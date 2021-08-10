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Сестра Ким Чен Ына прокомментировала "безумные" учения США с Южной Кореей
Сестра Ким Чен Ына прокомментировала "безумные" учения США с Южной Кореей - РИА Новости, 10.08.2021
Сестра Ким Чен Ына прокомментировала "безумные" учения США с Южной Кореей
"Агрессивные" военные учения Южной Кореи и США являются "безумством" и репетицией ядерной войны, а форсирующие их проведение США разрушают мир в регионе,... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T05:35
2021-08-10T05:36
в мире
сша
кндр (северная корея)
южная корея
ким чен ын
ким ё чжон
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СЕУЛ, 10 авг – РИА Новости. "Агрессивные" военные учения Южной Кореи и США являются "безумством" и репетицией ядерной войны, а форсирующие их проведение США разрушают мир в регионе, заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.Ранее южнокорейские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Южная Корея и США на этой неделе проведут подготовку к совместным военным учениям, которые пройдут с 16 по 26 августа в виде компьютерной симуляции командно-штабных учений без реальных тренировок. Сеул отказался подтвердить масштаб или даты учений, заявив, что все еще обсуждает детали с Вашингтоном. Обычно учения проходят два раза в год, в марте и августе.Ким Ё Чжон еще 1 августа заявляла, что "враждебные" военные учения Южной Кореи и США ударят по межкорейским отношениям и причинят сильный ущерб намерению руководителей двух Корей восстановить взаимное доверие.Она добавила, что США и Южная Корея непременно столкнутся с "еще более серьезной угрозой безопасности", так как "игнорируют предупреждения" и проводят опасные учения. По ее словам, независимо от масштаба и формы учений их агрессивный характер не меняется.По ее словам, именно США "форсируют агрессивные военные учения" в такое "чувствительное" время, как сейчас, когда ситуация на Корейском полуострове находится в центре внимания."США являются зачинщиком, разрушающим мир и безопасность региона. А "дипломатическое участие" и "диалог без предварительных условий", о которых разглагольствует нынешняя администрация США, являются всего лишь их лицемерием для скрытия агрессивной сущности", - подытожила Ким Ё Чжон.
https://ria.ru/20210803/kndr-1744097967.html
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в мире, сша, кндр (северная корея), южная корея, ким чен ын, ким ё чжон
05:35 10.08.2021 (обновлено: 05:36 10.08.2021)
 
Сестра Ким Чен Ына прокомментировала "безумные" учения США с Южной Кореей

Сестра Ким Чен Ына назвала "безумные" учения США с Южной Кореей репетицией ядерной войны

© AP Photo / Jorge SilvaКим Ё Чжон
Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© AP Photo / Jorge Silva
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СЕУЛ, 10 авг – РИА Новости. "Агрессивные" военные учения Южной Кореи и США являются "безумством" и репетицией ядерной войны, а форсирующие их проведение США разрушают мир в регионе, заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.
Ранее южнокорейские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Южная Корея и США на этой неделе проведут подготовку к совместным военным учениям, которые пройдут с 16 по 26 августа в виде компьютерной симуляции командно-штабных учений без реальных тренировок. Сеул отказался подтвердить масштаб или даты учений, заявив, что все еще обсуждает детали с Вашингтоном. Обычно учения проходят два раза в год, в марте и августе.
Ким Ё Чжон еще 1 августа заявляла, что "враждебные" военные учения Южной Кореи и США ударят по межкорейским отношениям и причинят сильный ущерб намерению руководителей двух Корей восстановить взаимное доверие.
"Совместные учения являются самым концентрированным выражением враждебной политики США против КНДР, направленной на то, чтобы задавить наше государство силой, а также самоубийственным действием, угрожающим безопасности нашего народа и делающим опасной ситуацию на Корейском полуострове, действием, которое не будет приветствоваться и за которое придется заплатить соответствующую цену", - говорится в новом заявлении Ким Ё Чжон, которое опубликовало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
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Она добавила, что США и Южная Корея непременно столкнутся с "еще более серьезной угрозой безопасности", так как "игнорируют предупреждения" и проводят опасные учения. По ее словам, независимо от масштаба и формы учений их агрессивный характер не меняется.
"Они являются репетицией войны, тренировкой ядерной войны, (проводимой – ред) для того, чтобы еще более идеально осуществлять планы операции, сутью которой является превентивный удар по нам… Каждый март и август из-за военного безумия США и Южной Кореи военная напряженность и опасность столкновения на Корейском полуострове и окружающей территории накаляются", - отметила Ким Ё Чжон.
По ее словам, именно США "форсируют агрессивные военные учения" в такое "чувствительное" время, как сейчас, когда ситуация на Корейском полуострове находится в центре внимания.
"США являются зачинщиком, разрушающим мир и безопасность региона. А "дипломатическое участие" и "диалог без предварительных условий", о которых разглагольствует нынешняя администрация США, являются всего лишь их лицемерием для скрытия агрессивной сущности", - подытожила Ким Ё Чжон.
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В миреСШАКНДР (Северная Корея)Южная КореяКим Чен ЫнКим Ё Чжон
 
 
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