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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210810/vaktsinatsiya-1745192042.html
В Совфеде отметили важность вакцинации педагогов
В Совфеде отметили важность вакцинации педагогов - РИА Новости, 10.08.2021
В Совфеде отметили важность вакцинации педагогов
Для нормальной работы школ важна вакцинация педагогического состава, нужно прервать цепочку распространения вируса, заявила РИА Новости во вторник замглавы... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T14:42
2021-08-10T14:42
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общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Для нормальной работы школ важна вакцинация педагогического состава, нужно прервать цепочку распространения вируса, заявила РИА Новости во вторник замглавы социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Татьяна Куайко."За последние полтора года мы видим, как стремительно может меняться ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции, меняются штаммы, вводятся ограничительные меры. Меняется буквально на глазах", - сказала политик.По словам Кусайко, до 1 сентября ещё почти месяц, поэтому "сейчас рано прогнозировать, но я очень надеюсь, что эпидситуация позволит нашим детям прийти в школу". Особенно это важно для младшеклассников, учеников начальных классов, важен социум, живое общение и восприятие материала, отметила она.Вместе с тем, окончательное решение остается за регионами, оперативными штабами по борьбе с коронавирусом. Если будет необходимость, то Роспотребнадзор даст соответствующие рекомендации, сказала законодатель."При этом уровень вакцинации имеет большое значение, особенно среди педагогического состава. Важно вакцинироваться взрослым, чтобы прервать цепочку распространения вируса. Нужно ответственно относиться к вакцинации, чтобы наши дети могли продолжать учиться в очном формате", - заключила Кусайко.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:42 10.08.2021
 
В Совфеде отметили важность вакцинации педагогов

Сенатор Куайко: для нормальной работы школ важна вакцинация педагогического состава

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц вакциной
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Для нормальной работы школ важна вакцинация педагогического состава, нужно прервать цепочку распространения вируса, заявила РИА Новости во вторник замглавы социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Татьяна Куайко.
"За последние полтора года мы видим, как стремительно может меняться ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции, меняются штаммы, вводятся ограничительные меры. Меняется буквально на глазах", - сказала политик.
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По словам Кусайко, до 1 сентября ещё почти месяц, поэтому "сейчас рано прогнозировать, но я очень надеюсь, что эпидситуация позволит нашим детям прийти в школу". Особенно это важно для младшеклассников, учеников начальных классов, важен социум, живое общение и восприятие материала, отметила она.
Вместе с тем, окончательное решение остается за регионами, оперативными штабами по борьбе с коронавирусом. Если будет необходимость, то Роспотребнадзор даст соответствующие рекомендации, сказала законодатель.
"При этом уровень вакцинации имеет большое значение, особенно среди педагогического состава. Важно вакцинироваться взрослым, чтобы прервать цепочку распространения вируса. Нужно ответственно относиться к вакцинации, чтобы наши дети могли продолжать учиться в очном формате", - заключила Кусайко.
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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