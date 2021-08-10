02:59 10.08.2021 (обновлено: 10:28 10.08.2021)
В Киеве заявили, что Германию и Францию напугала военная мощь Украины
Политолог Карасев: Германия и Франция не принимают Украину в НАТО из-за боязни ее военной мощи
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Украины на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Германия и Франция не хотят членства Украины в ЕС и НАТО из-за боязни ее военной мощи, такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" выразил политолог Вадим Карасев.
По его словам, Берлин и Париж не готовы признать Украину частью евроатлантического пространства, так как это грозит возможным доминированием Восточной Европы над Западной.
"Германия и Франция размышляют так: если Украина будет членом НАТО, Европейского cоюза, а Украина плюс Польша, Литва, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия, то есть Восточная Европа, она будет доминирующей над так называемой коренной Европой, Западной. Это меняет все балансы, это не в интересах Германии, Франции, других западноевропейских стран", — выразил мнение он.
Как заявил Карасев, Украина — это "большая территория, большое количество населения, на фоне многих балтийских или балканских стран у Украины большая военная мощь".
"И это немцев и французов настораживает, что тогда проатлантический фланг Европы будет антинемецким, у них есть проблемы с поляками, странами Балтии, особенно после того, как "Северный поток — 2" будет введен в эксплуатацию", — добавил политолог.
В последнее время украинские власти все больше говорят о необходимости немедленного вступления в НАТО. По словам президента Владимира Зеленского, это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе, а Украина заслуживает быть полноправным членом альянса "среди мощных стран". При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что страна станет членом НАТО раньше, чем войдет в Евросоюз.
Как заявлял бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен, для вступления в организацию Украине потребуется достигнуть критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. В июле спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай заявил, что реформы не гарантируют Киеву вступления в альянс. Он уточнил, что одних реформ недостаточно: не только Украина должна быть готова к членству в альянсе, но и НАТО — к расширению.
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