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В Германии перестанут бесплатно тестировать тех, кто мог сделать прививку

В Германии перестанут бесплатно тестировать тех, кто мог сделать прививку - РИА Новости, 10.08.2021

В Германии перестанут бесплатно тестировать тех, кто мог сделать прививку

Бесплатные тесты на Covid отменяются в ФРГ с 11 октября для лиц, которые могли, но не сделали прививки, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель журналистам по итогам РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T19:15

2021-08-10T19:15

2021-08-10T19:15

распространение коронавируса

в мире

вакцинация

германия

ангела меркель

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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БЕРЛИН, 10 авг - РИА Новости. Бесплатные тесты на Covid отменяются в ФРГ с 11 октября для лиц, которые могли, но не сделали прививки, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель журналистам по итогам онлайн-совещания с премьер-министрами федеральных земель во вторник.На совещании обсуждались вопросы о противодействии очередной "волне" пандемии коронавируса в ФРГ осенью-зимой 2021 года и меры по восстановлению регионов на западе страны после наводнения в середине июля."Так как мы уже сейчас можем сделать полномасштабное предложение о вакцинации каждому гражданину ФРГ, мы отменим бесплатные тесты с 11 октября для всех, кто мог сделать себе прививку", - сказала Меркель, уточнив, что речь не идет о лицах, страдающих хроническими заболеваниями или по другой причине не допущенных к вакцинации.

германия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вакцинация, германия, ангела меркель, здоровье - общество, коронавирус covid-19