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Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся до конца года

Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся до конца года - РИА Новости, 10.08.2021

Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся до конца года

Государственные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся в этом году, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в ходе единого дня приёмки... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T14:33

2021-08-10T14:33

2021-08-10T14:40

новое оружие россии

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

алексей криворучко

циркон

россия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Государственные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся в этом году, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в ходе единого дня приёмки военной продукции."В этом году завершатся испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон", - сказал он."Циркон" – первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя.Максимальная скорость ракеты достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более 10 тысяч километров в час). Максимальная дальность заявлена в тысячу километров.Предполагается, что "Цирконами" будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодка "Иркутск", которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), алексей криворучко, циркон, россия