https://ria.ru/20210810/ucheniya-1745182143.html

Россия проведет учения в Арктике

Россия проведет учения в Арктике - РИА Новости, 10.08.2021

Россия проведет учения в Арктике

Арктическая группировка Северного флота вышла в двухмесячный поход по морям Северного Ледовитого океана, в том числе по трассам Севморпути, в ходе которого... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T13:51

2021-08-10T13:51

2021-08-10T13:51

безопасность

северный флот вмф россии

северный ледовитый океан

кольский залив

россия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Арктическая группировка Северного флота вышла в двухмесячный поход по морям Северного Ледовитого океана, в том числе по трассам Севморпути, в ходе которого пройдут несколько учений по обороне российских территорий в Арктике, сообщили во вторник в пресс-службе Северного флота."Сегодня начался очередной поход арктической группировки Северного флота по морям Северного Ледовитого океана. Мероприятие проводится 10-й год подряд. Поход будет проходить под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева", - говорится в сообщении.Планируется, что поход кораблей и судов обеспечения Северного флота продлится около двух месяцев и будет проходить по морям Северного Ледовитого океана, в том числе в районах трассы Северного морского пути.Поход выполняется "для обеспечения защиты интересов Российской Федерации в Арктике". Североморцы примут участие в нескольких учениях по обороне островных и континентальных территорий России в Арктике, а также по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности России в Арктической зоне.Участники похода вышли из главной базы Северного флота – Североморска, прошли по Кольскому заливу и сформировали походный ордер в Баренцевом море, после чего взяли курс на север. За несколько дней до выхода экипажи провели учения по связи, по материально-техническому обеспечению, оказанию помощи судну, потерпевшему бедствие, а также по противовоздушной, противолодочной и противодиверсионной обороне.Состав отряда на первом этапе будет представлен большим противолодочным кораблем "Североморск", спасательно-буксирным судном "Памир" и танкером "Сергей Осипов". На других этапах в отряде будет до восьми кораблей и судов обеспечения.

https://ria.ru/20210721/sputnik-1742202147.html

https://ria.ru/20210708/arktika-1740365442.html

https://ria.ru/20210702/ucheniya-1739574279.html

северный ледовитый океан

кольский залив

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, северный флот вмф россии, северный ледовитый океан, кольский залив, россия