https://ria.ru/20210810/vzyatka-1745248893.html

В Дагестане чиновника приговорили к четырем годам колонии за взятку

В Дагестане чиновника приговорили к четырем годам колонии за взятку - РИА Новости, 10.08.2021

В Дагестане чиновника приговорили к четырем годам колонии за взятку

Бывший директор государственного казенного учреждения "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Шамиль Кадиев приговорен к 4 годам лишения... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T18:42

2021-08-10T18:42

2021-08-10T18:42

происшествия

взятка

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

уфас

россия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Бывший директор государственного казенного учреждения "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Шамиль Кадиев приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима за взятку экс-руководителю УФАС Дагестана Кубасаю Кубасаеву, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, Кадиев в 2013-2015 годы дал Кубасаеву взятку в виде имущества за покровительство и попустительство по службе. В ходе следствия Кадиев не признал вину. Отмечается, что его судили за "дачу взятки должностному лицу".По данным генпрокуратуры, в качестве взятки были переданы денежные средства в размере 2 миллионов рублей, а также наручные часы марки Hublot и охотничье гладкоствольное ружье Fabarm Axis общей стоимостью 700 тысяч рублей."Приговором суда Кадиеву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы и штрафа в размере 7,7 миллиона рублей, а также лишения права занимать должности в государственных и муниципальных органах в течение 2,5 лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Кубасаев был осужден за получение взяток в 2019 году.

https://ria.ru/20210607/sud-1736052548.html

https://ria.ru/20210802/berezhnoy-1744018161.html

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происшествия, взятка, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, уфас, россия