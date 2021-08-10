Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210810/ukraina-1745128379.html
В Киеве заявили, что Германию и Францию напугала военная мощь Украины
В Киеве заявили, что Германию и Францию напугала военная мощь Украины - РИА Новости, 10.08.2021
В Киеве заявили, что Германию и Францию напугала военная мощь Украины
Германия и Франция не хотят членства Украины в ЕС и НАТО из-за боязни ее военной мощи, такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" выразил политолог Вадим... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T02:59
2021-08-10T10:28
в мире
германия
франция
андерс фог расмуссен
владимир зеленский
евросоюз
нато
мид украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577396761_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_56c794d50eef6a936da104acef67207e.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Германия и Франция не хотят членства Украины в ЕС и НАТО из-за боязни ее военной мощи, такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" выразил политолог Вадим Карасев.По его словам, Берлин и Париж не готовы признать Украину частью евроатлантического пространства, так как это грозит возможным доминированием Восточной Европы над Западной."Германия и Франция размышляют так: если Украина будет членом НАТО, Европейского cоюза, а Украина плюс Польша, Литва, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия, то есть Восточная Европа, она будет доминирующей над так называемой коренной Европой, Западной. Это меняет все балансы, это не в интересах Германии, Франции, других западноевропейских стран", — выразил мнение он.Как заявил Карасев, Украина — это "большая территория, большое количество населения, на фоне многих балтийских или балканских стран у Украины большая военная мощь"."И это немцев и французов настораживает, что тогда проатлантический фланг Европы будет антинемецким, у них есть проблемы с поляками, странами Балтии, особенно после того, как "Северный поток — 2" будет введен в эксплуатацию", — добавил политолог.В последнее время украинские власти все больше говорят о необходимости немедленного вступления в НАТО. По словам президента Владимира Зеленского, это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе, а Украина заслуживает быть полноправным членом альянса "среди мощных стран". При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что страна станет членом НАТО раньше, чем войдет в Евросоюз.Как заявлял бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен, для вступления в организацию Украине потребуется достигнуть критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. В июле спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай заявил, что реформы не гарантируют Киеву вступления в альянс. Он уточнил, что одних реформ недостаточно: не только Украина должна быть готова к членству в альянсе, но и НАТО — к расширению.
https://ria.ru/20210618/nato-1737517413.html
https://ria.ru/20210706/krym-1740144730.html
германия
франция
восточная европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577396761_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_5d42b1e6db8376ec34ff50140b5444a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, германия, франция, андерс фог расмуссен, владимир зеленский, евросоюз, нато, мид украины, вадим карасев, восточная европа
02:59 10.08.2021 (обновлено: 10:28 10.08.2021)
 
В Киеве заявили, что Германию и Францию напугала военная мощь Украины

Политолог Карасев: Германия и Франция не принимают Украину в НАТО из-за боязни ее военной мощи

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Украины на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020
Военнослужащие Украины на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Германия и Франция не хотят членства Украины в ЕС и НАТО из-за боязни ее военной мощи, такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" выразил политолог Вадим Карасев.
По его словам, Берлин и Париж не готовы признать Украину частью евроатлантического пространства, так как это грозит возможным доминированием Восточной Европы над Западной.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 09:56Распространение коронавируса
Во Франции заявили, что условия для вступления Украины в НАТО не созрели
"Германия и Франция размышляют так: если Украина будет членом НАТО, Европейского cоюза, а Украина плюс Польша, Литва, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия, то есть Восточная Европа, она будет доминирующей над так называемой коренной Европой, Западной. Это меняет все балансы, это не в интересах Германии, Франции, других западноевропейских стран", — выразил мнение он.
Как заявил Карасев, Украина — это "большая территория, большое количество населения, на фоне многих балтийских или балканских стран у Украины большая военная мощь".
"И это немцев и французов настораживает, что тогда проатлантический фланг Европы будет антинемецким, у них есть проблемы с поляками, странами Балтии, особенно после того, как "Северный поток — 2" будет введен в эксплуатацию", — добавил политолог.
В последнее время украинские власти все больше говорят о необходимости немедленного вступления в НАТО. По словам президента Владимира Зеленского, это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе, а Украина заслуживает быть полноправным членом альянса "среди мощных стран". При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что страна станет членом НАТО раньше, чем войдет в Евросоюз.
Как заявлял бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен, для вступления в организацию Украине потребуется достигнуть критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. В июле спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай заявил, что реформы не гарантируют Киеву вступления в альянс. Он уточнил, что одних реформ недостаточно: не только Украина должна быть готова к членству в альянсе, но и НАТО — к расширению.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 17:52
Украина обвинила Францию и Германию в потере Крыма
 
В миреГерманияФранцияАндерс Фог РасмуссенВладимир ЗеленскийЕвросоюзНАТОМИД УкраиныВадим КарасевВосточная Европа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:28Шойгу назвал разложение общества страшнейшей угрозой
15:28Глава Якутии назвал ситуацию с лесными пожарами крайне напряженной
15:25На танкере у сирийского порта Латакия прогремел взрыв
15:22В Белоруссии пообещали ответить на санкции США, Великобритании и Канады
15:16Генпрокуратура ЛНР объявила в розыск 11 украинских офицеров
15:13Украина предложила развернуть на своей территории силы ПВО США
15:11ФСБ пресекла деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму
15:10В Киргизии задержали подозреваемую в "минировании" ЦУМа в Бишкеке
15:09Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией
15:04Источник рассказал о состоянии отравившихся в Волгодонске детей
15:01В Минобрнауки заявили о готовности корректировать ограничения по COVID-19
14:57Росприроднадзор назвал регионы, в которых не очищают сточные воды
14:55Саратовские власти назвали возможную причину пожара в цирке
14:52В Тольятти ребенок умер во время визита к стоматологу
14:47В Саратове пожарные потушили купол цирка
14:44Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в домогательствах
14:42В Совфеде отметили важность вакцинации педагогов
14:35Суд отклонил иск Навального к Пескову из-за высказывания о работе с ЦРУ
14:33Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся до конца года
14:33Военные доставили полторы тонны кислорода во владикавказскую больницу
Лента новостейМолния