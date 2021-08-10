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Вакцину Pfizer в Казахстане будут использовать для детей и беременных
Вакцину Pfizer в Казахстане будут использовать для детей и беременных - РИА Новости, 10.08.2021
Вакцину Pfizer в Казахстане будут использовать для детей и беременных
Казахстан планирует использовать вакцину Pfizer для вакцинации от коронавируса детей и беременных, сообщил министр здравоохранения республики Алексей Цой. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T08:30
2021-08-10T08:30
2021-08-10T08:30
распространение коронавируса
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
вакцина pfizer/biontech
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НУР-СУЛТАН, 10 авг - РИА Новости. Казахстан планирует использовать вакцину Pfizer для вакцинации от коронавируса детей и беременных, сообщил министр здравоохранения республики Алексей Цой.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании правительства 10 июля поручил кабмину разобраться со срывом поставки вакцин Pfizer в республику и обеспечить доступность этого препарата в стране в кратчайшие сроки. Пресс-служба министерства здравоохранения республики сообщала, что достигнута предварительная договоренность о поставках вакцины Pfizer в Казахстан в четвертом квартале этого года. Ведомство также сообщало, что Казахстан рассмотрит возможность использования вакцины Pfizer для детей с 12 лет при согласии родителей."На начальном этапе в октябре вакцина Pfizer будет доступна для детей и, мы думаем, для беременных только", - сказал Цой на видеозаписи, опубликованной на официальном Telegram-канале coronavirus2020.kz.В Казахстане зарегистрировано более 649 тысяч случаев коронавирусной инфекции, а также почти 7 тысяч летальных случаев от нее.
https://radiosputnik.ria.ru/20210808/vaktsina-1744927963.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, вакцина pfizer/biontech
Вакцину Pfizer в Казахстане будут использовать для детей и беременных
Министр здравоохранения Казахстана Цой: вакцину Pfizer будут использовать для детей и беременных