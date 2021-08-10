https://ria.ru/20210810/vengriya-1745138569.html

Посольство Венгрии выделит новые слоты для подачи документов на визу

Посольство Венгрии выделит новые слоты для подачи документов на визу - РИА Новости, 10.08.2021

Посольство Венгрии выделит новые слоты для подачи документов на визу

Визовые центры Венгрии и посольство страны пытаются постепенно увеличить количество мест для записи на подачу документов, сообщили РИА Новости в VFS Global. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T10:49

2021-08-10T10:49

2021-08-10T14:26

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Визовые центры Венгрии и посольство страны пытаются постепенно увеличить количество мест для записи на подачу документов, сообщили РИА Новости в VFS Global.Ранее на сложности пожаловался туристический блогер Иван Герасименко. В своем телеграм-канале он написал, что визовые центры невозможно попасть, "до сентября нет мест"."Все доступные слоты разобрали еще в начале месяца, когда Венгрия объявила, что будет свободно принимать россиян с сертификатом о вакцинации", – уточнил Иван.Он добавил, что в Москве "документы принимают только с понедельника по среду с девяти до 14 часов в общем зале и с девяти до 17 в зале премиум". Свободные даты, по его словам, есть в визовых центрах Иркутска, Хабаровска, Владивостока, а также Нижнего Новгорода. И в консульствах, где можно податься напрямую. "Согласно инструкциям посольства Венгрии в России, документы на оформление отдельных категорий виз принимают только по предварительной записи в целях соблюдения мер безопасности и защиты здоровья клиентов", – уточнили в пресс-службе VFS Global. Там добавили, что в связи со значительным ростом обращений уже с этой недели посольство будет постепенно увеличивать количество временных слотов для записи на подачу.

https://ria.ru/20210802/vengriya-1743652247.html

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