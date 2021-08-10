https://ria.ru/20210810/ukraina-1745128379.html

В Киеве заявили, что Германию и Францию напугала военная мощь Украины

В Киеве заявили, что Германию и Францию напугала военная мощь Украины - РИА Новости, 10.08.2021

В Киеве заявили, что Германию и Францию напугала военная мощь Украины

Германия и Франция не хотят членства Украины в ЕС и НАТО из-за боязни ее военной мощи, такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" выразил политолог Вадим... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T02:59

2021-08-10T02:59

2021-08-10T10:28

в мире

германия

франция

андерс фог расмуссен

владимир зеленский

евросоюз

нато

мид украины

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Германия и Франция не хотят членства Украины в ЕС и НАТО из-за боязни ее военной мощи, такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" выразил политолог Вадим Карасев.По его словам, Берлин и Париж не готовы признать Украину частью евроатлантического пространства, так как это грозит возможным доминированием Восточной Европы над Западной."Германия и Франция размышляют так: если Украина будет членом НАТО, Европейского cоюза, а Украина плюс Польша, Литва, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия, то есть Восточная Европа, она будет доминирующей над так называемой коренной Европой, Западной. Это меняет все балансы, это не в интересах Германии, Франции, других западноевропейских стран", — выразил мнение он.Как заявил Карасев, Украина — это "большая территория, большое количество населения, на фоне многих балтийских или балканских стран у Украины большая военная мощь"."И это немцев и французов настораживает, что тогда проатлантический фланг Европы будет антинемецким, у них есть проблемы с поляками, странами Балтии, особенно после того, как "Северный поток — 2" будет введен в эксплуатацию", — добавил политолог.В последнее время украинские власти все больше говорят о необходимости немедленного вступления в НАТО. По словам президента Владимира Зеленского, это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе, а Украина заслуживает быть полноправным членом альянса "среди мощных стран". При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что страна станет членом НАТО раньше, чем войдет в Евросоюз.Как заявлял бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен, для вступления в организацию Украине потребуется достигнуть критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. В июле спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай заявил, что реформы не гарантируют Киеву вступления в альянс. Он уточнил, что одних реформ недостаточно: не только Украина должна быть готова к членству в альянсе, но и НАТО — к расширению.

https://ria.ru/20210618/nato-1737517413.html

https://ria.ru/20210706/krym-1740144730.html

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в мире, германия, франция, андерс фог расмуссен, владимир зеленский, евросоюз, нато, мид украины, вадим карасев, восточная европа