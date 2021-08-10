https://ria.ru/20210810/volgodonsk-1745195240.html
Источник рассказал о состоянии отравившихся в Волгодонске детей
Источник рассказал о состоянии отравившихся в Волгодонске детей - РИА Новости, 10.08.2021
Источник рассказал о состоянии отравившихся в Волгодонске детей
Четыре ребенка находятся в больнице Волгодонска в состоянии средней степени тяжести после отравления в центре загородного отдыха, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T15:04
2021-08-10T15:04
2021-08-10T15:04
происшествия
ростовская область
волгодонск
здоровье - общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Четыре ребенка находятся в больнице Волгодонска в состоянии средней степени тяжести после отравления в центре загородного отдыха, сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах.Как ранее сообщал региональный СУСК, в одном из центров загородного отдыха Волгодонска проводились тренировочные сборы. После того, как 9 августа спортсменов покормили, у 31 ребенка в возрасте от 10 до 14 лет появились симптомы отравления. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности."В настоящее время в инфекционном отделении детской городской больницы Волгодонска находятся четверо детей. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что накануне педиатры детской горбольницы провели осмотр 31 ребенка в центре загородного отдыха.
https://ria.ru/20210810/otravleniya-1745178803.html
ростовская область
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происшествия, ростовская область, волгодонск, здоровье - общество
Источник рассказал о состоянии отравившихся в Волгодонске детей
Источник: четырех отравившихся в Волгодонске детей госпитализировали