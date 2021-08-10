https://ria.ru/20210810/videokarta-1745148258.html

Компьютерные видеокарты дешевеют из-за проблем майнеров

Компьютерные видеокарты дешевеют из-за проблем майнеров - РИА Новости, 10.08.2021

Компьютерные видеокарты дешевеют из-за проблем майнеров

Видеокарты становятся все доступнее, но остаются еще ощутимо дороже рекомендованных производителями цен. К такому выводу пришли аналитики портала 3DCenter. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T10:34

2021-08-10T10:34

2021-08-10T10:34

наука

технологии

amd, inc.

nvidia corporation

геймеры

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Видеокарты становятся все доступнее, но остаются еще ощутимо дороже рекомендованных производителями цен. К такому выводу пришли аналитики портала 3DCenter.На европейском рынке подешевели видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 — стоимость этих адаптеров падает с мая. А Radeon RX 6000-й серии за месяц выросли в цене на 3 процента. Это связано с дефицитом данной продукции: производители видеокарт ограничены объемом выпуска 7-нанометровых чипов TSMC.Видеокарты становятся доступнее на фоне проблем майнеров. Одна из основных криптовалют Ethereum в августе снизила вознаграждение за добычу монеты.В России тенденция на снижение стоимости этих компьютерных комплектующих также ощущается. Например, NVIDIA GeForce RTX 3060 можно приобрести дешевле 60 тысяч рублей, хотя еще в июле ее предлагали на 15 процентов дороже.

https://ria.ru/20210723/virus-1742506205.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, amd, inc., nvidia corporation, геймеры