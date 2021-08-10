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Наука
https://ria.ru/20210810/vyatgu-1745052856.html
Ученые нашли экономичный способ переработки опилок на лесозаготовках
Ученые нашли экономичный способ переработки опилок на лесозаготовках - РИА Новости, 10.08.2021
Ученые нашли экономичный способ переработки опилок на лесозаготовках
Ученые Вятского государственного университета (ВятГУ) разработали малогабаритную и легко транспортируемую дробилку для измельчения опилок с последующим их... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T09:00
2021-08-10T09:00
наука
технологии
вятский государственный университет
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университетская наука
россия
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Ученые Вятского государственного университета (ВятГУ) разработали малогабаритную и легко транспортируемую дробилку для измельчения опилок с последующим их формованием в топливные гранулы. Новое устройство решит проблему переработки отходов деревоперерабатывающей промышленности. Описание разработки опубликовано в научном журнале IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.Как сообщили авторы исследования, на сегодняшний день отходы предприятий деревоперерабатывающих производств в России не используются, так как существующие технологии не позволяют измельчать материалы с малой удельной массой. Помимо этого, установки имеют слишком большие габариты, что затрудняет их перемещение к конкретному производству. При этом, отходы малых деревоперерабатывающих производств в России оцениваются примерно в 1,5 млн тонн в год, поэтому задача их переработки особенно актуальна.Новизна разработки, подтвержденная патентом в 2017 году, по сравнению с существующими технологиями заключается в более энергоэффективной технологии измельчения и возможности легкой транспортировки устройства.За последнее время ученым удалось не только создать работоспособную конструкцию, но добиться ее преимущества над конкурентами в энергоэффективности при небольших габаритах и массе. Такую дробилку можно устанавливать на небольших лесопилках и других деревоперерабатывающих предприятиях – отдельно или в составе линии гранулирования.Результат был достигнут следующим образом: исходный материал подается в камеру измельчения с двух сторон (загрузочные патрубки находятся друг напротив друга), что вызывает столкновение и замедление частиц материала. Также сверху над патрубками установлена вихревая камера, запускающая турбулентное движение материала. В целом, это приводит к тому, что частицы материала находятся в зоне измельчения гораздо дольше, чем в существующих установках. Именно это позволяет эффективно измельчать материалы с малой удельной массой.Применение новой системы подачи материла в камеру измельчения, а также системы вихреобразования позволило увеличить удельную энергоемкость (отношение количества измельченного продукта к затраченной энергии) на 25-30 процентов по сравнению с ключевыми иностранными аналогами, при сопоставимых массогабаритных характеристиках."Опытные образцы дробилок были успешно опробованы. Теперь речь идет о создании промышленного образца и налаживании мелкосерийного производства. В целом, запрос со стороны производителей на такое оборудование есть, и он значительный", – отметил Андрей Зыкин.Разработка стала победителем конкурса "Старт", организованного Фондом содействия инновациям. Изобретение защищено патентом № 2621567 РФ.
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технологии, вятский государственный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия
09:00 10.08.2021
 

Ученые нашли экономичный способ переработки опилок на лесозаготовках

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСклад леса
Склад леса - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Ученые Вятского государственного университета (ВятГУ) разработали малогабаритную и легко транспортируемую дробилку для измельчения опилок с последующим их формованием в топливные гранулы. Новое устройство решит проблему переработки отходов деревоперерабатывающей промышленности. Описание разработки опубликовано в научном журнале IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.
Как сообщили авторы исследования, на сегодняшний день отходы предприятий деревоперерабатывающих производств в России не используются, так как существующие технологии не позволяют измельчать материалы с малой удельной массой. Помимо этого, установки имеют слишком большие габариты, что затрудняет их перемещение к конкретному производству. При этом, отходы малых деревоперерабатывающих производств в России оцениваются примерно в 1,5 млн тонн в год, поэтому задача их переработки особенно актуальна.
Новизна разработки, подтвержденная патентом в 2017 году, по сравнению с существующими технологиями заключается в более энергоэффективной технологии измельчения и возможности легкой транспортировки устройства.
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За последнее время ученым удалось не только создать работоспособную конструкцию, но добиться ее преимущества над конкурентами в энергоэффективности при небольших габаритах и массе. Такую дробилку можно устанавливать на небольших лесопилках и других деревоперерабатывающих предприятиях – отдельно или в составе линии гранулирования.

Сейчас ни у кого в производстве нет подобных образцов. Мы поставили перед собой задачу интенсифицировать процесс измельчения объемных материалов с небольшой массой (опилки, щепа), не увеличивая габариты дробилки и мощность двигателя", – рассказал доцент кафедры промышленной безопасности и инженерных систем ВятГУ Андрей Зыкин.

Результат был достигнут следующим образом: исходный материал подается в камеру измельчения с двух сторон (загрузочные патрубки находятся друг напротив друга), что вызывает столкновение и замедление частиц материала. Также сверху над патрубками установлена вихревая камера, запускающая турбулентное движение материала. В целом, это приводит к тому, что частицы материала находятся в зоне измельчения гораздо дольше, чем в существующих установках. Именно это позволяет эффективно измельчать материалы с малой удельной массой.
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Применение новой системы подачи материла в камеру измельчения, а также системы вихреобразования позволило увеличить удельную энергоемкость (отношение количества измельченного продукта к затраченной энергии) на 25-30 процентов по сравнению с ключевыми иностранными аналогами, при сопоставимых массогабаритных характеристиках.
"Опытные образцы дробилок были успешно опробованы. Теперь речь идет о создании промышленного образца и налаживании мелкосерийного производства. В целом, запрос со стороны производителей на такое оборудование есть, и он значительный", – отметил Андрей Зыкин.
Разработка стала победителем конкурса "Старт", организованного Фондом содействия инновациям. Изобретение защищено патентом № 2621567 РФ.
 
НаукаТехнологииВятский государственный университетНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссия
 
 
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