16:40 10.08.2021 (обновлено: 18:07 10.08.2021)
Новосибирский Минздрав объяснил выписку пациента в тяжелом состоянии
Новосибирский Минздрав объяснил выписку пациента в тяжелом состоянии онкологическим заболеванием
НОВОСИБИРСК, 10 авг — РИА Новости. Жителя Новосибирска выписали из госпиталя в тяжелом состоянии после лечения коронавируса из-за его онкологического заболевания, говорится в официальном комментарии регионального Минздрава.
Ранее Сергей Аверьяскин рассказал сайту НДН.инфо, что медики отпустили его 78-летнего тестя в сильно истощенном состоянии и с глубокими пролежнями на теле.
В облминздраве подтвердили, что 2 августа из инфекционного госпиталя действительно выписали пациента 1945 года рождения.
У него в 2020 году нашли тяжелое онкологическое заболевание — это произошло задолго до заражения коронавирусом. Мужчину лечили от COVID-19 в городской больнице № 11, а на долечивание отправили в ЦРБ города Оби, откуда и отпустили с отрицательным результатом ПЦР-теста.
"Сразу после выписки 2 августа 2021 года пациента посетил терапевт ГБУЗ НСО "Городская клиническая поликлиника № 22", его было предложено госпитализировать в связи с основным заболеванием в паллиативное отделение. При врачебном осмотре были обнаружены незначительные единичные пролежни", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что родные пожилого человека отказались от госпитализации, пояснив, что ухаживать за ним будут сами при помощи соцзащиты. Чтобы осмотреть пациента во вторник терапевт и хирург поликлиники пришли домой к пенсионеру, однако им никто не открыл. Медики намерены провести осмотр мужчины в присутствии родственников. По результатам будет принято решение либо о госпитализации, либо о коррекции лечения на дому.
Если дверь в квартиру вновь не откроют, то медики намерены привлечь сотрудников правоохранительных органов.
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