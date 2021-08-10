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Россия проведет учения в Арктике
Россия проведет учения в Арктике - РИА Новости, 10.08.2021
Россия проведет учения в Арктике
Арктическая группировка Северного флота вышла в двухмесячный поход по морям Северного Ледовитого океана, в том числе по трассам Севморпути, в ходе которого... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T13:51
2021-08-10T13:51
безопасность
северный флот вмф россии
северный ледовитый океан
кольский залив
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Арктическая группировка Северного флота вышла в двухмесячный поход по морям Северного Ледовитого океана, в том числе по трассам Севморпути, в ходе которого пройдут несколько учений по обороне российских территорий в Арктике, сообщили во вторник в пресс-службе Северного флота."Сегодня начался очередной поход арктической группировки Северного флота по морям Северного Ледовитого океана. Мероприятие проводится 10-й год подряд. Поход будет проходить под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева", - говорится в сообщении.Планируется, что поход кораблей и судов обеспечения Северного флота продлится около двух месяцев и будет проходить по морям Северного Ледовитого океана, в том числе в районах трассы Северного морского пути.Поход выполняется "для обеспечения защиты интересов Российской Федерации в Арктике". Североморцы примут участие в нескольких учениях по обороне островных и континентальных территорий России в Арктике, а также по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности России в Арктической зоне.Участники похода вышли из главной базы Северного флота – Североморска, прошли по Кольскому заливу и сформировали походный ордер в Баренцевом море, после чего взяли курс на север. За несколько дней до выхода экипажи провели учения по связи, по материально-техническому обеспечению, оказанию помощи судну, потерпевшему бедствие, а также по противовоздушной, противолодочной и противодиверсионной обороне.Состав отряда на первом этапе будет представлен большим противолодочным кораблем "Североморск", спасательно-буксирным судном "Памир" и танкером "Сергей Осипов". На других этапах в отряде будет до восьми кораблей и судов обеспечения.
https://ria.ru/20210721/sputnik-1742202147.html
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северный ледовитый океан
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безопасность, северный флот вмф россии, северный ледовитый океан, кольский залив, россия
13:51 10.08.2021
 
Россия проведет учения в Арктике

Арктическая группировка Северного флота проведет учения в Арктике и пройдет по трассам Севморпути

© РИА Новости / пресс-служба Северного флота / Перейти в фотобанкТяжелый атомный ракетный крейсер ВМФ РФ, флагманский корабль Северного флота "Петр Великий"
Тяжелый атомный ракетный крейсер ВМФ РФ, флагманский корабль Северного флота Петр Великий - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / пресс-служба Северного флота
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Арктическая группировка Северного флота вышла в двухмесячный поход по морям Северного Ледовитого океана, в том числе по трассам Севморпути, в ходе которого пройдут несколько учений по обороне российских территорий в Арктике, сообщили во вторник в пресс-службе Северного флота.
"Сегодня начался очередной поход арктической группировки Северного флота по морям Северного Ледовитого океана. Мероприятие проводится 10-й год подряд. Поход будет проходить под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева", - говорится в сообщении.
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Планируется, что поход кораблей и судов обеспечения Северного флота продлится около двух месяцев и будет проходить по морям Северного Ледовитого океана, в том числе в районах трассы Северного морского пути.
Поход выполняется "для обеспечения защиты интересов Российской Федерации в Арктике". Североморцы примут участие в нескольких учениях по обороне островных и континентальных территорий России в Арктике, а также по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности России в Арктической зоне.
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Участники похода вышли из главной базы Северного флота – Североморска, прошли по Кольскому заливу и сформировали походный ордер в Баренцевом море, после чего взяли курс на север. За несколько дней до выхода экипажи провели учения по связи, по материально-техническому обеспечению, оказанию помощи судну, потерпевшему бедствие, а также по противовоздушной, противолодочной и противодиверсионной обороне.
Состав отряда на первом этапе будет представлен большим противолодочным кораблем "Североморск", спасательно-буксирным судном "Памир" и танкером "Сергей Осипов". На других этапах в отряде будет до восьми кораблей и судов обеспечения.
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БезопасностьСеверный флот ВМФ РоссииСеверный Ледовитый океанКольский заливРоссия
 
 
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