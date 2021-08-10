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https://ria.ru/20210810/taliban-1745210516.html
"Талибан"* заявил о захвате города Фарах
"Талибан"* заявил о захвате города Фарах - РИА Новости, 10.08.2021
"Талибан"* заявил о захвате города Фарах
Радикальное движение "Талибан"* заявило о взятии города Фарах, столицы одноименной афганской провинции. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T16:38
2021-08-10T17:24
в мире
талибан
кундуз (провинция)
фарах (провинция)
россия
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* заявило о взятии города Фарах, столицы одноименной афганской провинции."Бойцы Исламского эмирата в ходе операции "Аль-Фатх" захватили центр Фараха", — написал в Twitter представитель движения Забиулла Муджахед.По сообщению талибов, администрация губернатора перешла под контроль боевиков. Они намерены вытеснить оставшихся военных афганской армии из других районов города.Местный телеканал Tolo News со ссылкой на источники также сообщил о захвате большей части Фараха, в том числе поста полиции.Шестого августа талибы заявили о взятии города Зарандж, административного центра провинции Нимроз на юго-западе Афганистана, а после этого — еще пяти административных центров, в том числе крупного города Кундуз, расположенного неподалеку от границы с Таджикистаном.По мнению западных СМИ, переход Кундуза под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в исламской республике. При этом официальный Кабул опроверг информацию о взятии города талибами. Кроме того, афганские военные сообщили, что вернули власть над одним административным центром.В республике идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне вывода американских войск из страны.Как ранее отмечал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, талибы готовы к политическому компромиссу, а их верхушка "наелась войны". В МИД Афганистана не согласились с этим заявлением и подчеркнули, что после подписания соглашения в Дохе боевики последовательно нарушали положения документа, в частности, обязательство сократить масштабы насилия.*Террористическая организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20210809/taliban-1745086676.html
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, талибан, кундуз (провинция), фарах (провинция), россия, обострение ситуации в афганистане
16:38 10.08.2021 (обновлено: 17:24 10.08.2021)
 
"Талибан"* заявил о захвате города Фарах

Представитель "Талибана"* Муджахед сообщил о захвате города Фарах в Афганистане

© РИА НовостиТалибы
Талибы - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* заявило о взятии города Фарах, столицы одноименной афганской провинции.
"Бойцы Исламского эмирата в ходе операции "Аль-Фатх" захватили центр Фараха", — написал в Twitter представитель движения Забиулла Муджахед.
Табличка на столе представителей движения Талибан* - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 17:35
"Талибан"* заявил, что власти потеряли контроль над ситуацией в Афганистане
По сообщению талибов, администрация губернатора перешла под контроль боевиков. Они намерены вытеснить оставшихся военных афганской армии из других районов города.
Местный телеканал Tolo News со ссылкой на источники также сообщил о захвате большей части Фараха, в том числе поста полиции.
Шестого августа талибы заявили о взятии города Зарандж, административного центра провинции Нимроз на юго-западе Афганистана, а после этого — еще пяти административных центров, в том числе крупного города Кундуз, расположенного неподалеку от границы с Таджикистаном.

По мнению западных СМИ, переход Кундуза под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в исламской республике. При этом официальный Кабул опроверг информацию о взятии города талибами. Кроме того, афганские военные сообщили, что вернули власть над одним административным центром.
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 18:04
Талибы заявили об ударах США по гражданским объектам в Афганистане
В республике идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне вывода американских войск из страны.
Как ранее отмечал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, талибы готовы к политическому компромиссу, а их верхушка "наелась войны". В МИД Афганистана не согласились с этим заявлением и подчеркнули, что после подписания соглашения в Дохе боевики последовательно нарушали положения документа, в частности, обязательство сократить масштабы насилия.
*Террористическая организация, запрещена в России.
 
В миреТалибанКундуз (провинция)Фарах (провинция)РоссияОбострение ситуации в Афганистане
 
 
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