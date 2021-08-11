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В Москве арестовали женщину, которая забралась на дерево с арбалетом

В Москве арестовали женщину, которая забралась на дерево с арбалетом - РИА Новости, 11.08.2021

В Москве арестовали женщину, которая забралась на дерево с арбалетом

Бабушкинский суд Москвы на 6 суток арестовал женщину, которая с арбалетом залезла на дерево в парке, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T11:54

2021-08-11T11:54

2021-08-11T11:59

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы на 6 суток арестовал женщину, которая с арбалетом залезла на дерево в парке, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Кузьмина О.В. ... признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции), и ей назначено наказание в виде 6 суток административного ареста", - сказали в суде.Там добавили, что женщина забралась с арбалетом на дерево в Бабушкинском парке.По данным СМИ, она просидела на дереве несколько часов в знак протеста против реновации.

https://ria.ru/20210727/sud-1743094373.html

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2021

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происшествия, москва, россия