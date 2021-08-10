https://ria.ru/20210810/telekanal-1745199784.html
В Иране сообщили о планах создания русскоязычного телеканала
В Иране сообщили о планах создания русскоязычного телеканала - РИА Новости, 10.08.2021
В Иране сообщили о планах создания русскоязычного телеканала
Вопрос о создании русскоязычного канала в Иране обсуждается, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T15:36
2021-08-10T15:36
2021-08-10T15:36
в мире
иран
казем джалали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150027/05/1500270510_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_7c56fa531c8aed2aae332108841804e5.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Вопрос о создании русскоязычного канала в Иране обсуждается, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали."Мы ведем беседу об том, чтобы трансляция русскоязычного телеканала велось (гостелерадиокомпанией) "Голос Исламской республики" (IRIB)", - сказал посол в ходе мероприятия, организованного Фондом поддержки публичной дипломатии им. Горчакова.Вопрос о создании канала на русском языке не в первый раз поднимается иранскими официальными лицами.
https://ria.ru/20210810/aes-1745183717.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/150027/05/1500270510_317:0:2192:1406_1920x0_80_0_0_226ab81b9cbbc16bb678bafde39e3f53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, казем джалали
В Иране сообщили о планах создания русскоязычного телеканала
Посол Ирана в России Джалали: в Тегеране обсуждают вопрос о создании русскоязычного канала в стране