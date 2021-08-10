https://ria.ru/20210810/zakhoroneniya-1745174828.html

В ЛНР рассказали о найденных захоронениях жертв конфликта в Донбассе

В ЛНР рассказали о найденных захоронениях жертв конфликта в Донбассе - РИА Новости, 10.08.2021

В ЛНР рассказали о найденных захоронениях жертв конфликта в Донбассе

Более десяти массовых захоронений жителей, погибших в ходе конфликта в Донбассе, находятся на территории самопровозглашенной Луганской народной республики,... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T13:06

2021-08-10T13:06

2021-08-10T13:06

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луганская народная республика

донбасс

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Более десяти массовых захоронений жителей, погибших в ходе конфликта в Донбассе, находятся на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявила во вторник руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений Анна Сорока.В ЛНР и ДНР создали специальные органы по поиску пропавших без вести во время конфликта в Донбассе."В настоящий момент мы располагаем сведениями о более чем десяти массовых захоронениях и огромном количестве единичных захоронений неустановленных лиц. Это все жертвы украинской агрессии", - уточнила на брифинге Сорока.Она пояснила, что в Луганске останки людей, погибших в результате обстрелов в период активных боевых действий в Донбассе, "лежали просто на улицах". По словам Сороки, около 180 человек не были даже опознаны."Только за период лета и осени 2014 года в результате массовых неизбирательных обстрелов (в ходе конфликта в Донбассе - ред.) погибло такое большое количество лиц из числа мирного населения, что в условиях введенных блокад, отключения электричества и воды, мощности Луганского морга не хватало", - рассказала Сорока.

https://ria.ru/20210806/donbass-1744716693.html

украина

луганск

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

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в мире, украина, луганск, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр