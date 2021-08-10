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В Иране сообщили о планах создания русскоязычного телеканала
В Иране сообщили о планах создания русскоязычного телеканала - РИА Новости, 10.08.2021
В Иране сообщили о планах создания русскоязычного телеканала
Вопрос о создании русскоязычного канала в Иране обсуждается, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T15:36
2021-08-10T15:36
в мире
иран
казем джалали
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Вопрос о создании русскоязычного канала в Иране обсуждается, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали."Мы ведем беседу об том, чтобы трансляция русскоязычного телеканала велось (гостелерадиокомпанией) "Голос Исламской республики" (IRIB)", - сказал посол в ходе мероприятия, организованного Фондом поддержки публичной дипломатии им. Горчакова.Вопрос о создании канала на русском языке не в первый раз поднимается иранскими официальными лицами.
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в мире, иран, казем джалали
15:36 10.08.2021
 
В Иране сообщили о планах создания русскоязычного телеканала

Посол Ирана в России Джалали: в Тегеране обсуждают вопрос о создании русскоязычного канала в стране

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Вопрос о создании русскоязычного канала в Иране обсуждается, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Мы ведем беседу об том, чтобы трансляция русскоязычного телеканала велось (гостелерадиокомпанией) "Голос Исламской республики" (IRIB)", - сказал посол в ходе мероприятия, организованного Фондом поддержки публичной дипломатии им. Горчакова.
Вопрос о создании канала на русском языке не в первый раз поднимается иранскими официальными лицами.
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В миреИранКазем Джалали
 
 
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