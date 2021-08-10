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Минобрнауки призвало вузы обеспечить равные права привитым и непривитым
Минобрнауки призвало вузы обеспечить равные права привитым и непривитым - РИА Новости, 10.08.2021
Минобрнауки призвало вузы обеспечить равные права привитым и непривитым
Вузы должны обеспечить равные права студентам независимо от наличия прививки от коронавируса, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T12:26
2021-08-10T12:26
2021-08-10T13:23
общество
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
россия
распространение коронавируса
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Вузы должны обеспечить равные права студентам независимо от наличия прививки от коронавируса, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков."Нельзя делить студентов на привитых и непривитых, университетам важно обеспечить равенство прав студентов. Недопустимо устанавливать какие-то ограничения... в зависимости от наличия или отсутствия прививки", - заявил Фальков в эфире канала "Россия 24".Он уточнил, что имея более точную информацию о статистике привитых студентов, вузы смогут более точно проводить противоэпидемиологические мероприятия.
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общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия
12:26 10.08.2021 (обновлено: 13:23 10.08.2021)
Минобрнауки призвало вузы обеспечить равные права привитым и непривитым
Минобрнауки призвало вузы обеспечить равные права привитым и непривитым студентам