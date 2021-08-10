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В ЛНР рассказали о найденных захоронениях жертв конфликта в Донбассе
В ЛНР рассказали о найденных захоронениях жертв конфликта в Донбассе - РИА Новости, 10.08.2021
В ЛНР рассказали о найденных захоронениях жертв конфликта в Донбассе
Более десяти массовых захоронений жителей, погибших в ходе конфликта в Донбассе, находятся на территории самопровозглашенной Луганской народной республики,... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T13:06
2021-08-10T13:06
в мире
украина
луганск
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Более десяти массовых захоронений жителей, погибших в ходе конфликта в Донбассе, находятся на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявила во вторник руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений Анна Сорока.В ЛНР и ДНР создали специальные органы по поиску пропавших без вести во время конфликта в Донбассе."В настоящий момент мы располагаем сведениями о более чем десяти массовых захоронениях и огромном количестве единичных захоронений неустановленных лиц. Это все жертвы украинской агрессии", - уточнила на брифинге Сорока.Она пояснила, что в Луганске останки людей, погибших в результате обстрелов в период активных боевых действий в Донбассе, "лежали просто на улицах". По словам Сороки, около 180 человек не были даже опознаны."Только за период лета и осени 2014 года в результате массовых неизбирательных обстрелов (в ходе конфликта в Донбассе - ред.) погибло такое большое количество лиц из числа мирного населения, что в условиях введенных блокад, отключения электричества и воды, мощности Луганского морга не хватало", - рассказала Сорока.
https://ria.ru/20210806/donbass-1744716693.html
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луганск
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в мире, украина, луганск, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
13:06 10.08.2021
 
В ЛНР рассказали о найденных захоронениях жертв конфликта в Донбассе

Руководитель группы поисковиков ЛНР: обнаружены более десяти захоронений жертв конфликта в Донбассе

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Более десяти массовых захоронений жителей, погибших в ходе конфликта в Донбассе, находятся на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявила во вторник руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений Анна Сорока.
В ЛНР и ДНР создали специальные органы по поиску пропавших без вести во время конфликта в Донбассе.
"В настоящий момент мы располагаем сведениями о более чем десяти массовых захоронениях и огромном количестве единичных захоронений неустановленных лиц. Это все жертвы украинской агрессии", - уточнила на брифинге Сорока.
Она пояснила, что в Луганске останки людей, погибших в результате обстрелов в период активных боевых действий в Донбассе, "лежали просто на улицах". По словам Сороки, около 180 человек не были даже опознаны.
"Только за период лета и осени 2014 года в результате массовых неизбирательных обстрелов (в ходе конфликта в Донбассе - ред.) погибло такое большое количество лиц из числа мирного населения, что в условиях введенных блокад, отключения электричества и воды, мощности Луганского морга не хватало", - рассказала Сорока.
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