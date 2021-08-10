https://ria.ru/20210810/svideteli-1745196647.html

ФСБ пресекла деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму

ФСБ пресекла деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму - РИА Новости, 10.08.2021

ФСБ пресекла деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму

Деятельность ячейки религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, которая признана экстремистской и запрещена в России, пресечена в городе Армянске в северной... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T15:11

2021-08-10T15:11

2021-08-10T15:11

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

свидетели иеговы

вооруженные силы рф

армянск

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564979618_0:102:3077:1833_1920x0_80_0_0_0c00fc3f2899ed3e710409664dd763b9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Деятельность ячейки религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, которая признана экстремистской и запрещена в России, пресечена в городе Армянске в северной части Крыма, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ РФ."Установлено, что двое жителей города Армянска в различных помещениях проводили собрания и выступления, пропагандировали идеи религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, а также вербовали в свои ряды новых адептов. В целях конспирации собрания проводились с использованием видеосвязи через приложения сети интернет", - говорится в сообщении.По местам проживания членов ячейки проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты средства связи, электронные носители информации, а также экстремистская литература. В отношении двух крымчан возбуждены уголовные дела за организацию деятельности экстремистской организации. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от шести до десяти лет.В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.*Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210610/otvet-1736404468.html

https://ria.ru/20210312/zaderzhanie-1600887116.html

армянск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), свидетели иеговы, вооруженные силы рф, армянск, россия