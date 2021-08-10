https://ria.ru/20210810/terakt-1745184901.html
"Сколько стоит жизнь?": вышел трейлер драмы о жертвах теракта 11 сентября
"Сколько стоит жизнь?": вышел трейлер драмы о жертвах теракта 11 сентября - РИА Новости, 10.08.2021
"Сколько стоит жизнь?": вышел трейлер драмы о жертвах теракта 11 сентября
В Сети появился трейлер драмы "Сколько стоит жизнь" ("Worth") режиссера Сары Коланджело, сообщает Daedline. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T14:44
2021-08-10T14:44
2021-08-10T14:44
культура
майкл китон
новости культуры
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745181161_182:0:1666:835_1920x0_80_0_0_c55d006c05f9c0535b0c599dce267431.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Сети появился трейлер драмы "Сколько стоит жизнь" ("Worth") режиссера Сары Коланджело, сообщает Daedline. Лента основана на мемуарах адвоката Кеннета Фейнберга. Его сыграл Майкл Китон. Конгресс США назначил Фейнберга руководителем Фонда компенсаций жертвам теракта 11 сентября 2001 года. В фильме герой Китона столкнулся с невыполнимой задачей — ему нужно оценить каждую человеческую жизнь, чтобы определить, какие выплаты получать семьи, потерявшие в результате этой трагедии родных. Премьера картины состоялась на фестивале "Сандэнс" в 2020 году. Фильм выйдет на Netflix третьего сентября 2021 года.
https://ria.ru/20210806/istvud-1744634922.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745181161_368:0:1481:835_1920x0_80_0_0_c5f1bce7a9df679584902c2e8acc97ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майкл китон, новости культуры, кино и сериалы