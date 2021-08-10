https://ria.ru/20210810/terakt-1745184901.html

"Сколько стоит жизнь?": вышел трейлер драмы о жертвах теракта 11 сентября

"Сколько стоит жизнь?": вышел трейлер драмы о жертвах теракта 11 сентября - РИА Новости, 10.08.2021

"Сколько стоит жизнь?": вышел трейлер драмы о жертвах теракта 11 сентября

В Сети появился трейлер драмы "Сколько стоит жизнь" ("Worth") режиссера Сары Коланджело, сообщает Daedline. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T14:44

2021-08-10T14:44

2021-08-10T14:44

культура

майкл китон

новости культуры

кино и сериалы

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Сети появился трейлер драмы "Сколько стоит жизнь" ("Worth") режиссера Сары Коланджело, сообщает Daedline. Лента основана на мемуарах адвоката Кеннета Фейнберга. Его сыграл Майкл Китон. Конгресс США назначил Фейнберга руководителем Фонда компенсаций жертвам теракта 11 сентября 2001 года. В фильме герой Китона столкнулся с невыполнимой задачей — ему нужно оценить каждую человеческую жизнь, чтобы определить, какие выплаты получать семьи, потерявшие в результате этой трагедии родных. Премьера картины состоялась на фестивале "Сандэнс" в 2020 году. Фильм выйдет на Netflix третьего сентября 2021 года.

https://ria.ru/20210806/istvud-1744634922.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майкл китон, новости культуры, кино и сериалы