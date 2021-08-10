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Новое оружие России
https://ria.ru/20210810/tanki-1745189008.html
Вооруженные силы до конца года получат 20 новейших танков Т-14 "Армата"
Вооруженные силы до конца года получат 20 новейших танков Т-14 "Армата" - РИА Новости, 10.08.2021
Вооруженные силы до конца года получат 20 новейших танков Т-14 "Армата"
До конца года в Вооруженные силы поступит двадцать новейших танков Т-14 "Армата", заявил замглавы Минобороны России Алексей Криворучко в ходе единого дня... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T14:28
2021-08-10T15:01
новое оружие россии
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
армата
алексей криворучко
т-14
т-90м
россия
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. До конца года в Вооруженные силы поступит двадцать новейших танков Т-14 "Армата", заявил замглавы Минобороны России Алексей Криворучко в ходе единого дня приемки военной продукции.Кроме того, в 2021-м армия получит 65 серийных танков Т-90М "Прорыв".Как добавил замминистра, ВС передадут 18 разведывательно-ударных БПЛА среднего и тяжелого классов и досрочно поставят бригадный комплект оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. "Армата" предназначена для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений и уничтожения живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения приступило к созданию "Арматы" в начале 2010-х годов. Первый опытный образец построили в 2013-м, а широкой публике бронетехнику представили в 2015 году на параде Победы.Т-14 имеет новую компоновку: башня с комплексом вооружения — необитаема, а три члена экипажа находятся в изолированной бронекапсуле, расположенной в передней части корпуса. У танка комбинированное многослойное бронирование, новая динамическая защита "Малахит" и комплекс активной защиты "Афганит". Мощность двигателя, по данным открытых источников, может достигать 1500 лошадиных сил; это должно обеспечить ему максимальную скорость по шоссе до 80 километров в час.Основное вооружение машины — 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А82-1М, способная применять противотанковые управляемые снаряды. Новый танк имеет самое современное бортовое оборудование, в том числе боевую информационно-управляющую систему, радиолокационные станции, различные прицелы. Он также оснащен аппаратурой единой системы управления тактического звена.
https://ria.ru/20210803/tank-1744241415.html
https://ria.ru/20210523/armata-1733541490.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), армата, алексей криворучко, т-14, т-90м, россия
14:28 10.08.2021 (обновлено: 15:01 10.08.2021)
 
Вооруженные силы до конца года получат 20 новейших танков Т-14 "Армата"

Замминистра обороны Криворучко: Вооруженные силы до конца года получат 20 танков Т-14 "Армата"

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВоенная техника, которую доставили в Москву с полигона "Алабино" для участия в параде Победы
Военная техника, которую доставили в Москву с полигона Алабино для участия в параде Победы - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. До конца года в Вооруженные силы поступит двадцать новейших танков Т-14 "Армата", заявил замглавы Минобороны России Алексей Криворучко в ходе единого дня приемки военной продукции.
Кроме того, в 2021-м армия получит 65 серийных танков Т-90М "Прорыв".
Как добавил замминистра, ВС передадут 18 разведывательно-ударных БПЛА среднего и тяжелого классов и досрочно поставят бригадный комплект оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".
Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. "Армата" предназначена для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений и уничтожения живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.
Танк Т-14 Армата на Звенигородском шоссе в Москве перед началом ночной репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 20:28
В США назвали "настоящего убийцу" из России, способного противостоять НАТО
Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения приступило к созданию "Арматы" в начале 2010-х годов. Первый опытный образец построили в 2013-м, а широкой публике бронетехнику представили в 2015 году на параде Победы.
Т-14 имеет новую компоновку: башня с комплексом вооружения — необитаема, а три члена экипажа находятся в изолированной бронекапсуле, расположенной в передней части корпуса. У танка комбинированное многослойное бронирование, новая динамическая защита "Малахит" и комплекс активной защиты "Афганит". Мощность двигателя, по данным открытых источников, может достигать 1500 лошадиных сил; это должно обеспечить ему максимальную скорость по шоссе до 80 километров в час.
Основное вооружение машины — 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А82-1М, способная применять противотанковые управляемые снаряды. Новый танк имеет самое современное бортовое оборудование, в том числе боевую информационно-управляющую систему, радиолокационные станции, различные прицелы. Он также оснащен аппаратурой единой системы управления тактического звена.
Демонстрация танка Т-14 Армата - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 17:05
"Серьезная угроза НАТО". NI сравнил "Армату" с американским "Абрамсом"
 
Новое оружие РоссииБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)АрматаАлексей КриворучкоТ-14Т-90МРоссия
 
 
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