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Наука
https://ria.ru/20210810/xiaomi-1745236568.html
Xiaomi показала новые планшеты Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro
Xiaomi показала новые планшеты Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro - РИА Новости, 10.08.2021
Xiaomi показала новые планшеты Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro
Компания Xiaomi в рамках большой презентации в Китае представила пятое поколение планшетов Mi Pad — это первое обновление за три года. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T17:21
2021-08-10T17:21
наука
технологии
google android
xiaomi inc
планшеты
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Компания Xiaomi в рамках большой презентации в Китае представила пятое поколение планшетов Mi Pad — это первое обновление за три года.В семейство вошли две модели: Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro. Это 11-дюймовые планшеты, оснащенные IPS-экраном разрешением 2560 х 1600 пикселей и поддержкой обновление картинки на 120 Гц. Все Mi Pad 5 поддерживают новый стилус Для устройств Xiaomi специально адаптирована свою фирменную оболочку, версия которой получила название MIUI for Pad.Отличаются платформы планшетов: Mi Pad 5 получил Snapdragon 860, Mi Pad 5 Pro — Snapdragon 870. Максимальная версия последнего получит накопитель на 256 ГБ и поддержку работы в мобильных сетях пятого поколения.Заметно разнятся и другие характеристики — Pro-версия оснащена восемью динамиками Dolby Atmos, двойными камерами 50 и 13 Мп, а также фронтальными на 5 и 8 Мп. Если Mi Pad 5 поддерживает 33-ваттную зарядку, то в комплекте с Pro идет зарядное устройство мощностью 67 Вт.Первым рынком, где появятся новые планшеты Xiaomi, станет Китай. В августе самая доступная версия Mi Pad 5 6/128 ГБ обойдется в 308 долларов (примерно 23 тысячи рублей по текущему курсу), а за продвинутый вариант Mi Pad 5 Pro попросят 540 долларов (40 тысяч рублей). Позже новинки поступят и на глобальный рынок.
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РИА Новости
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Новости
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технологии, google android, xiaomi inc, планшеты
17:21 10.08.2021
 

Xiaomi показала новые планшеты Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro

© XiaomiXiaomi Mi Pad 5
Xiaomi Mi Pad 5
© Xiaomi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Компания Xiaomi в рамках большой презентации в Китае представила пятое поколение планшетов Mi Pad — это первое обновление за три года.
В семейство вошли две модели: Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro. Это 11-дюймовые планшеты, оснащенные IPS-экраном разрешением 2560 х 1600 пикселей и поддержкой обновление картинки на 120 Гц. Все Mi Pad 5 поддерживают новый стилус Для устройств Xiaomi специально адаптирована свою фирменную оболочку, версия которой получила название MIUI for Pad.
Отличаются платформы планшетов: Mi Pad 5 получил Snapdragon 860, Mi Pad 5 Pro — Snapdragon 870. Максимальная версия последнего получит накопитель на 256 ГБ и поддержку работы в мобильных сетях пятого поколения.
Заметно разнятся и другие характеристики — Pro-версия оснащена восемью динамиками Dolby Atmos, двойными камерами 50 и 13 Мп, а также фронтальными на 5 и 8 Мп. Если Mi Pad 5 поддерживает 33-ваттную зарядку, то в комплекте с Pro идет зарядное устройство мощностью 67 Вт.
Первым рынком, где появятся новые планшеты Xiaomi, станет Китай. В августе самая доступная версия Mi Pad 5 6/128 ГБ обойдется в 308 долларов (примерно 23 тысячи рублей по текущему курсу), а за продвинутый вариант Mi Pad 5 Pro попросят 540 долларов (40 тысяч рублей). Позже новинки поступят и на глобальный рынок.
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