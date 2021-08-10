https://ria.ru/20210810/tanki-1745189008.html

Вооруженные силы до конца года получат 20 новейших танков Т-14 "Армата"

Вооруженные силы до конца года получат 20 новейших танков Т-14 "Армата" - РИА Новости, 10.08.2021

Вооруженные силы до конца года получат 20 новейших танков Т-14 "Армата"

До конца года в Вооруженные силы поступит двадцать новейших танков Т-14 "Армата", заявил замглавы Минобороны России Алексей Криворучко в ходе единого дня... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T14:28

2021-08-10T14:28

2021-08-10T15:01

новое оружие россии

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

армата

алексей криворучко

т-14

т-90м

россия

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. До конца года в Вооруженные силы поступит двадцать новейших танков Т-14 "Армата", заявил замглавы Минобороны России Алексей Криворучко в ходе единого дня приемки военной продукции.Кроме того, в 2021-м армия получит 65 серийных танков Т-90М "Прорыв".Как добавил замминистра, ВС передадут 18 разведывательно-ударных БПЛА среднего и тяжелого классов и досрочно поставят бригадный комплект оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. "Армата" предназначена для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений и уничтожения живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения приступило к созданию "Арматы" в начале 2010-х годов. Первый опытный образец построили в 2013-м, а широкой публике бронетехнику представили в 2015 году на параде Победы.Т-14 имеет новую компоновку: башня с комплексом вооружения — необитаема, а три члена экипажа находятся в изолированной бронекапсуле, расположенной в передней части корпуса. У танка комбинированное многослойное бронирование, новая динамическая защита "Малахит" и комплекс активной защиты "Афганит". Мощность двигателя, по данным открытых источников, может достигать 1500 лошадиных сил; это должно обеспечить ему максимальную скорость по шоссе до 80 километров в час.Основное вооружение машины — 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А82-1М, способная применять противотанковые управляемые снаряды. Новый танк имеет самое современное бортовое оборудование, в том числе боевую информационно-управляющую систему, радиолокационные станции, различные прицелы. Он также оснащен аппаратурой единой системы управления тактического звена.

https://ria.ru/20210803/tank-1744241415.html

https://ria.ru/20210523/armata-1733541490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), армата, алексей криворучко, т-14, т-90м, россия