https://ria.ru/20210810/vyatgu-1745052856.html

Ученые нашли экономичный способ переработки опилок на лесозаготовках

Ученые нашли экономичный способ переработки опилок на лесозаготовках - РИА Новости, 10.08.2021

Ученые нашли экономичный способ переработки опилок на лесозаготовках

Ученые Вятского государственного университета (ВятГУ) разработали малогабаритную и легко транспортируемую дробилку для измельчения опилок с последующим их... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T09:00

2021-08-10T09:00

2021-08-10T09:00

наука

технологии

вятский государственный университет

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россия

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Ученые Вятского государственного университета (ВятГУ) разработали малогабаритную и легко транспортируемую дробилку для измельчения опилок с последующим их формованием в топливные гранулы. Новое устройство решит проблему переработки отходов деревоперерабатывающей промышленности. Описание разработки опубликовано в научном журнале IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.Как сообщили авторы исследования, на сегодняшний день отходы предприятий деревоперерабатывающих производств в России не используются, так как существующие технологии не позволяют измельчать материалы с малой удельной массой. Помимо этого, установки имеют слишком большие габариты, что затрудняет их перемещение к конкретному производству. При этом, отходы малых деревоперерабатывающих производств в России оцениваются примерно в 1,5 млн тонн в год, поэтому задача их переработки особенно актуальна.Новизна разработки, подтвержденная патентом в 2017 году, по сравнению с существующими технологиями заключается в более энергоэффективной технологии измельчения и возможности легкой транспортировки устройства.За последнее время ученым удалось не только создать работоспособную конструкцию, но добиться ее преимущества над конкурентами в энергоэффективности при небольших габаритах и массе. Такую дробилку можно устанавливать на небольших лесопилках и других деревоперерабатывающих предприятиях – отдельно или в составе линии гранулирования.Результат был достигнут следующим образом: исходный материал подается в камеру измельчения с двух сторон (загрузочные патрубки находятся друг напротив друга), что вызывает столкновение и замедление частиц материала. Также сверху над патрубками установлена вихревая камера, запускающая турбулентное движение материала. В целом, это приводит к тому, что частицы материала находятся в зоне измельчения гораздо дольше, чем в существующих установках. Именно это позволяет эффективно измельчать материалы с малой удельной массой.Применение новой системы подачи материла в камеру измельчения, а также системы вихреобразования позволило увеличить удельную энергоемкость (отношение количества измельченного продукта к затраченной энергии) на 25-30 процентов по сравнению с ключевыми иностранными аналогами, при сопоставимых массогабаритных характеристиках."Опытные образцы дробилок были успешно опробованы. Теперь речь идет о создании промышленного образца и налаживании мелкосерийного производства. В целом, запрос со стороны производителей на такое оборудование есть, и он значительный", – отметил Андрей Зыкин.Разработка стала победителем конкурса "Старт", организованного Фондом содействия инновациям. Изобретение защищено патентом № 2621567 РФ.

https://ria.ru/20210705/tpu-1739292139.html

https://ria.ru/20210809/yagtu-1744560784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, вятский государственный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия