https://ria.ru/20210810/yakutiya-1745261804.html

Жертвы огня: волонтеры спасают животных из горящих сел Якутии

Жертвы огня: волонтеры спасают животных из горящих сел Якутии - РИА Новости, 10.08.2021

Жертвы огня: волонтеры спасают животных из горящих сел Якутии

Лесные пожары в Якутии достигли жилых поселков. После пожара в селе Бясь-Кюель местные животные остались без дома и получили сильнейшие ожоги.

2021-08-10T20:34

2021-08-10T20:34

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видео

животные

волонтеры

якутия

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В разрушенном селе волонтеры обнаружили пострадавших котов, собак и коров. Крупных животных накормили и напоили, остальных отвезли в ветклинику. С 8 августа в Якутии введен режим ЧС регионального характера.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Жертвы огня: волонтеры спасают животных из горящих сел Якутии Лесные пожары в Якутии достигли жилых поселков. После пожара в селе Бясь-Кюель местные животные остались без дома и получили сильнейшие ожоги. В разрушенном селе волонтеры обнаружили пострадавших котов, собак и коров. Крупных животных накормили и напоили, а тех, кто поменьше, отвезли в ветклинику. С 8 августа в Якутии введен режим ЧС регионального характера. 2021-08-10T20:34 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, животные, волонтеры, якутия, видео