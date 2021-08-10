https://ria.ru/20210810/tsirk-1745186648.html

В Саратове локализовали пожар в цирке

В Саратове локализовали пожар в цирке - РИА Новости, 10.08.2021

В Саратове локализовали пожар в цирке

Пожарные локализовали возгорание купола саратовского государственного цирка имени братьев Никитиных, площадь пожара составила 50 квадратных метров, сообщила... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T14:17

2021-08-10T14:17

2021-08-10T14:17

происшествия

саратов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

коммерческая недвижимость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730441817_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_5abdf5ec90651adb766ec3728d251e33.jpg

САРАТОВ, 10 авг - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание купола саратовского государственного цирка имени братьев Никитиных, площадь пожара составила 50 квадратных метров, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова.Ранее в главке МЧС сообщили, что сообщение о загорании купола саратовского цирка поступило в 13.53 (12.53 мск). В пресс-службе МЧС РФ РИА Новости уточнили, что людей в здании нет, также из него во внутренний двор эвакуированы 10 львов и 12 собак. Сведений о пострадавших не поступало."В 14.58 (13.58 мск) - локализация. Площадь пожара - 50 квадратных метров - горел утеплитель и обрешетка купола", - сказала Куличенкова журналистам.

https://ria.ru/20210810/podrostok-1745152447.html

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость