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В Германии перестанут бесплатно тестировать тех, кто мог сделать прививку
В Германии перестанут бесплатно тестировать тех, кто мог сделать прививку - РИА Новости, 10.08.2021
В Германии перестанут бесплатно тестировать тех, кто мог сделать прививку
Бесплатные тесты на Covid отменяются в ФРГ с 11 октября для лиц, которые могли, но не сделали прививки, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель журналистам по итогам РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T19:15
2021-08-10T19:15
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
германия
ангела меркель
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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БЕРЛИН, 10 авг - РИА Новости. Бесплатные тесты на Covid отменяются в ФРГ с 11 октября для лиц, которые могли, но не сделали прививки, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель журналистам по итогам онлайн-совещания с премьер-министрами федеральных земель во вторник.На совещании обсуждались вопросы о противодействии очередной "волне" пандемии коронавируса в ФРГ осенью-зимой 2021 года и меры по восстановлению регионов на западе страны после наводнения в середине июля."Так как мы уже сейчас можем сделать полномасштабное предложение о вакцинации каждому гражданину ФРГ, мы отменим бесплатные тесты с 11 октября для всех, кто мог сделать себе прививку", - сказала Меркель, уточнив, что речь не идет о лицах, страдающих хроническими заболеваниями или по другой причине не допущенных к вакцинации.
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в мире, вакцинация, германия, ангела меркель, здоровье - общество, коронавирус covid-19
19:15 10.08.2021
 
В Германии перестанут бесплатно тестировать тех, кто мог сделать прививку

Канцлер ФРГ Меркель: бесплатные тесты на Covid-19 отменяются для тех, кто мог, но не сделал прививки

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТест-система на выявление коронавируса
Тест-система на выявление коронавируса - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БЕРЛИН, 10 авг - РИА Новости. Бесплатные тесты на Covid отменяются в ФРГ с 11 октября для лиц, которые могли, но не сделали прививки, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель журналистам по итогам онлайн-совещания с премьер-министрами федеральных земель во вторник.
На совещании обсуждались вопросы о противодействии очередной "волне" пандемии коронавируса в ФРГ осенью-зимой 2021 года и меры по восстановлению регионов на западе страны после наводнения в середине июля.
"Так как мы уже сейчас можем сделать полномасштабное предложение о вакцинации каждому гражданину ФРГ, мы отменим бесплатные тесты с 11 октября для всех, кто мог сделать себе прививку", - сказала Меркель, уточнив, что речь не идет о лицах, страдающих хроническими заболеваниями или по другой причине не допущенных к вакцинации.
 
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