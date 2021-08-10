https://ria.ru/20210810/vosstanovlenie-1745267784.html

Вишневского восстановили на выборах в законодательное собрание Петербурга

Вишневского восстановили на выборах в законодательное собрание Петербурга - РИА Новости, 10.08.2021

Вишневского восстановили на выборах в законодательное собрание Петербурга

Действующий депутат от "Яблока" Борис Вишневский сообщил, что снова зарегистрирован кандидатом на выборы в законодательное собрание Санкт-Петербурга. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T22:16

2021-08-10T22:16

2021-08-10T22:48

политика

санкт-петербург

яблоко

борис вишневский

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/93080/65/930806506_0:3:1000:566_1920x0_80_0_0_21f612b740583f509f7bfdd3059aebf8.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Действующий депутат от "Яблока" Борис Вишневский сообщил, что снова зарегистрирован кандидатом на выборы в законодательное собрание Санкт-Петербурга."ТИК-30 после отмены первого отказа горизбиркомом все же зарегистрировал меня кандидатом в Закс по округу №2 Центрального района", - написал Вишневский в своем Telegram-канале.Ранее ТИК №30 отказала в регистрации Вишневского на выборы депутатов ЗС в одномандатном округе.По информации пресс-службы партии "Яблоко", Вишневский представил неправильно оформленный документ о решении съезда о выдвижении и неверный документ о согласовании своей кандидатуры федеральным политкомитетом партии. Председатель горизбиркома Петербурга Наталья Чечина подтвердила эту информацию. Затем Санкт-Петербургская избирательная комиссия отменила решение территориальной избирательной комиссии №30 об отказе в регистрации его кандидатуры.

https://ria.ru/20210804/vybory-1744394809.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, санкт-петербург, яблоко, борис вишневский, россия