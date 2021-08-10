https://ria.ru/20210810/svalki-1745236106.html

Власти Мурманской области рассказали о ликвидации свалок

Власти Мурманской области рассказали о ликвидации свалок - РИА Новости, 10.08.2021

Власти Мурманской области рассказали о ликвидации свалок

Мусорный полигон на площади 50 футбольных полей в мурманском микрорайоне Дровяное, куда в течение полувека свозились отходы практически со всей области,... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T17:17

2021-08-10T17:17

2021-08-10T17:17

мурманская область

общество

мурманская область

кольский район

мурманск

андрей чибис

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МУРМАНСК, 10 авг - РИА Новости. Мусорный полигон на площади 50 футбольных полей в мурманском микрорайоне Дровяное, куда в течение полувека свозились отходы практически со всей области, прекратит существование к концу 2023 года, сообщили в министерстве информационной политики Мурманской области."В прошлом году гигантская свалка была закрыта, а летом текущего года начались работы по ее рекультивации в рамках федерального и регионального проектов "Чистая страна" нацпроекта "Экология". Общий объём финансирования проекта составил более 2,8 миллиардов рублей, из которых два миллиарда - средства федерального бюджета", - говорится в сообщении.Во вторник ход реализации проекта проинспектировал губернатор Андрей Чибис. Глава региона ознакомился с планом рекультивации, оценил темпы работ на полигоне. Как подчеркнул губернатор, ликвидация крупнейшей свалки за полярным кругом – принципиально важный проект как для Мурманской области, так и для всей российской Арктики."Мы системно продолжаем заниматься очищением Арктики от накопленного ущерба. Этого проекта и этих денег изначально не было в утверждённом национальном проекте, пришлось биться за дополнительное финансирование. Это 36 гектаров, или 50 футбольных полей, почти три миллиона кубометров мусора", - отметил Чибис.Он пояснил, что отставания или критических сбоев в работе нет, власти региона жёстко следят за тем, чтобы в установленный срок - к 2023 году - свалка превратилась в экологически чистый газон.Как пояснил министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов, на полигоне в Дровяном мусорный слой будет пересыпан инертными материалами, загрязнённую воду через дренажную систему выведут на очистные сооружения, а образующийся в результате гниения газ поступит на факельные установки для сжигания. Затем площадь бывшей свалки засеют травой.Губернатор также отметил, что в данный момент в Мурманской области в рамках нацпроекта "Экология" успешно идёт ликвидация ещё одного крупного объекта накопленного экологического ущерба - помётохранилища бывшей птицефабрики "Снежная" в Кольском районе.Также, по словам Андрея Чибиса, правительство области вместе с муниципалитетами ведёт работу по организации рекультивации городских свалок за счёт регионального бюджета. По замыслу, через несколько лет все отходы в Мурманской области после сортировки и обработки на мусорных станциях будут поступать либо на полигон в Междуречье, либо на мусоросжигательный завод в Мурманске.

https://ria.ru/20210809/udobreniya-1745057963.html

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мурманская область

кольский район

мурманск

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общество, мурманская область, кольский район, мурманск, андрей чибис