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СК задержал депутата Редькина по делу о гибели человека
СК задержал депутата Редькина по делу о гибели человека - РИА Новости, 10.08.2021
СК задержал депутата Редькина по делу о гибели человека
Местный житель задержан по делу о гибели человека на свалке в посёлке Озерновский на Камчатке, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T11:18
2021-08-10T11:18
происшествия
камчатский край
усть-большерецкий район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 авг - РИА Новости. Местный житель задержан по делу о гибели человека на свалке в посёлке Озерновский на Камчатке, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.Сегодня депутат Законодательного собрания Камчатского края миллионер Игорь Редькин через своего представителя распространил заявление, в котором рассказал, что 2 августа случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села. Ранее региональное управление СК сообщало, что в тот день на свалке в районе посёлка Озерновский Усть-Большерецкого района произошла стрельба, в результате которой 30-летний мужчина получил ранение и позже скончался в больнице."Задержан 55-летний местный житель. В ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения", - сказала представитель управления Ольга Дружинина.Какую статью вменяют задержанному, она не уточнила.55-летний Редькин – один из богатейших депутатов Камчатки. Его доход за 2020 год, согласно последней опубликованной декларации, составил почти 315 миллионов рублей. По данным Forbes, является вместе с женой совладельцем компании "Витязь-Авто", занимающейся добычей и переработкой рыбы, и учредителем ООО "Новый дом", которое строит отель рядом с Култучным озером в центре Петропавловска.
https://ria.ru/20210809/deputat-1745036168.html
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камчатский край
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происшествия, камчатский край, усть-большерецкий район, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:18 10.08.2021
 
СК задержал депутата Редькина по делу о гибели человека

СК задержал камчатского депутата Редькина после признания в причастности к гибели человека

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 авг - РИА Новости. Местный житель задержан по делу о гибели человека на свалке в посёлке Озерновский на Камчатке, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.
Сегодня депутат Законодательного собрания Камчатского края миллионер Игорь Редькин через своего представителя распространил заявление, в котором рассказал, что 2 августа случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села. Ранее региональное управление СК сообщало, что в тот день на свалке в районе посёлка Озерновский Усть-Большерецкого района произошла стрельба, в результате которой 30-летний мужчина получил ранение и позже скончался в больнице.
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"Задержан 55-летний местный житель. В ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения", - сказала представитель управления Ольга Дружинина.
Какую статью вменяют задержанному, она не уточнила.
55-летний Редькин – один из богатейших депутатов Камчатки. Его доход за 2020 год, согласно последней опубликованной декларации, составил почти 315 миллионов рублей. По данным Forbes, является вместе с женой совладельцем компании "Витязь-Авто", занимающейся добычей и переработкой рыбы, и учредителем ООО "Новый дом", которое строит отель рядом с Култучным озером в центре Петропавловска.
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ПроисшествияКамчатский крайУсть-Большерецкий районСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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