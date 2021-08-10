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Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным - РИА Новости, 10.08.2021
Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский боится российского коллегу Владимира Путина, поэтому не решится на встречу с ним, такое мнение в эфире телеканала "Наш"... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T06:11
2021-08-10T12:30
в мире
украина
владимир путин
владимир зеленский
геннадий москаль
россия
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский боится российского коллегу Владимира Путина, поэтому не решится на встречу с ним, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил украинский генерал, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль."Зеленский Путина боится, он туда (в Москву. — Прим. ред.) не поедет. Он найдет кучу причин, ну трусоватый, у него какая-то фобия перед Путиным", — заявил он.По словам генерала, Зеленский вряд ли решится на встречу с российским коллегой даже в других местах, к примеру в Ватикане или Вене. "Он, как только поедет в Москву, считайте, что всю Западную Украину потеряет. Пожалуй, он это прекрасно понимает", — добавил Москаль.В конце июня Путин, отвечая на вопросы в ходе "Прямой линии", отметил, что ему не о чем разговаривать с Зеленским после того, как тот "отдал свою страну под полное внешнее управление". При этом российский лидер уточнил, что он не отказывается от встреч, но "надо только понять, о чем говорить".По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин готов к диалогу с украинским коллегой, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Он указывал, что одно из основных препятствий для встречи двух лидеров — невыполнение Киевом своих обязательств по Минским соглашениям. В середине июля Песков сообщал, что подвижек по подготовке встречи президентов России и Украины пока нет.
https://ria.ru/20210713/putin-1741066651.html
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в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, геннадий москаль, россия
06:11 10.08.2021 (обновлено: 12:30 10.08.2021)
 
Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным

Украинский генерал Москаль заявил, что "трусоватый" Зеленский не решится на встречу с Путиным

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский боится российского коллегу Владимира Путина, поэтому не решится на встречу с ним, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил украинский генерал, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль.
"Зеленский Путина боится, он туда (в Москву. — Прим. ред.) не поедет. Он найдет кучу причин, ну трусоватый, у него какая-то фобия перед Путиным", — заявил он.
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По словам генерала, Зеленский вряд ли решится на встречу с российским коллегой даже в других местах, к примеру в Ватикане или Вене. "Он, как только поедет в Москву, считайте, что всю Западную Украину потеряет. Пожалуй, он это прекрасно понимает", — добавил Москаль.
В конце июня Путин, отвечая на вопросы в ходе "Прямой линии", отметил, что ему не о чем разговаривать с Зеленским после того, как тот "отдал свою страну под полное внешнее управление". При этом российский лидер уточнил, что он не отказывается от встреч, но "надо только понять, о чем говорить".
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин готов к диалогу с украинским коллегой, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Он указывал, что одно из основных препятствий для встречи двух лидеров — невыполнение Киевом своих обязательств по Минским соглашениям. В середине июля Песков сообщал, что подвижек по подготовке встречи президентов России и Украины пока нет.
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