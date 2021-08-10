https://ria.ru/20210810/tok-1745208987.html

Под Калининградом пенсионер зацепил удочкой линию электропередачи и умер

Под Калининградом пенсионер зацепил удочкой линию электропередачи и умер - РИА Новости, 10.08.2021

Под Калининградом пенсионер зацепил удочкой линию электропередачи и умер

Пожилой мужчина задел удочкой линию электропередачи и получил смертельный удар током в Зеленоградске Калининградской области, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T16:28

2021-08-10T16:28

2021-08-10T16:28

происшествия

калининградская область

следственный комитет россии (ск рф)

зеленоградск

россия

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КАЛИНИНГРАД, 10 авг - РИА Новости. Пожилой мужчина задел удочкой линию электропередачи и получил смертельный удар током в Зеленоградске Калининградской области, сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Наталья Гацко.Она рассказала, что в понедельник в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на берегу реки Тростянка в черте Зеленоградска местные жители обнаружили тело мужчины. Следователи Светлогорского межрайонного следственного отдела регионального управления Следственного комитета организовали доследственную проверку."В ходе осмотра места происшествия на теле погибшего обнаружены повреждения, характерные для поражения электрическим током. Личность погибшего установлена, им оказался 70-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина ловил рыбу на берегу реки и удилищем зацепил линию электропередачи, в результате чего получил смертельные травмы", - сказала Гацко.Она отметила, что в настоящее время следователи регионального управления СКР выясняют все обстоятельства, назначена судебно-медицинская экспертиза.

https://ria.ru/20210807/zmei-1744803547.html

калининградская область

зеленоградск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф), зеленоградск, россия