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В Саратове локализовали пожар в цирке
В Саратове локализовали пожар в цирке - РИА Новости, 10.08.2021
В Саратове локализовали пожар в цирке
Пожарные локализовали возгорание купола саратовского государственного цирка имени братьев Никитиных, площадь пожара составила 50 квадратных метров, сообщила... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T14:17
2021-08-10T14:17
происшествия
саратов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
коммерческая недвижимость
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САРАТОВ, 10 авг - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание купола саратовского государственного цирка имени братьев Никитиных, площадь пожара составила 50 квадратных метров, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова.Ранее в главке МЧС сообщили, что сообщение о загорании купола саратовского цирка поступило в 13.53 (12.53 мск). В пресс-службе МЧС РФ РИА Новости уточнили, что людей в здании нет, также из него во внутренний двор эвакуированы 10 львов и 12 собак. Сведений о пострадавших не поступало."В 14.58 (13.58 мск) - локализация. Площадь пожара - 50 квадратных метров - горел утеплитель и обрешетка купола", - сказала Куличенкова журналистам.
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происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость
14:17 10.08.2021
 
В Саратове локализовали пожар в цирке

В МЧС сообщили о локализации пожара в саратовском цирке, где загорелся купол

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБольшой московский цирк возобновляет работу
Большой московский цирк возобновляет работу - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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САРАТОВ, 10 авг - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание купола саратовского государственного цирка имени братьев Никитиных, площадь пожара составила 50 квадратных метров, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
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Ранее в главке МЧС сообщили, что сообщение о загорании купола саратовского цирка поступило в 13.53 (12.53 мск). В пресс-службе МЧС РФ РИА Новости уточнили, что людей в здании нет, также из него во внутренний двор эвакуированы 10 львов и 12 собак. Сведений о пострадавших не поступало.
"В 14.58 (13.58 мск) - локализация. Площадь пожара - 50 квадратных метров - горел утеплитель и обрешетка купола", - сказала Куличенкова журналистам.
 
ПроисшествияСаратовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Коммерческая недвижимость
 
 
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