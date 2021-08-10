https://ria.ru/20210810/starliner-1745144460.html

Россия готова помочь США с ремонтом корабля Starliner, сообщил источник

Россия готова помочь США с ремонтом корабля Starliner, сообщил источник - РИА Новости, 10.08.2021

Россия готова помочь США с ремонтом корабля Starliner, сообщил источник

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил сотрудникам Центра Келдыша (входит в госкорпорацию) быть готовыми помочь коллегам из НАСА и Boeing разобраться с... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T10:09

2021-08-10T10:09

2021-08-10T10:09

наука

дмитрий рогозин

наса

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил сотрудникам Центра Келдыша (входит в госкорпорацию) быть готовыми помочь коллегам из НАСА и Boeing разобраться с неполадками корабля Starliner, сообщил РИА Новости во вторник источник в ракетно-космической отрасли."Рогозин поручил Центру Келдыша быть готовым оказать американским партнерам в НАСА и Boeing необходимую помощь в случае их обращения", - сказал собеседник агентства.Ранее другой источник РИА Новости сообщил, что НАСА проинформировало российских коллег о причинах переноса запуска космического корабля Starliner от компании Boeing - это неисправности с клапанами в двигателях малой тяги, которые используются для маневрирования на орбите. Сколько времени уйдет на ремонт - неизвестно.НАСА 29 июля перенесло планировавшийся на 30-е число старт корабля, связав это с необходимостью экипажу МКС разобраться с прилетевшим на МКС модулем "Наука", у которого через несколько часов после стыковки неожиданно включились двигатели. Позже запуск Starliner вновь отложили – теперь по техническим причинам.Это уже не первые проблемы корабля от Boeing. В ходе первого испытательного полета в декабре 2019 года он из-за сбоя бортовых часов не смог выйти на заданную орбиту и вернулся на Землю.

https://ria.ru/20210804/roskosmos-1744311275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий рогозин, наса, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)