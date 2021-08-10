Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210810/vuz-1745168474.html
Минобрнауки призвало вузы обеспечить равные права привитым и непривитым
Минобрнауки призвало вузы обеспечить равные права привитым и непривитым - РИА Новости, 10.08.2021
Минобрнауки призвало вузы обеспечить равные права привитым и непривитым
Вузы должны обеспечить равные права студентам независимо от наличия прививки от коронавируса, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T12:26
2021-08-10T13:23
общество
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
россия
распространение коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594301129_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_09c590f99b0c2d6d3250e1e33603ab63.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Вузы должны обеспечить равные права студентам независимо от наличия прививки от коронавируса, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков."Нельзя делить студентов на привитых и непривитых, университетам важно обеспечить равенство прав студентов. Недопустимо устанавливать какие-то ограничения... в зависимости от наличия или отсутствия прививки", - заявил Фальков в эфире канала "Россия 24".Он уточнил, что имея более точную информацию о статистике привитых студентов, вузы смогут более точно проводить противоэпидемиологические мероприятия.
https://ria.ru/20210809/vaktsinatsiya-1745105889.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594301129_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_28b95613933da36c5e61a5a366047493.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия
12:26 10.08.2021 (обновлено: 13:23 10.08.2021)
 
Минобрнауки призвало вузы обеспечить равные права привитым и непривитым

Минобрнауки призвало вузы обеспечить равные права привитым и непривитым студентам

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСтуденты на лекции в МГУ
Студенты на лекции в МГУ - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Вузы должны обеспечить равные права студентам независимо от наличия прививки от коронавируса, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"Нельзя делить студентов на привитых и непривитых, университетам важно обеспечить равенство прав студентов. Недопустимо устанавливать какие-то ограничения... в зависимости от наличия или отсутствия прививки", - заявил Фальков в эфире канала "Россия 24".
Преподаватель во время лекции в аудитории МГУ - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 19:37Распространение коронавируса
Минобрнауки выступило против принудительной вакцинации студентов
Он уточнил, что имея более точную информацию о статистике привитых студентов, вузы смогут более точно проводить противоэпидемиологические мероприятия.
 
Распространение коронавирусаОбществоМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:28Шойгу назвал разложение общества страшнейшей угрозой
15:28Глава Якутии назвал ситуацию с лесными пожарами крайне напряженной
15:25На танкере у сирийского порта Латакия прогремел взрыв
15:22В Белоруссии пообещали ответить на санкции США, Великобритании и Канады
15:16Генпрокуратура ЛНР объявила в розыск 11 украинских офицеров
15:13Украина предложила развернуть на своей территории силы ПВО США
15:11ФСБ пресекла деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму
15:10В Киргизии задержали подозреваемую в "минировании" ЦУМа в Бишкеке
15:09Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией
15:04Источник рассказал о состоянии отравившихся в Волгодонске детей
15:01В Минобрнауки заявили о готовности корректировать ограничения по COVID-19
14:57Росприроднадзор назвал регионы, в которых не очищают сточные воды
14:55Саратовские власти назвали возможную причину пожара в цирке
14:52В Тольятти ребенок умер во время визита к стоматологу
14:47В Саратове пожарные потушили купол цирка
14:44Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в домогательствах
14:42В Совфеде отметили важность вакцинации педагогов
14:35Суд отклонил иск Навального к Пескову из-за высказывания о работе с ЦРУ
14:33Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся до конца года
14:33Военные доставили полторы тонны кислорода во владикавказскую больницу
Лента новостейМолния