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"Российскому общенародному союзу" отказали в регистрации кандидатов в ГД
"Российскому общенародному союзу" отказали в регистрации кандидатов в ГД - РИА Новости, 10.08.2021
"Российскому общенародному союзу" отказали в регистрации кандидатов в ГД
ЦИК России отказал в регистрации федерального списка кандидатов в Госдуму, выдвинутого партией "Российский общенародный союз", следует из постановления ЦИК,... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T17:22
2021-08-10T17:22
политика
госдума рф
цик рф
выборы в государственную думу
сергей бабурин
российский общенародный союз
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ЦИК России отказал в регистрации федерального списка кандидатов в Госдуму, выдвинутого партией "Российский общенародный союз", следует из постановления ЦИК, принятого на заседании во вторник.Партия не освобождена от необходимости сбора подписей, чтобы ЦИК зарегистрировал федеральный список партии на выборы в Госдуму, "Российскому общенародному союзу" нужно было собрать подписи 200 тысяч избирателей.Как ранее сообщал член ЦИК Евгений Шевченко, в документах партии "Российский общенародный союз", представленных в ЦИК для регистрации федерального списка кандидатов в ГД, были выявлены многочисленные недочеты. Например, партия представила недостаточное количество подписей избирателей, в том числе не сброшюрованные и отксерокопированные подписные листы. Также партия в нарушение закона не представила протокол об итогах сбора подписей ни на бумажном, ни на электронном носителе, предоставила не все документы, которые должны представить кандидаты."То, что мы собрали, у меня сомнений нет, а что мы успели сдать до 18 часов 4 августа 200 тысяч подписей, у нас доказательств нет", - заявил на заседании председатель партии Сергей Бабурин.Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что в комиссии огорчены тем, что партии не удалось собрать нужное количество подписей."Было важно, чтобы на федеральном уровне партия прошла все этапы, собрала подписи, мы помогали всем тем, кто собирает подписи в регионах", - подчеркнула она.По словам члена ЦИК Евгения Шевченко, партия представила в ЦИК 93 тысячи 907 подписей в поддержку выдвижения федерального списка кандидатов, что является недостаточным для регистрации федерального списка."Отказать в регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутого "Российским общенародным союзом" в связи с недостаточным количеством достоверных подписей кандидатов, представленных в поддержку выдвижения федерального списка кандидатов", - зачитал Шевченко постановление ЦИК, принятое на заседании во вторник.Ранее ЦИК заверил федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от партии. В поданном в ЦИК федеральном списке партии было 258 кандидатов. Во главе списка председатель партии Сергей Бабурин, а также Андрей Кормухин и Мария Никитенкова.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210704/parties-1739829212.html
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политика, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, сергей бабурин, российский общенародный союз, элла памфилова, россия
17:22 10.08.2021
 
"Российскому общенародному союзу" отказали в регистрации кандидатов в ГД

ЦИК отказал в регистрации списка кандидатов в Госдуму от "Российского общенародного союза"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ЦИК России отказал в регистрации федерального списка кандидатов в Госдуму, выдвинутого партией "Российский общенародный союз", следует из постановления ЦИК, принятого на заседании во вторник.
Партия не освобождена от необходимости сбора подписей, чтобы ЦИК зарегистрировал федеральный список партии на выборы в Госдуму, "Российскому общенародному союзу" нужно было собрать подписи 200 тысяч избирателей.
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Как ранее сообщал член ЦИК Евгений Шевченко, в документах партии "Российский общенародный союз", представленных в ЦИК для регистрации федерального списка кандидатов в ГД, были выявлены многочисленные недочеты. Например, партия представила недостаточное количество подписей избирателей, в том числе не сброшюрованные и отксерокопированные подписные листы. Также партия в нарушение закона не представила протокол об итогах сбора подписей ни на бумажном, ни на электронном носителе, предоставила не все документы, которые должны представить кандидаты.
"То, что мы собрали, у меня сомнений нет, а что мы успели сдать до 18 часов 4 августа 200 тысяч подписей, у нас доказательств нет", - заявил на заседании председатель партии Сергей Бабурин.
Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что в комиссии огорчены тем, что партии не удалось собрать нужное количество подписей.
"Было важно, чтобы на федеральном уровне партия прошла все этапы, собрала подписи, мы помогали всем тем, кто собирает подписи в регионах", - подчеркнула она.
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По словам члена ЦИК Евгения Шевченко, партия представила в ЦИК 93 тысячи 907 подписей в поддержку выдвижения федерального списка кандидатов, что является недостаточным для регистрации федерального списка.
"Отказать в регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутого "Российским общенародным союзом" в связи с недостаточным количеством достоверных подписей кандидатов, представленных в поддержку выдвижения федерального списка кандидатов", - зачитал Шевченко постановление ЦИК, принятое на заседании во вторник.
Ранее ЦИК заверил федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от партии. В поданном в ЦИК федеральном списке партии было 258 кандидатов. Во главе списка председатель партии Сергей Бабурин, а также Андрей Кормухин и Мария Никитенкова.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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ПолитикаГосдума РФЦИК РФВыборы в Государственную думуСергей БабуринРоссийский общенародный союзЭлла ПамфиловаРоссия
 
 
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