https://ria.ru/20210811/arest-1745294092.html
Председателя ростовского "Водоканала" арестовали по делу о мошенничестве
Председателя ростовского "Водоканала" арестовали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 11.08.2021
Председателя ростовского "Водоканала" арестовали по делу о мошенничестве
Ленинский районный суд санкционировал арест председателя совета директоров АО "Водоканал Ростов-на-Дону" ("Ростовводоканал") Георгия Светлицкого, подозреваемого РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T09:58
2021-08-11T09:58
2021-08-11T11:09
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 авг — РИА Новости. Ленинский районный суд санкционировал арест председателя совета директоров АО "Водоканал Ростов-на-Дону" ("Ростовводоканал") Георгия Светлицкого, подозреваемого в мошенничестве, сообщил представитель объединенной региональной пресс-службы инстанции.Его заключили под стражу на два месяца, до 5 октября.На прошлой неделе, как сообщал агентству источник, силовики провели обыски в здании "Ростовводоканала".По версии следствия, не позднее 27 ноября прошлого года Светлицкий вместе с неизвестными похитили не менее 204 миллионов у организации и распорядились ими по своему усмотрению.Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".На сайте компании утверждается, что АО "Ростовводоканал" — крупнейшее современное коммунальное предприятие Юга России. Оно оказывает услуги холодного водоснабжения и водоотведения жителям Ростова-на-Дону, Батайска, населенных пунктов Аксайского, Азовского и Мясниковского районов.
https://realty.ria.ru/20210802/moshennichestvo-1743967852.html
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происшествия, ростов-на-дону, батайск, россия
09:58 11.08.2021 (обновлено: 11:09 11.08.2021)
Председателя ростовского "Водоканала" арестовали по делу о мошенничестве
Председателя совета директоров "Водоканала" в Ростове-на-Дону арестовали по делу о мошенничестве
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 авг — РИА Новости. Ленинский районный суд санкционировал арест председателя совета директоров АО "Водоканал Ростов-на-Дону" ("Ростовводоканал") Георгия Светлицкого, подозреваемого в мошенничестве, сообщил представитель объединенной региональной пресс-службы инстанции.
Его заключили под стражу на два месяца, до 5 октября.
На прошлой неделе, как сообщал агентству источник, силовики провели обыски в здании "Ростовводоканала".
По версии следствия, не позднее 27 ноября прошлого года Светлицкий вместе с неизвестными похитили не менее 204 миллионов у организации и распорядились ими по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
На сайте компании утверждается, что АО "Ростовводоканал" — крупнейшее современное коммунальное предприятие Юга России
. Оно оказывает услуги холодного водоснабжения и водоотведения жителям Ростова-на-Дону
, Батайска
, населенных пунктов Аксайского, Азовского и Мясниковского районов
.