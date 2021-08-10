https://ria.ru/20210810/vypiska-1745211052.html

Новосибирский Минздрав объяснил выписку пациента в тяжелом состоянии

Новосибирский Минздрав объяснил выписку пациента в тяжелом состоянии - РИА Новости, 10.08.2021

Новосибирский Минздрав объяснил выписку пациента в тяжелом состоянии

Жителя Новосибирска выписали из госпиталя в тяжелом состоянии после лечения коронавируса из-за его онкологического заболевания, говорится в официальном... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T16:40

2021-08-10T16:40

2021-08-10T18:07

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НОВОСИБИРСК, 10 авг — РИА Новости. Жителя Новосибирска выписали из госпиталя в тяжелом состоянии после лечения коронавируса из-за его онкологического заболевания, говорится в официальном комментарии регионального Минздрава.Ранее Сергей Аверьяскин рассказал сайту НДН.инфо, что медики отпустили его 78-летнего тестя в сильно истощенном состоянии и с глубокими пролежнями на теле.В облминздраве подтвердили, что 2 августа из инфекционного госпиталя действительно выписали пациента 1945 года рождения.У него в 2020 году нашли тяжелое онкологическое заболевание — это произошло задолго до заражения коронавирусом. Мужчину лечили от COVID-19 в городской больнице № 11, а на долечивание отправили в ЦРБ города Оби, откуда и отпустили с отрицательным результатом ПЦР-теста."Сразу после выписки 2 августа 2021 года пациента посетил терапевт ГБУЗ НСО "Городская клиническая поликлиника № 22", его было предложено госпитализировать в связи с основным заболеванием в паллиативное отделение. При врачебном осмотре были обнаружены незначительные единичные пролежни", — говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что родные пожилого человека отказались от госпитализации, пояснив, что ухаживать за ним будут сами при помощи соцзащиты. Чтобы осмотреть пациента во вторник терапевт и хирург поликлиники пришли домой к пенсионеру, однако им никто не открыл. Медики намерены провести осмотр мужчины в присутствии родственников. По результатам будет принято решение либо о госпитализации, либо о коррекции лечения на дому.Если дверь в квартиру вновь не откроют, то медики намерены привлечь сотрудников правоохранительных органов.

https://ria.ru/20210726/kuban-1742925166.html

https://ria.ru/20210624/novosibirsk-1738389114.html

https://ria.ru/20210113/bolnitsa-1592887615.html

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