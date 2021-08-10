https://ria.ru/20210810/sud-1745146789.html

Суд в Белгороде оправдал медсестру, задушившую тяжелобольного мужа

Суд в Белгороде оправдал медсестру, задушившую тяжелобольного мужа - РИА Новости, 10.08.2021

Суд в Белгороде оправдал медсестру, задушившую тяжелобольного мужа

Белгородский областной суд на основании вердикта присяжных оправдал медсестру, задушившую своего тяжелобольного супруга, за которым она ухаживала в течение 20... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T10:26

2021-08-10T10:26

2021-08-10T10:26

происшествия

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белгородский областной суд

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ВОРОНЕЖ, 10 авг - РИА Новости. Белгородский областной суд на основании вердикта присяжных оправдал медсестру, задушившую своего тяжелобольного супруга, за которым она ухаживала в течение 20 лет, говорится в сообщении суда.На прошлой неделе женщину единогласно оправдали присяжные, которые посчитали недоказанным событие преступления, описанное в обвинительном заключении. Согласно УПК РФ, оправдательный вердикт коллегии присяжных заседателей обязателен для председательствующего судьи и влечет за собой постановление им оправдательного приговора."Белгородский областной суд постановил оправдательный приговор на основании оправдательного вердикта, вынесенного коллегией присяжных заседателей... За оправданной признано право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием", - информирует во вторник суд.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.По данным следствия, 59-летняя жительница Белгорода с 80-х состояла в браке и более 20 лет ухаживала за мужем, у которого после инсульта была парализована левая половина тела. Мужчина, как сообщало следствие, не мог передвигаться и самостоятельно принимать пищу. В ноябре 2019 года состояние мужа ухудшилось, он стал раздражительным и свою злость вымещал на супруге. В том же месяце женщина его задушила. В отношении нее было возбуждено дело об убийстве заведомо находящегося в беспомощном состоянии.

https://ria.ru/20210806/dagestan-1744762715.html

https://ria.ru/20210711/ubiystvo-1740822610.html

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происшествия, белгород, белгородский областной суд, россия