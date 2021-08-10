https://ria.ru/20210810/volgodonsk-1745195240.html

Источник рассказал о состоянии отравившихся в Волгодонске детей

Источник рассказал о состоянии отравившихся в Волгодонске детей - РИА Новости, 10.08.2021

Источник рассказал о состоянии отравившихся в Волгодонске детей

Четыре ребенка находятся в больнице Волгодонска в состоянии средней степени тяжести после отравления в центре загородного отдыха, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T15:04

2021-08-10T15:04

2021-08-10T15:04

происшествия

ростовская область

волгодонск

здоровье - общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Четыре ребенка находятся в больнице Волгодонска в состоянии средней степени тяжести после отравления в центре загородного отдыха, сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах.Как ранее сообщал региональный СУСК, в одном из центров загородного отдыха Волгодонска проводились тренировочные сборы. После того, как 9 августа спортсменов покормили, у 31 ребенка в возрасте от 10 до 14 лет появились симптомы отравления. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности."В настоящее время в инфекционном отделении детской городской больницы Волгодонска находятся четверо детей. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что накануне педиатры детской горбольницы провели осмотр 31 ребенка в центре загородного отдыха.

https://ria.ru/20210810/otravleniya-1745178803.html

ростовская область

волгодонск

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происшествия, ростовская область, волгодонск, здоровье - общество