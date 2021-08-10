https://ria.ru/20210810/ukraina-1745197037.html

Украина предложила развернуть на своей территории силы ПВО США

Украина предложила развернуть на своей территории силы ПВО США - РИА Новости, 10.08.2021

Украина предложила развернуть на своей территории силы ПВО США

Киев призвал Вашингтон развернуть на территории Украины силы противовоздушной обороны США. Об этом рассказал вице-премьер по вопросам реинтеграции... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T15:13

2021-08-10T15:13

2021-08-10T15:50

в мире

украина

сша

республика крым

северный поток — 2

алексей резников

россия

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Киев призвал Вашингтон развернуть на территории Украины силы противовоздушной обороны США. Об этом рассказал вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников, передает пресс-служба ведомства."Важно расширить пакет в сфере безопасности для Украины. В первую очередь за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет", — сказал Резников на встрече с главой фонда "Джеймстаун" Гленом Говардом.Свою просьбу он объяснил тем, что Россия якобы намерена разместить ядерные силы в Крыму, а также обвинил Москву в оккупации Азовского моря и милитаризации Черного."Именно с опорой на Крым Россия осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и в Африке, влияет на Балканы. Сейчас то же самое происходит с "Северным потоком — 2", — сказал министр.Он повторил позицию Киева: газопровод угрожает Украине, Польше, странам Балтии и остальной Европе, и призвал ввести санкции против компаний, реализующих проект.Украинские политики регулярно выступают с заявлениями о необходимости разместить в стране иностранные войска, а также получения статуса ядерной державы. Так, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее заявил, что Киев допустил фатальную ошибку, избавившись от ядерного оружия. По мнению политика, если бы Украина сохранила статус ядерного государства, то разговаривали бы с ней "по-другому и давали деньги на обслуживание".В начале августа экс-глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что Киев может начать двигаться в сторону восстановления своего ядерного потенциала в случае невыполнения условий Будапештского меморандума.

https://ria.ru/20210729/shantazh-1743399805.html

https://ria.ru/20210809/reparatsii-1745057798.html

украина

сша

республика крым

россия

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в мире, украина, сша, республика крым, северный поток — 2, алексей резников, россия