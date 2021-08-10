В Тольятти ребенок умер во время визита к стоматологу
В Тольятти десятилетняя девочка умерла в частной стоматологической клинике
САМАРА, 10 авг - РИА Новости. Десятилетняя девочка скончалась в частной стоматологической клинике в Тольятти, следователи возбудили уголовное дело, сообщает во вторник пресс-служба СУСК по Самарской области.
По версии следствия, 8 августа в одной из частных стоматологических клиник города Тольятти десятилетней девочке лечили кариес с применением аппарата для ингаляционной анестезии. По данным СУСК, после отключения подачи наркоза у ребенка было зафиксировано нарушение сердечного ритма, проведенные реанимационные мероприятия результата не дали, была зафиксирована клиническая смерть.
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"Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти… в связи со смертью ребенка в одной из частных стоматологических клиник города Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
По данным СУСК, в рамках расследования уголовного дела назначен комплекс экспертиз, изъята документация.
По факту инцидента проверку соблюдения требований федерального законодательства о здравоохранении также начала прокуратура Центрального района Тольятти, ход расследования уголовного дела взят надзорным ведомством на контроль.
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