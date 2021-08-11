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В Чебоксарах арестовали мужчину, насильно целовавшего чужого ребенка
В Чебоксарах арестовали мужчину, насильно целовавшего чужого ребенка - РИА Новости, 11.08.2021
В Чебоксарах арестовали мужчину, насильно целовавшего чужого ребенка
Жителя Чебоксар, который целовал маленькую девочку, арестовали за насильственные действия в отношении ребенка, сообщили РИА Новости в региональном следственном... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T12:10
2021-08-11T12:10
происшествия
чебоксары
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 авг — РИА Новости. Жителя Чебоксар, который целовал маленькую девочку, арестовали за насильственные действия в отношении ребенка, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.Ранее Telegram-канал Life Shot разместил видео, как взрослый мужчина на скамейке возле подъезда целует в губы пятилетнюю девочку, которая пытается вырваться. Сообщается, что это не его ребенок. Снявшие видео соседи вызвали полицию."Могу подтвердить, что возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Подозреваемый в кратчайшие сроки задержан, в отношении него по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему уже предъявлено обвинение", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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происшествия, чебоксары, следственный комитет россии (ск рф), россия
12:10 11.08.2021
 
В Чебоксарах арестовали мужчину, насильно целовавшего чужого ребенка

Жителя Чебоксар, который насильно целовал маленькую девочку, арестовали

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 авг — РИА Новости. Жителя Чебоксар, который целовал маленькую девочку, арестовали за насильственные действия в отношении ребенка, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.
Ранее Telegram-канал Life Shot разместил видео, как взрослый мужчина на скамейке возле подъезда целует в губы пятилетнюю девочку, которая пытается вырваться. Сообщается, что это не его ребенок. Снявшие видео соседи вызвали полицию.
"Могу подтвердить, что возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Подозреваемый в кратчайшие сроки задержан, в отношении него по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему уже предъявлено обвинение", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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ПроисшествияЧебоксарыСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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