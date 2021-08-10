https://ria.ru/20210810/vosstanovlenie-1745267784.html
Вишневского восстановили на выборах в законодательное собрание Петербурга
Вишневского восстановили на выборах в законодательное собрание Петербурга - РИА Новости, 10.08.2021
Вишневского восстановили на выборах в законодательное собрание Петербурга
Действующий депутат от "Яблока" Борис Вишневский сообщил, что снова зарегистрирован кандидатом на выборы в законодательное собрание Санкт-Петербурга. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T22:16
2021-08-10T22:16
2021-08-10T22:48
политика
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яблоко
борис вишневский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Действующий депутат от "Яблока" Борис Вишневский сообщил, что снова зарегистрирован кандидатом на выборы в законодательное собрание Санкт-Петербурга."ТИК-30 после отмены первого отказа горизбиркомом все же зарегистрировал меня кандидатом в Закс по округу №2 Центрального района", - написал Вишневский в своем Telegram-канале.Ранее ТИК №30 отказала в регистрации Вишневского на выборы депутатов ЗС в одномандатном округе.По информации пресс-службы партии "Яблоко", Вишневский представил неправильно оформленный документ о решении съезда о выдвижении и неверный документ о согласовании своей кандидатуры федеральным политкомитетом партии. Председатель горизбиркома Петербурга Наталья Чечина подтвердила эту информацию. Затем Санкт-Петербургская избирательная комиссия отменила решение территориальной избирательной комиссии №30 об отказе в регистрации его кандидатуры.
https://ria.ru/20210804/vybory-1744394809.html
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политика, санкт-петербург, яблоко, борис вишневский, россия
22:16 10.08.2021 (обновлено: 22:48 10.08.2021)
Вишневского восстановили на выборах в законодательное собрание Петербурга
Избирком Петербурга отменил отказ депутату от "Яблока" Вишневскому в регистрации кандидатом