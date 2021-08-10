https://ria.ru/20210810/vuz-1745168474.html

Минобрнауки призвало вузы обеспечить равные права привитым и непривитым

Минобрнауки призвало вузы обеспечить равные права привитым и непривитым - РИА Новости, 10.08.2021

Минобрнауки призвало вузы обеспечить равные права привитым и непривитым

Вузы должны обеспечить равные права студентам независимо от наличия прививки от коронавируса, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T12:26

2021-08-10T12:26

2021-08-10T13:23

общество

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

россия

распространение коронавируса

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Вузы должны обеспечить равные права студентам независимо от наличия прививки от коронавируса, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков."Нельзя делить студентов на привитых и непривитых, университетам важно обеспечить равенство прав студентов. Недопустимо устанавливать какие-то ограничения... в зависимости от наличия или отсутствия прививки", - заявил Фальков в эфире канала "Россия 24".Он уточнил, что имея более точную информацию о статистике привитых студентов, вузы смогут более точно проводить противоэпидемиологические мероприятия.

https://ria.ru/20210809/vaktsinatsiya-1745105889.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия