https://ria.ru/20210810/tsirk-1745186648.html
В Саратове локализовали пожар в цирке
В Саратове локализовали пожар в цирке - РИА Новости, 10.08.2021
В Саратове локализовали пожар в цирке
Пожарные локализовали возгорание купола саратовского государственного цирка имени братьев Никитиных, площадь пожара составила 50 квадратных метров, сообщила... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T14:17
2021-08-10T14:17
2021-08-10T14:17
происшествия
саратов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
коммерческая недвижимость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730441817_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_5abdf5ec90651adb766ec3728d251e33.jpg
САРАТОВ, 10 авг - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание купола саратовского государственного цирка имени братьев Никитиных, площадь пожара составила 50 квадратных метров, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова.Ранее в главке МЧС сообщили, что сообщение о загорании купола саратовского цирка поступило в 13.53 (12.53 мск). В пресс-службе МЧС РФ РИА Новости уточнили, что людей в здании нет, также из него во внутренний двор эвакуированы 10 львов и 12 собак. Сведений о пострадавших не поступало."В 14.58 (13.58 мск) - локализация. Площадь пожара - 50 квадратных метров - горел утеплитель и обрешетка купола", - сказала Куличенкова журналистам.
https://ria.ru/20210810/podrostok-1745152447.html
саратов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730441817_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_96faeab91d9b042c0a7de94b420f61b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость
В Саратове локализовали пожар в цирке
В МЧС сообщили о локализации пожара в саратовском цирке, где загорелся купол