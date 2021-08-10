16:38 10.08.2021 (обновлено: 17:24 10.08.2021)
"Талибан"* заявил о захвате города Фарах
Представитель "Талибана"* Муджахед сообщил о захвате города Фарах в Афганистане
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* заявило о взятии города Фарах, столицы одноименной афганской провинции.
"Бойцы Исламского эмирата в ходе операции "Аль-Фатх" захватили центр Фараха", — написал в Twitter представитель движения Забиулла Муджахед.
По сообщению талибов, администрация губернатора перешла под контроль боевиков. Они намерены вытеснить оставшихся военных афганской армии из других районов города.
Местный телеканал Tolo News со ссылкой на источники также сообщил о захвате большей части Фараха, в том числе поста полиции.
Шестого августа талибы заявили о взятии города Зарандж, административного центра провинции Нимроз на юго-западе Афганистана, а после этого — еще пяти административных центров, в том числе крупного города Кундуз, расположенного неподалеку от границы с Таджикистаном.
По мнению западных СМИ, переход Кундуза под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в исламской республике. При этом официальный Кабул опроверг информацию о взятии города талибами. Кроме того, афганские военные сообщили, что вернули власть над одним административным центром.
По мнению западных СМИ, переход Кундуза под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в исламской республике. При этом официальный Кабул опроверг информацию о взятии города талибами. Кроме того, афганские военные сообщили, что вернули власть над одним административным центром.
В республике идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне вывода американских войск из страны.
Как ранее отмечал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, талибы готовы к политическому компромиссу, а их верхушка "наелась войны". В МИД Афганистана не согласились с этим заявлением и подчеркнули, что после подписания соглашения в Дохе боевики последовательно нарушали положения документа, в частности, обязательство сократить масштабы насилия.
*Террористическая организация, запрещена в России.