20210802/berezhnoy-1744018161.html

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происшествия, москва, республика северная осетия - алания, сергей такоев, россия