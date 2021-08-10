https://ria.ru/20210810/stroiteli-1745150358.html

Тайна строителя. Почему храм Василия Блаженного похож на схемы да Винчи

Тайна строителя. Почему храм Василия Блаженного похож на схемы да Винчи - РИА Новости, 10.08.2021

Тайна строителя. Почему храм Василия Блаженного похож на схемы да Винчи

“Чтобы Барма и Постник не могли построить ничего подобного, Иван Грозный велел ослепить их...”. Но что, если Барма и Постник - были иностранцами, бедных зодчих никто не ослеплял, а схема храма - похожа на чертежи Леонардо да Винчи? Пытаемся разгадать одну из главных загадок храма Василия Блаженного - кто же его строил.

2021-08-10T12:00

2021-08-10T12:00

2021-08-10T12:00

какая-то мистика

подкаст

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Тайна строителя. Почему храм Василия Блаженного похож на схемы да Винчи “Чтобы Барма и Постник не могли построить ничего подобного, Иван Грозный велел ослепить их...”. Но что, если Барма и Постник - были иностранцами, бедных зодчих никто не ослеплял, а схема храма - похожа на чертежи Леонардо да Винчи? Пытаемся разгадать одну из главных загадок храма Василия Блаженного - кто же его строил. audio/mpeg

Тайна строителя. Почему храм Василия Блаженного похож на схемы да Винчи “Чтобы Барма и Постник не могли построить ничего подобного, Иван Грозный велел ослепить их...”. Но что, если Барма и Постник - были иностранцами, бедных зодчих никто не ослеплял, а схема храма - похожа на чертежи Леонардо да Винчи? Пытаемся разгадать одну из главных загадок храма Василия Блаженного - кто же его строил. audio/mpeg

Почему архитекторы собора - вполне возможно, были “весенними ласточками” из Европы? Как родилась легенда о том, что “строитель был ослеплен тираном”? Рассказывает заведующая отделом "Покровский собор" Государственного исторического музея Татьяна Сарачева.Выпуск подготовлен в партнерстве с Государственным историческим музеем.Кстати, у наших партнеров выходит свой подкаст про историю и героев прошлого - https://pod.mediashm.ru/Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Семёна НедовенчанногоРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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