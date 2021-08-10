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В Дагестане чиновника приговорили к четырем годам колонии за взятку
В Дагестане чиновника приговорили к четырем годам колонии за взятку - РИА Новости, 10.08.2021
В Дагестане чиновника приговорили к четырем годам колонии за взятку
Бывший директор государственного казенного учреждения "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Шамиль Кадиев приговорен к 4 годам лишения... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T18:42
2021-08-10T18:42
происшествия
взятка
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
уфас
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Бывший директор государственного казенного учреждения "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Шамиль Кадиев приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима за взятку экс-руководителю УФАС Дагестана Кубасаю Кубасаеву, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, Кадиев в 2013-2015 годы дал Кубасаеву взятку в виде имущества за покровительство и попустительство по службе. В ходе следствия Кадиев не признал вину. Отмечается, что его судили за "дачу взятки должностному лицу".По данным генпрокуратуры, в качестве взятки были переданы денежные средства в размере 2 миллионов рублей, а также наручные часы марки Hublot и охотничье гладкоствольное ружье Fabarm Axis общей стоимостью 700 тысяч рублей."Приговором суда Кадиеву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы и штрафа в размере 7,7 миллиона рублей, а также лишения права занимать должности в государственных и муниципальных органах в течение 2,5 лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Кубасаев был осужден за получение взяток в 2019 году.
https://ria.ru/20210607/sud-1736052548.html
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происшествия, взятка, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, уфас, россия
18:42 10.08.2021
 
В Дагестане чиновника приговорили к четырем годам колонии за взятку

СК: в Дагестане чиновника Кадиева приговорили к четырем годам колонии за взятку экс-главе УФАС

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Бывший директор государственного казенного учреждения "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Шамиль Кадиев приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима за взятку экс-руководителю УФАС Дагестана Кубасаю Кубасаеву, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, Кадиев в 2013-2015 годы дал Кубасаеву взятку в виде имущества за покровительство и попустительство по службе. В ходе следствия Кадиев не признал вину. Отмечается, что его судили за "дачу взятки должностному лицу".
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По данным генпрокуратуры, в качестве взятки были переданы денежные средства в размере 2 миллионов рублей, а также наручные часы марки Hublot и охотничье гладкоствольное ружье Fabarm Axis общей стоимостью 700 тысяч рублей.
"Приговором суда Кадиеву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы и штрафа в размере 7,7 миллиона рублей, а также лишения права занимать должности в государственных и муниципальных органах в течение 2,5 лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Кубасаев был осужден за получение взяток в 2019 году.
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ПроисшествияВзяткаСледственный комитет России (СК РФ)Республика ДагестанУФАСРоссия
 
 
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