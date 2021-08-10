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Жертвы огня: волонтеры спасают животных из горящих сел Якутии
Жертвы огня: волонтеры спасают животных из горящих сел Якутии - РИА Новости, 10.08.2021
Жертвы огня: волонтеры спасают животных из горящих сел Якутии
Лесные пожары в Якутии достигли жилых поселков. После пожара в селе Бясь-Кюель местные животные остались без дома и получили сильнейшие ожоги.
2021-08-10T20:34
2021-08-10T20:34
2021-08-10T20:34
видео
животные
волонтеры
якутия
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В разрушенном селе волонтеры обнаружили пострадавших котов, собак и коров. Крупных животных накормили и напоили, остальных отвезли в ветклинику. С 8 августа в Якутии введен режим ЧС регионального характера.
РИА Новости
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Жертвы огня: волонтеры спасают животных из горящих сел Якутии
Лесные пожары в Якутии достигли жилых поселков. После пожара в селе Бясь-Кюель местные животные остались без дома и получили сильнейшие ожоги. В разрушенном селе волонтеры обнаружили пострадавших котов, собак и коров. Крупных животных накормили и напоили, а тех, кто поменьше, отвезли в ветклинику. С 8 августа в Якутии введен режим ЧС регионального характера.
2021-08-10T20:34
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PT1M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, животные, волонтеры, якутия, видео
Жертвы огня: волонтеры спасают животных из горящих сел Якутии
Лесные пожары в Якутии достигли жилых поселков. После пожара в селе Бясь-Кюель местные животные остались без дома и получили сильнейшие ожоги.