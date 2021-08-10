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Нижегородская область
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Товарооборот Нижегородской области за первое полугодие увеличился на 22%
Товарооборот Нижегородской области за первое полугодие увеличился на 22% - РИА Новости, 10.08.2021
Товарооборот Нижегородской области за первое полугодие увеличился на 22%
Товарооборот Нижегородской области в первом полугодии 2021 года составил около 4,3 миллиарда долларов, объемы экспортно-импортных поставок увеличились на 22%,... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T17:07
2021-08-10T17:07
нижегородская область
экономика
нижегородская область
глеб никитин
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Товарооборот Нижегородской области в первом полугодии 2021 года составил около 4,3 миллиарда долларов, объемы экспортно-импортных поставок увеличились на 22%, заявил глава региона Глеб Никитин.Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что эти данные свидетельствует о постепенном восстановлении региональной экономики из-за последствий пандемии COVID-19."По итогам января-июня 2021 года нижегородский экспорт вырос на 26% и почти достиг 2,7 миллиарда долларов, на его долю пришлось 63% всех внешнеторговых операций. Особенно важно, что мы также фиксируем увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта на 43%. К настоящему моменту он составляет уже 2 миллиарда долларов", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Как рассказал глава региона, нижегородские предприятия осуществляли сотрудничество с компаниями из 134 государств. В пятерку ключевых внешнеэкономических партнеров вошли Белоруссия, Китай, Нидерланды, Бангладеш и Германия. Топ-10 замыкают Индия, США, Польша, Казахстан и Франция.Более половины регионального экспорта традиционно составляет машиностроительная продукция и минеральные продукты. В странах дальнего и ближнего зарубежья также крайне востребована нижегородская продукция химической и металлургической промышленности, продовольственные товары и сырье, древесина и целлюлозно-бумажные изделия."Наряду с экспортом увеличился и импорт - на 16%, он составил 1,6 миллиардов долларов. В его товарной структуре лидирующее место – около 40% от общего объема – традиционно занимает продукция машиностроения", – добавил Никитин.В региональном департаменте внешних связей отметили, что Нижегородская область вновь вошла в двадцатку ведущих субъектов России по объему внешнеторгового оборота, заняв 18-е место. В сравнении с I полугодием прошлого года увеличились не только объемы нижегородского товарооборота, экспорта и импорта, но и количество контрагентов.
https://ria.ru/20210805/sukhogruz-1744595937.html
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экономика, нижегородская область, глеб никитин, россия
17:07 10.08.2021
 
Товарооборот Нижегородской области за первое полугодие увеличился на 22%

Глава Нижегородской области Никитин: товарооборот региона за первое полугодие увеличился на 22%

© РИА Новости / Роман ВладимировВид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Роман Владимиров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Товарооборот Нижегородской области в первом полугодии 2021 года составил около 4,3 миллиарда долларов, объемы экспортно-импортных поставок увеличились на 22%, заявил глава региона Глеб Никитин.
Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что эти данные свидетельствует о постепенном восстановлении региональной экономики из-за последствий пандемии COVID-19.
"По итогам января-июня 2021 года нижегородский экспорт вырос на 26% и почти достиг 2,7 миллиарда долларов, на его долю пришлось 63% всех внешнеторговых операций. Особенно важно, что мы также фиксируем увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта на 43%. К настоящему моменту он составляет уже 2 миллиарда долларов", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Как рассказал глава региона, нижегородские предприятия осуществляли сотрудничество с компаниями из 134 государств. В пятерку ключевых внешнеэкономических партнеров вошли Белоруссия, Китай, Нидерланды, Бангладеш и Германия. Топ-10 замыкают Индия, США, Польша, Казахстан и Франция.
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Более половины регионального экспорта традиционно составляет машиностроительная продукция и минеральные продукты. В странах дальнего и ближнего зарубежья также крайне востребована нижегородская продукция химической и металлургической промышленности, продовольственные товары и сырье, древесина и целлюлозно-бумажные изделия.
"Наряду с экспортом увеличился и импорт - на 16%, он составил 1,6 миллиардов долларов. В его товарной структуре лидирующее место – около 40% от общего объема – традиционно занимает продукция машиностроения", – добавил Никитин.
В региональном департаменте внешних связей отметили, что Нижегородская область вновь вошла в двадцатку ведущих субъектов России по объему внешнеторгового оборота, заняв 18-е место. В сравнении с I полугодием прошлого года увеличились не только объемы нижегородского товарооборота, экспорта и импорта, но и количество контрагентов.
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