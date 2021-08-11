https://ria.ru/20210811/arest-1745294092.html

Председателя ростовского "Водоканала" арестовали по делу о мошенничестве

Председателя ростовского "Водоканала" арестовали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 11.08.2021

Председателя ростовского "Водоканала" арестовали по делу о мошенничестве

Ленинский районный суд санкционировал арест председателя совета директоров АО "Водоканал Ростов-на-Дону" ("Ростовводоканал") Георгия Светлицкого, подозреваемого РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T09:58

2021-08-11T09:58

2021-08-11T11:09

происшествия

ростов-на-дону

батайск

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 авг — РИА Новости. Ленинский районный суд санкционировал арест председателя совета директоров АО "Водоканал Ростов-на-Дону" ("Ростовводоканал") Георгия Светлицкого, подозреваемого в мошенничестве, сообщил представитель объединенной региональной пресс-службы инстанции.Его заключили под стражу на два месяца, до 5 октября.На прошлой неделе, как сообщал агентству источник, силовики провели обыски в здании "Ростовводоканала".По версии следствия, не позднее 27 ноября прошлого года Светлицкий вместе с неизвестными похитили не менее 204 миллионов у организации и распорядились ими по своему усмотрению.Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".На сайте компании утверждается, что АО "Ростовводоканал" — крупнейшее современное коммунальное предприятие Юга России. Оно оказывает услуги холодного водоснабжения и водоотведения жителям Ростова-на-Дону, Батайска, населенных пунктов Аксайского, Азовского и Мясниковского районов.

https://realty.ria.ru/20210802/moshennichestvo-1743967852.html

ростов-на-дону

батайск

россия

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происшествия, ростов-на-дону, батайск, россия