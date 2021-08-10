https://ria.ru/20210810/svideteli-1745196647.html
ФСБ пресекла деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму
ФСБ пресекла деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму - РИА Новости, 10.08.2021
ФСБ пресекла деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму
Деятельность ячейки религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, которая признана экстремистской и запрещена в России, пресечена в городе Армянске в северной... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T15:11
2021-08-10T15:11
2021-08-10T15:11
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Деятельность ячейки религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, которая признана экстремистской и запрещена в России, пресечена в городе Армянске в северной части Крыма, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ РФ."Установлено, что двое жителей города Армянска в различных помещениях проводили собрания и выступления, пропагандировали идеи религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, а также вербовали в свои ряды новых адептов. В целях конспирации собрания проводились с использованием видеосвязи через приложения сети интернет", - говорится в сообщении.По местам проживания членов ячейки проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты средства связи, электронные носители информации, а также экстремистская литература. В отношении двух крымчан возбуждены уголовные дела за организацию деятельности экстремистской организации. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от шести до десяти лет.В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.*Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210610/otvet-1736404468.html
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), свидетели иеговы, вооруженные силы рф, армянск, россия
ФСБ пресекла деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму
В Армянске ФСБ пресекла деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"*