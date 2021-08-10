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Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся до конца года
Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся до конца года - РИА Новости, 10.08.2021
Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся до конца года
Государственные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся в этом году, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в ходе единого дня приёмки... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T14:33
2021-08-10T14:33
2021-08-10T14:40
новое оружие россии
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
алексей криворучко
циркон
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Государственные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся в этом году, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в ходе единого дня приёмки военной продукции."В этом году завершатся испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон", - сказал он."Циркон" – первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя.Максимальная скорость ракеты достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более 10 тысяч километров в час). Максимальная дальность заявлена в тысячу километров.Предполагается, что "Цирконами" будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодка "Иркутск", которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), алексей криворучко, циркон, россия
14:33 10.08.2021 (обновлено: 14:40 10.08.2021)
Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся до конца года
Замминистра обороны Криворучко: испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся до конца года
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости.
Государственные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся в этом году, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко
в ходе единого дня приёмки военной продукции.
"В этом году завершатся испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон", - сказал он.
"Циркон" – первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя.
Максимальная скорость ракеты достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более 10 тысяч километров в час). Максимальная дальность заявлена в тысячу километров.
Предполагается, что "Цирконами" будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодка "Иркутск", которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.