https://ria.ru/20210810/zapad-1745073719.html

"Стягивают войска": к чему готовятся Москва и Минск

"Стягивают войска": к чему готовятся Москва и Минск - РИА Новости, 10.08.2021

"Стягивают войска": к чему готовятся Москва и Минск

Война в "серой зоне", уничтожение нерегулярных формирований, надежное прикрытие госграницы — в Минске раскрыли детали стратегических российско-белорусских... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T08:00

2021-08-10T08:00

2021-08-10T10:20

безопасность

владимир зеленский

нато

мид латвии

академия геополитических проблем

эдгар ринкевич

мариуш блащак

хмеймим

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Война в "серой зоне", уничтожение нерегулярных формирований, надежное прикрытие госграницы — в Минске раскрыли детали стратегических российско-белорусских учений "Запад-2021". Как и на предыдущих совместных маневрах, союзники будут противостоять общему противнику, пользоваться одной инфраструктурой и действовать под единым командованием. Западные страны затянули привычную песню, обвинив Россию и Белоруссию в подготовке к агрессии. Но организаторы уверяют: "Запад-2021" — исключительно оборонительное мероприятие.Внешняя поддержка"Запад" — в числе четырех основных региональных военных учений российской армии. До этого были "Восток-2018", "Центр-2019" и "Кавказ-2020". В предстоящих маневрах, как следует из названия, главными действующими лицами выступят военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) — сильнейшего в Вооруженных силах России. Учитывая нынешнюю военно-политическую обстановку у границ, это направление для стратегов генштабов Союзного государства — приоритетное.Боевая учеба пройдет на самых западных тренировочных площадках Союзного государства — 230-м общевойсковом полигоне "Обуз-Лесновский", 174-м учебном полигоне ВВС и ПВО "Домановский", 210-м полигоне "Ружанский" и полигоне "Брестский". С 10 по 16 сентября сюда перебросят более 13 тысяч солдат и офицеров. Фактически русские и белорусы будут тренироваться на глазах у НАТО, резко нарастившей в регионе военное присутствие после 2014-го. Также в учениях впервые примут участие около 50 военнослужащих из Казахстана.В первые три дня планируется отработать вопросы управления соединениями и частями при отражении агрессии. В следующие четыре дня союзники перейдут в контратаку и разгромят условного противника.Первый замминистра обороны Белоруссии Виктор Гулевич сообщил журналистам, что это "незаконные вооруженные формирования, сепаратистские и международные террористические организации". Подобная политкорректность, без указания конкретного агрессора, характерна для подобных крупных мероприятий. Однако в этот раз есть очень важное добавление: "противник пользуется внешней поддержкой".Адекватный сценарий"Террористы никаких дивидендов не получают и без внешней помощи существовать не могут, — объясняет РИА Новости вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов. — Однако под умелым руководством и при значительной поддержке они способны натворить немало бед. Запад боится воевать с нами открыто — это может привести к третьей мировой и взаимному уничтожению. Однако в "серой зоне" они уже действуют против нас. В подобной неявной войне главная ударная сила — не полки и дивизии регулярной армии, а отряды боевиков, подразделения частных военных компаний, действующие негласно. Естественно, наши генералы ищут способы противостояния подобной тактике".Эксперт добавил, что такие учения проводят по всей стране, так как война в "серой зоне" возможна на любом направлении.Обвинения России и Белоруссии в использовании "Запада-2021" как повода для агрессии против НАТО абсолютно беспочвенны, подчеркивает Соколов. Москва и Минск действуют адекватно складывающейся обстановке — Североатлантический альянс регулярно проводит военные учения с аналогичным сценарием.Действительно, на недавних военно-морских маневрах Sea Breeze в Черном море западные страны как раз боролись с условными незаконными вооруженными формированиями, которых также поддерживала третья сторона. Украина тогда была одним из главных участников, и несложно догадаться, кого генералы НАТО записали в добровольного помощника, а кого — в террористы.Надо сказать, что еще зимой пресс-служба ЗВО заявила: "Учения "Запад-2021" будут сосредоточены на борьбе с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами".Сообщали, что акцент сделают на особых методах боевых действий, в частности радиоэлектронной борьбе. Это укладывается в общую парадигму учений — борьба с нерегулярными формированиями, поддерживаемыми извне. Российские системы РЭБ прекрасно зарекомендовали себя в Сирии — вывели из строя большую часть БПЛА боевиков, атаковавших авиабазу Хмеймим. По мнению аналитиков, комплектующие для этих дронов поступали террористам из третьих стран.Реакция ЗападаКрупные военные учения на западных границах Союзного государства ожидаемо вызвали нездоровый ажиотаж в Европе. Так, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич прямо заявил, что маневры могут спровоцировать вооруженное столкновение российско-белорусских войск с частями НАТО."Когда у вас пограничный кризис, проходят крупные военные учения у границ Североатлантического альянса, когда вы увеличиваете присутствие войск на нашей стороне (на литовской, эстонской и польской), то все это, конечно, повышает вероятность возникновения инцидентов", — сказал дипломат.Еще дальше в нагнетании антироссийской истерии зашел президент Украины Владимир Зеленский. В июльском интервью журналистам AFP, AP и Reuters он сообщил, что на учениях будут отрабатываться варианты захвата Киева, Одессы и Харькова. По его словам, Россия продолжает наращивать военную мощь на украинских границах и в сентябре можно ожидать провокаций.Не отстают от соседей и поляки. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, комментируя подготовку к учениям "Запад-2021", подсчитал, что стране необходимо минимум 300 тысяч военнослужащих для противостояния "российской агрессии". Блащака, впрочем, немедленно заклевали местные эксперты, указав, что подобные меры потребуют огромных затрат, а на подготовку такого числа солдат и офицеров уйдут годы."Учения "Запад-2021" несут исключительно оборонительный характер, — подчеркнул замминистра обороны Белоруссии Виктор Гулевич. — Ажиотаж вокруг них уже стал своего рода традицией. Возникает стойкое ощущение дежавю. Информационная шумиха, создаваемая с подачи так называемых аналитиков и экспертов, голословно утверждающих, что совместные учения — лишь ширма для размещения российских войск и развязывания агрессии против третьих стран, ничего, кроме сожаления и саркастической улыбки, не вызывает".К тому же, уточнил он, до 30 сентября личный состав, вооружение, военная и специальная техника Вооруженных сил Белоруссии вернутся в пункты постоянной дислокации, а подразделения российской армии покинут территорию республики.

https://ria.ru/20210805/zapad-2021-1744466690.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210808/nato-1744969928.html

https://ria.ru/20210808/latviya-1744966998.html

https://ria.ru/20210808/ucheniya-1744940407.html

хмеймим

россия

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безопасность, владимир зеленский, нато, мид латвии, академия геополитических проблем, эдгар ринкевич, мариуш блащак, хмеймим, россия