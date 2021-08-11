https://ria.ru/20210811/arest-1745317258.html

В Чебоксарах арестовали мужчину, насильно целовавшего чужого ребенка

В Чебоксарах арестовали мужчину, насильно целовавшего чужого ребенка - РИА Новости, 11.08.2021

В Чебоксарах арестовали мужчину, насильно целовавшего чужого ребенка

Жителя Чебоксар, который целовал маленькую девочку, арестовали за насильственные действия в отношении ребенка, сообщили РИА Новости в региональном следственном... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T12:10

2021-08-11T12:10

2021-08-11T12:10

происшествия

чебоксары

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 авг — РИА Новости. Жителя Чебоксар, который целовал маленькую девочку, арестовали за насильственные действия в отношении ребенка, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.Ранее Telegram-канал Life Shot разместил видео, как взрослый мужчина на скамейке возле подъезда целует в губы пятилетнюю девочку, которая пытается вырваться. Сообщается, что это не его ребенок. Снявшие видео соседи вызвали полицию."Могу подтвердить, что возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Подозреваемый в кратчайшие сроки задержан, в отношении него по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему уже предъявлено обвинение", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20210728/nasilie-1743215951.html

чебоксары

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, чебоксары, следственный комитет россии (ск рф), россия