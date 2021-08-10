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Какая-то мистика
Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.
https://ria.ru/20210810/stroiteli-1745150358.html
Тайна строителя. Почему храм Василия Блаженного похож на схемы да Винчи
Тайна строителя. Почему храм Василия Блаженного похож на схемы да Винчи - РИА Новости, 10.08.2021
Тайна строителя. Почему храм Василия Блаженного похож на схемы да Винчи
“Чтобы Барма и Постник не могли построить ничего подобного, Иван Грозный велел ослепить их...”. Но что, если Барма и Постник - были иностранцами, бедных зодчих никто не ослеплял, а схема храма - похожа на чертежи Леонардо да Винчи? Пытаемся разгадать одну из главных загадок храма Василия Блаженного - кто же его строил.
2021-08-10T12:00
2021-08-10T12:00
какая-то мистика
подкаст
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Тайна строителя. Почему храм Василия Блаженного похож на схемы да Винчи
“Чтобы Барма и Постник не могли построить ничего подобного, Иван Грозный велел ослепить их...”. Но что, если Барма и Постник - были иностранцами, бедных зодчих никто не ослеплял, а схема храма - похожа на чертежи Леонардо да Винчи? Пытаемся разгадать одну из главных загадок храма Василия Блаженного - кто же его строил.
audio/mpeg
Тайна строителя. Почему храм Василия Блаженного похож на схемы да Винчи
“Чтобы Барма и Постник не могли построить ничего подобного, Иван Грозный велел ослепить их...”. Но что, если Барма и Постник - были иностранцами, бедных зодчих никто не ослеплял, а схема храма - похожа на чертежи Леонардо да Винчи? Пытаемся разгадать одну из главных загадок храма Василия Блаженного - кто же его строил.
audio/mpeg
Почему архитекторы собора - вполне возможно, были “весенними ласточками” из Европы? Как родилась легенда о том, что “строитель был ослеплен тираном”? Рассказывает заведующая отделом "Покровский собор" Государственного исторического музея Татьяна Сарачева.Выпуск подготовлен в партнерстве с Государственным историческим музеем.Кстати, у наших партнеров выходит свой подкаст про историю и героев прошлого - https://pod.mediashm.ru/Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Семёна НедовенчанногоРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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подкаст, аудио
12:00 10.08.2021
 

Тайна строителя. Почему храм Василия Блаженного похож на схемы да Винчи

Какая-то мистика
Тайна строителя. Почему храм Василия Блаженного похож на схемы да Винчи
12:00
Читать ria.ru в
“Чтобы Барма и Постник не могли построить ничего подобного, Иван Грозный велел ослепить их...”. Но что, если Барма и Постник - были иностранцами, бедных зодчих никто не ослеплял, а схема храма - похожа на чертежи Леонардо да Винчи? Пытаемся разгадать одну из главных загадок храма Василия Блаженного - кто же его строил.
Почему архитекторы собора - вполне возможно, были “весенними ласточками” из Европы? Как родилась легенда о том, что “строитель был ослеплен тираном”? Рассказывает заведующая отделом "Покровский собор" Государственного исторического музея Татьяна Сарачева.
Выпуск подготовлен в партнерстве с Государственным историческим музеем.
Кстати, у наших партнеров выходит свой подкаст про историю и героев прошлого - https://pod.mediashm.ru/
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Семёна Недовенчанного
Редактор Наталия Шашина
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