https://ria.ru/20210810/vaktsina-1745134880.html

Вакцину Pfizer в Казахстане будут использовать для детей и беременных

Вакцину Pfizer в Казахстане будут использовать для детей и беременных - РИА Новости, 10.08.2021

Вакцину Pfizer в Казахстане будут использовать для детей и беременных

Казахстан планирует использовать вакцину Pfizer для вакцинации от коронавируса детей и беременных, сообщил министр здравоохранения республики Алексей Цой. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T08:30

2021-08-10T08:30

2021-08-10T08:30

распространение коронавируса

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

вакцина pfizer/biontech

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НУР-СУЛТАН, 10 авг - РИА Новости. Казахстан планирует использовать вакцину Pfizer для вакцинации от коронавируса детей и беременных, сообщил министр здравоохранения республики Алексей Цой.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании правительства 10 июля поручил кабмину разобраться со срывом поставки вакцин Pfizer в республику и обеспечить доступность этого препарата в стране в кратчайшие сроки. Пресс-служба министерства здравоохранения республики сообщала, что достигнута предварительная договоренность о поставках вакцины Pfizer в Казахстан в четвертом квартале этого года. Ведомство также сообщало, что Казахстан рассмотрит возможность использования вакцины Pfizer для детей с 12 лет при согласии родителей."На начальном этапе в октябре вакцина Pfizer будет доступна для детей и, мы думаем, для беременных только", - сказал Цой на видеозаписи, опубликованной на официальном Telegram-канале coronavirus2020.kz.В Казахстане зарегистрировано более 649 тысяч случаев коронавирусной инфекции, а также почти 7 тысяч летальных случаев от нее.

https://radiosputnik.ria.ru/20210808/vaktsina-1744927963.html

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, вакцина pfizer/biontech