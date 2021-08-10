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Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
https://ria.ru/20210810/udmurtiya-1745264218.html
В Удмуртии придумали новые меры поддержки малого и среднего бизнеса
В Удмуртии придумали новые меры поддержки малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 10.08.2021
В Удмуртии придумали новые меры поддержки малого и среднего бизнеса
Новые меры поддержки для предпринимателей и инвесторов разработали в сотрудничестве с бизнес-сообществом республики и депутатами фракции "Единая Россия" в... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T21:15
2021-08-10T21:15
удмуртская республика
экономика
единая россия
александр бречалов
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УФА, 10 авг - РИА Новости. Новые меры поддержки для предпринимателей и инвесторов разработали в сотрудничестве с бизнес-сообществом республики и депутатами фракции "Единая Россия" в Удмуртии, инициативы будут рассмотрены на ближайшей сессии госсовета региона, сообщил глава республики Александр Бречалов."Суть предложений - снизить налог на имущество на 50% для субъектов малого и среднего предпринимательства, в собственности которых есть объекты площадью до 100 квадратных метров. Льгота будет предоставлена на один объект в собственности", - написал Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".По его словам, предлагается установить налоговую ставку в размере 2% при объекте налогообложения "доходы" и 5% – при объекте "доходы минус расходы" для новых резидентов ТОСЭР Удмуртии, применяющих упрощенную систему налогообложения. В настоящее время эти ставки составляют 6% и 15% соответственно."Кроме того, снизить ставки по упрощенной системе налогообложения до 2% при объекте налогообложения "доходы" и 5% – при объекте "доходы минус расходы" для бизнеса, работающего в населенных пунктах с численностью населения до 5 тысяч человек. Льготу получат предприятия розничной торговли, общепита, бытовых услуг, спорта и культуры", - сообщил глава региона.Он отметил, что инициативы будут рассмотрены на ближайшей сессии госсовета республики. "Новыми условиями смогут воспользоваться несколько тысяч предпринимателей. Малое и среднее предпринимательство сегодня становится подушкой безопасности при кризисных ситуациях в экономике. Мы продолжим поиск оптимальных форматов поддержки бизнеса, чтобы подтверждать статус самого предпринимательского региона России", - сказал Бречалов.
https://ria.ru/20191031/1560441690.html
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экономика, единая россия, александр бречалов
21:15 10.08.2021
 
В Удмуртии придумали новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

Глава Удмуртии Бречалов: в республике придумали новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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УФА, 10 авг - РИА Новости. Новые меры поддержки для предпринимателей и инвесторов разработали в сотрудничестве с бизнес-сообществом республики и депутатами фракции "Единая Россия" в Удмуртии, инициативы будут рассмотрены на ближайшей сессии госсовета региона, сообщил глава республики Александр Бречалов.
"Суть предложений - снизить налог на имущество на 50% для субъектов малого и среднего предпринимательства, в собственности которых есть объекты площадью до 100 квадратных метров. Льгота будет предоставлена на один объект в собственности", - написал Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".
Ижевск - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
31 октября 2019, 14:43Удмуртская Республика
Удмуртская Республика
По его словам, предлагается установить налоговую ставку в размере 2% при объекте налогообложения "доходы" и 5% – при объекте "доходы минус расходы" для новых резидентов ТОСЭР Удмуртии, применяющих упрощенную систему налогообложения. В настоящее время эти ставки составляют 6% и 15% соответственно.
"Кроме того, снизить ставки по упрощенной системе налогообложения до 2% при объекте налогообложения "доходы" и 5% – при объекте "доходы минус расходы" для бизнеса, работающего в населенных пунктах с численностью населения до 5 тысяч человек. Льготу получат предприятия розничной торговли, общепита, бытовых услуг, спорта и культуры", - сообщил глава региона.
Он отметил, что инициативы будут рассмотрены на ближайшей сессии госсовета республики. "Новыми условиями смогут воспользоваться несколько тысяч предпринимателей. Малое и среднее предпринимательство сегодня становится подушкой безопасности при кризисных ситуациях в экономике. Мы продолжим поиск оптимальных форматов поддержки бизнеса, чтобы подтверждать статус самого предпринимательского региона России", - сказал Бречалов.

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