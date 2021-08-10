https://ria.ru/20210810/zelenskiy-1745131002.html

Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным

Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным - РИА Новости, 10.08.2021

Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский боится российского коллегу Владимира Путина, поэтому не решится на встречу с ним, такое мнение в эфире телеканала "Наш"... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T06:11

2021-08-10T06:11

2021-08-10T12:30

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владимир зеленский

геннадий москаль

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский боится российского коллегу Владимира Путина, поэтому не решится на встречу с ним, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил украинский генерал, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль."Зеленский Путина боится, он туда (в Москву. — Прим. ред.) не поедет. Он найдет кучу причин, ну трусоватый, у него какая-то фобия перед Путиным", — заявил он.По словам генерала, Зеленский вряд ли решится на встречу с российским коллегой даже в других местах, к примеру в Ватикане или Вене. "Он, как только поедет в Москву, считайте, что всю Западную Украину потеряет. Пожалуй, он это прекрасно понимает", — добавил Москаль.В конце июня Путин, отвечая на вопросы в ходе "Прямой линии", отметил, что ему не о чем разговаривать с Зеленским после того, как тот "отдал свою страну под полное внешнее управление". При этом российский лидер уточнил, что он не отказывается от встреч, но "надо только понять, о чем говорить".По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин готов к диалогу с украинским коллегой, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Он указывал, что одно из основных препятствий для встречи двух лидеров — невыполнение Киевом своих обязательств по Минским соглашениям. В середине июля Песков сообщал, что подвижек по подготовке встречи президентов России и Украины пока нет.

https://ria.ru/20210713/putin-1741066651.html

https://ria.ru/20210719/smeshno-1741886818.html

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в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, геннадий москаль, россия