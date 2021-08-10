https://ria.ru/20210810/verkhnevolzhe-1745265737.html
В Верхневолжье в этом году трудоустроены более 1,2 тысячи медиков
В Верхневолжье в этом году трудоустроены более 1,2 тысячи медиков - РИА Новости, 10.08.2021
В Верхневолжье в этом году трудоустроены более 1,2 тысячи медиков
За первое полугодие 2021 года в Верхневолжье было трудоустроено более 1,2 тысячи медиков - 349 врачей и 854 медика среднего звена, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T21:34
2021-08-10T21:34
2021-08-10T21:34
тверская область
общество
тверь
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 10 авг – РИА Новости. За первое полугодие 2021 года в Верхневолжье было трудоустроено более 1,2 тысячи медиков - 349 врачей и 854 медика среднего звена, сообщает пресс-служба регионального правительства.Итоги реализации в Верхневолжье национального проекта "Здравоохранение" в первом полугодии 2021 года были рассмотрены на заседании правительства Тверской области, которое во вторник провел губернатор региона Игорь Руденя."Ключевые направления работы в Тверской области - развитие первичного звена здравоохранения, борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, повышение объемов диспансеризации населения, что должно способствовать увеличению средней продолжительности жизни наших граждан. Необходимо организовать качественное медицинское обслуживание, а это возможно лишь тогда, когда есть современные учреждения, оборудование и грамотный персонал", – сказал на заседании правительства Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.В регионе продолжается развитие системы поддержки студентов-медиков и молодых специалистов сферы здравоохранения – выплачиваются академические и социальные стипендии студентам медицинских колледжей, организованы выплаты ординаторам и студентам, обучающимся по целевому набору в Тверском государственном медицинском университете.В рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Тверской области обновляется материально-техническая база сосудистых центров.Так, до конца 2021 года будут введены в эксплуатацию ангиографический комплекс, передвижной аппарат УЗИ и комплекс ультразвуковой диагностики экспертного класса в ОКБ, комплексы УЗИ в Ржевской, Бежецкой, Нелидовской, Вышневолоцкой ЦРБ и городской больнице N7 Твери, а также дополнительное оборудование для перемещения пациентов в городской больнице N6 областной столицы.В регионе также продолжается переоснащение областного онкологического диспансера.В пресс-службе отметили, что все большую значимость приобретает направление постковидной реабилитации жителей региона. В Тверской области вводится углубленная диспансеризация граждан, перенесших коронавирусную инфекцию. По итогам обследования медики будут принимать решения по поводу реабилитационных мероприятий для пациентов.До конца 2022 года по нацпроекту в Верхневолжье планируется создание второго регионального сосудистого центра и центра амбулаторной онкологической помощи на базе Ржевской ЦРБ. С 2023 по 2024 годы такие же онкоцентры будут открыты в Нелидовской, Бежецкой и Кимрской ЦРБ. Кроме того, до конца 2023 года планируется завершить строительство нового комплекса детской областной клинической больницы, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210624/strategiya-1738473966.html
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общество, тверь, тверская область, игорь руденя
В Верхневолжье в этом году трудоустроены более 1,2 тысячи медиков
В Верхневолжье в этом году трудоустроены более 1,2 тысячи медиков
ТВЕРЬ, 10 авг – РИА Новости. За первое полугодие 2021 года в Верхневолжье было трудоустроено более 1,2 тысячи медиков - 349 врачей и 854 медика среднего звена, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Итоги реализации в Верхневолжье национального проекта "Здравоохранение" в первом полугодии 2021 года были рассмотрены на заседании правительства Тверской области
, которое во вторник провел губернатор региона Игорь Руденя
.
"Ключевые направления работы в Тверской области - развитие первичного звена здравоохранения, борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, повышение объемов диспансеризации населения, что должно способствовать увеличению средней продолжительности жизни наших граждан. Необходимо организовать качественное медицинское обслуживание, а это возможно лишь тогда, когда есть современные учреждения, оборудование и грамотный персонал", – сказал на заседании правительства Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.
В регионе продолжается развитие системы поддержки студентов-медиков и молодых специалистов сферы здравоохранения – выплачиваются академические и социальные стипендии студентам медицинских колледжей, организованы выплаты ординаторам и студентам, обучающимся по целевому набору в Тверском государственном медицинском университете.
В рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Тверской области обновляется материально-техническая база сосудистых центров.
Так, до конца 2021 года будут введены в эксплуатацию ангиографический комплекс, передвижной аппарат УЗИ и комплекс ультразвуковой диагностики экспертного класса в ОКБ, комплексы УЗИ в Ржевской, Бежецкой, Нелидовской, Вышневолоцкой ЦРБ и городской больнице N7 Твери
, а также дополнительное оборудование для перемещения пациентов в городской больнице N6 областной столицы.
В регионе также продолжается переоснащение областного онкологического диспансера.
В пресс-службе отметили, что все большую значимость приобретает направление постковидной реабилитации жителей региона. В Тверской области вводится углубленная диспансеризация граждан, перенесших коронавирусную инфекцию. По итогам обследования медики будут принимать решения по поводу реабилитационных мероприятий для пациентов.
До конца 2022 года по нацпроекту в Верхневолжье планируется создание второго регионального сосудистого центра и центра амбулаторной онкологической помощи на базе Ржевской ЦРБ. С 2023 по 2024 годы такие же онкоцентры будут открыты в Нелидовской, Бежецкой и Кимрской ЦРБ. Кроме того, до конца 2023 года планируется завершить строительство нового комплекса детской областной клинической больницы, отметили в пресс-службе.
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