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Источник рассказал о состоянии отравившихся в Волгодонске детей
Источник рассказал о состоянии отравившихся в Волгодонске детей - РИА Новости, 10.08.2021
Источник рассказал о состоянии отравившихся в Волгодонске детей
Четыре ребенка находятся в больнице Волгодонска в состоянии средней степени тяжести после отравления в центре загородного отдыха, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T15:04
2021-08-10T15:04
происшествия
ростовская область
волгодонск
здоровье - общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Четыре ребенка находятся в больнице Волгодонска в состоянии средней степени тяжести после отравления в центре загородного отдыха, сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах.Как ранее сообщал региональный СУСК, в одном из центров загородного отдыха Волгодонска проводились тренировочные сборы. После того, как 9 августа спортсменов покормили, у 31 ребенка в возрасте от 10 до 14 лет появились симптомы отравления. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности."В настоящее время в инфекционном отделении детской городской больницы Волгодонска находятся четверо детей. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что накануне педиатры детской горбольницы провели осмотр 31 ребенка в центре загородного отдыха.
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, волгодонск, здоровье - общество
15:04 10.08.2021
 
Источник рассказал о состоянии отравившихся в Волгодонске детей

Источник: четырех отравившихся в Волгодонске детей госпитализировали

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Четыре ребенка находятся в больнице Волгодонска в состоянии средней степени тяжести после отравления в центре загородного отдыха, сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах.
Как ранее сообщал региональный СУСК, в одном из центров загородного отдыха Волгодонска проводились тренировочные сборы. После того, как 9 августа спортсменов покормили, у 31 ребенка в возрасте от 10 до 14 лет появились симптомы отравления. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"В настоящее время в инфекционном отделении детской городской больницы Волгодонска находятся четверо детей. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что накануне педиатры детской горбольницы провели осмотр 31 ребенка в центре загородного отдыха.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи по пути на вызов - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
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Случаи массового отравления детей в России в 2020-2021 годах
 
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