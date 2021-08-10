https://ria.ru/20210810/taliban-1745210516.html

"Талибан"* заявил о захвате города Фарах

"Талибан"* заявил о захвате города Фарах - РИА Новости, 10.08.2021

"Талибан"* заявил о захвате города Фарах

Радикальное движение "Талибан"* заявило о взятии города Фарах, столицы одноименной афганской провинции. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T16:38

2021-08-10T16:38

2021-08-10T17:24

в мире

талибан

кундуз (провинция)

фарах (провинция)

россия

обострение ситуации в афганистане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744684955_0:370:607:711_1920x0_80_0_0_a26f0fa1c331a8ce8e1d20227bd8ac9d.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* заявило о взятии города Фарах, столицы одноименной афганской провинции."Бойцы Исламского эмирата в ходе операции "Аль-Фатх" захватили центр Фараха", — написал в Twitter представитель движения Забиулла Муджахед.По сообщению талибов, администрация губернатора перешла под контроль боевиков. Они намерены вытеснить оставшихся военных афганской армии из других районов города.Местный телеканал Tolo News со ссылкой на источники также сообщил о захвате большей части Фараха, в том числе поста полиции.Шестого августа талибы заявили о взятии города Зарандж, административного центра провинции Нимроз на юго-западе Афганистана, а после этого — еще пяти административных центров, в том числе крупного города Кундуз, расположенного неподалеку от границы с Таджикистаном.По мнению западных СМИ, переход Кундуза под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в исламской республике. При этом официальный Кабул опроверг информацию о взятии города талибами. Кроме того, афганские военные сообщили, что вернули власть над одним административным центром.В республике идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне вывода американских войск из страны.Как ранее отмечал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, талибы готовы к политическому компромиссу, а их верхушка "наелась войны". В МИД Афганистана не согласились с этим заявлением и подчеркнули, что после подписания соглашения в Дохе боевики последовательно нарушали положения документа, в частности, обязательство сократить масштабы насилия.*Террористическая организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20210809/taliban-1745086676.html

https://ria.ru/20210809/taliby-1745091941.html

кундуз (провинция)

фарах (провинция)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-10T16:38 true PT1M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, кундуз (провинция), фарах (провинция), россия, обострение ситуации в афганистане