https://ria.ru/20210810/zaderzhanie-1745156525.html

СК задержал депутата Редькина по делу о гибели человека

СК задержал депутата Редькина по делу о гибели человека - РИА Новости, 10.08.2021

СК задержал депутата Редькина по делу о гибели человека

Местный житель задержан по делу о гибели человека на свалке в посёлке Озерновский на Камчатке, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T11:18

2021-08-10T11:18

2021-08-10T11:18

происшествия

камчатский край

усть-большерецкий район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 авг - РИА Новости. Местный житель задержан по делу о гибели человека на свалке в посёлке Озерновский на Камчатке, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.Сегодня депутат Законодательного собрания Камчатского края миллионер Игорь Редькин через своего представителя распространил заявление, в котором рассказал, что 2 августа случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села. Ранее региональное управление СК сообщало, что в тот день на свалке в районе посёлка Озерновский Усть-Большерецкого района произошла стрельба, в результате которой 30-летний мужчина получил ранение и позже скончался в больнице."Задержан 55-летний местный житель. В ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения", - сказала представитель управления Ольга Дружинина.Какую статью вменяют задержанному, она не уточнила.55-летний Редькин – один из богатейших депутатов Камчатки. Его доход за 2020 год, согласно последней опубликованной декларации, составил почти 315 миллионов рублей. По данным Forbes, является вместе с женой совладельцем компании "Витязь-Авто", занимающейся добычей и переработкой рыбы, и учредителем ООО "Новый дом", которое строит отель рядом с Култучным озером в центре Петропавловска.

https://ria.ru/20210809/deputat-1745036168.html

https://ria.ru/20210803/bastrykin-1744229523.html

камчатский край

усть-большерецкий район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, камчатский край, усть-большерецкий район, следственный комитет россии (ск рф), россия