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Компьютерные видеокарты дешевеют из-за проблем майнеров
Компьютерные видеокарты дешевеют из-за проблем майнеров - РИА Новости, 10.08.2021
Компьютерные видеокарты дешевеют из-за проблем майнеров
Видеокарты становятся все доступнее, но остаются еще ощутимо дороже рекомендованных производителями цен. К такому выводу пришли аналитики портала 3DCenter. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T10:34
2021-08-10T10:34
2021-08-10T10:34
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Видеокарты становятся все доступнее, но остаются еще ощутимо дороже рекомендованных производителями цен. К такому выводу пришли аналитики портала 3DCenter.На европейском рынке подешевели видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 — стоимость этих адаптеров падает с мая. А Radeon RX 6000-й серии за месяц выросли в цене на 3 процента. Это связано с дефицитом данной продукции: производители видеокарт ограничены объемом выпуска 7-нанометровых чипов TSMC.Видеокарты становятся доступнее на фоне проблем майнеров. Одна из основных криптовалют Ethereum в августе снизила вознаграждение за добычу монеты.В России тенденция на снижение стоимости этих компьютерных комплектующих также ощущается. Например, NVIDIA GeForce RTX 3060 можно приобрести дешевле 60 тысяч рублей, хотя еще в июле ее предлагали на 15 процентов дороже.
https://ria.ru/20210723/virus-1742506205.html
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технологии, amd, inc., nvidia corporation, геймеры