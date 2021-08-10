https://ria.ru/20210810/telekanal-1745199784.html

В Иране сообщили о планах создания русскоязычного телеканала

В Иране сообщили о планах создания русскоязычного телеканала - РИА Новости, 10.08.2021

В Иране сообщили о планах создания русскоязычного телеканала

Вопрос о создании русскоязычного канала в Иране обсуждается, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T15:36

2021-08-10T15:36

2021-08-10T15:36

в мире

иран

казем джалали

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Вопрос о создании русскоязычного канала в Иране обсуждается, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали."Мы ведем беседу об том, чтобы трансляция русскоязычного телеканала велось (гостелерадиокомпанией) "Голос Исламской республики" (IRIB)", - сказал посол в ходе мероприятия, организованного Фондом поддержки публичной дипломатии им. Горчакова.Вопрос о создании канала на русском языке не в первый раз поднимается иранскими официальными лицами.

https://ria.ru/20210810/aes-1745183717.html

иран

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2021

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в мире, иран, казем джалали