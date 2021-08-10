https://ria.ru/20210810/tank-1745234811.html
В США рассказали о российском "бронированном убийце"
В США рассказали о российском "бронированном убийце" - РИА Новости, 10.08.2021
В США рассказали о российском "бронированном убийце"
Американское издание The National Interest назвало танк Т-90С одной из самых успешных разработок российской военной промышленности, идущей на экспорт. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T17:11
2021-08-10T17:11
2021-08-10T17:26
новое оружие россии
технологии
уралвагонзавод
т-80
т-72 "урал"
т-90
марк эпископос
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Американское издание The National Interest назвало танк Т-90С одной из самых успешных разработок российской военной промышленности, идущей на экспорт.По словам автора статьи Марка Эпископоса, со дня ввода в эксплуатацию Т-90 произошли многие изменения. Изначально танк представлял собой улучшенную версию T-72: машина весом 48 тонн развивала скорость до 60 километров в час и преодолевала 550 километров без дополнительной заправки.В итоге Т-90С объединил все положительные качества предыдущих моделей, таких как Т-64, Т-72 И Т-80. Его ключевой характеристикой журналист посчитал комбинированную броню, состоящую из композитного сплава.Также машина имеет комплекс динамической защиты "Контакт-5", систему оптико-электронного противодействия "Штора-1". Другими преимуществами можно считать модернизированную гладкоствольную пушку 2А46М и дистанционно управляемые и спаренные пулеметные установки.Т-90 — российский основной боевой танк, разработанный "Уралвагонзаводом" в начале 1990-х. С 2001 по 2010 год он был самым продаваемым на мировом рынке.
https://ria.ru/20210303/monstr-1599688679.html
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технологии, уралвагонзавод, т-80, т-72 "урал", т-90, марк эпископос
17:11 10.08.2021 (обновлено: 17:26 10.08.2021)
В США рассказали о российском "бронированном убийце"
National Interest назвал танк Т-90С одной из самых успешных разработок российского ОПК