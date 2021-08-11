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В Москве арестовали женщину, которая забралась на дерево с арбалетом
В Москве арестовали женщину, которая забралась на дерево с арбалетом - РИА Новости, 11.08.2021
В Москве арестовали женщину, которая забралась на дерево с арбалетом
Бабушкинский суд Москвы на 6 суток арестовал женщину, которая с арбалетом залезла на дерево в парке, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T11:54
2021-08-11T11:59
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы на 6 суток арестовал женщину, которая с арбалетом залезла на дерево в парке, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Кузьмина О.В. ... признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции), и ей назначено наказание в виде 6 суток административного ареста", - сказали в суде.Там добавили, что женщина забралась с арбалетом на дерево в Бабушкинском парке.По данным СМИ, она просидела на дереве несколько часов в знак протеста против реновации.
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происшествия, москва, россия
11:54 11.08.2021 (обновлено: 11:59 11.08.2021)
 
В Москве арестовали женщину, которая забралась на дерево с арбалетом

Суд в Москве арестовал женщину, которая забралась на дерево с арбалетом, на шесть суток

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы на 6 суток арестовал женщину, которая с арбалетом залезла на дерево в парке, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Кузьмина О.В. ... признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции), и ей назначено наказание в виде 6 суток административного ареста", - сказали в суде.
Там добавили, что женщина забралась с арбалетом на дерево в Бабушкинском парке.
По данным СМИ, она просидела на дереве несколько часов в знак протеста против реновации.
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