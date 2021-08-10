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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210810/starliner-1745144460.html
Россия готова помочь США с ремонтом корабля Starliner, сообщил источник
Россия готова помочь США с ремонтом корабля Starliner, сообщил источник - РИА Новости, 10.08.2021
Россия готова помочь США с ремонтом корабля Starliner, сообщил источник
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил сотрудникам Центра Келдыша (входит в госкорпорацию) быть готовыми помочь коллегам из НАСА и Boeing разобраться с... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T10:09
2021-08-10T10:09
наука
дмитрий рогозин
наса
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил сотрудникам Центра Келдыша (входит в госкорпорацию) быть готовыми помочь коллегам из НАСА и Boeing разобраться с неполадками корабля Starliner, сообщил РИА Новости во вторник источник в ракетно-космической отрасли."Рогозин поручил Центру Келдыша быть готовым оказать американским партнерам в НАСА и Boeing необходимую помощь в случае их обращения", - сказал собеседник агентства.Ранее другой источник РИА Новости сообщил, что НАСА проинформировало российских коллег о причинах переноса запуска космического корабля Starliner от компании Boeing - это неисправности с клапанами в двигателях малой тяги, которые используются для маневрирования на орбите. Сколько времени уйдет на ремонт - неизвестно.НАСА 29 июля перенесло планировавшийся на 30-е число старт корабля, связав это с необходимостью экипажу МКС разобраться с прилетевшим на МКС модулем "Наука", у которого через несколько часов после стыковки неожиданно включились двигатели. Позже запуск Starliner вновь отложили – теперь по техническим причинам.Это уже не первые проблемы корабля от Boeing. В ходе первого испытательного полета в декабре 2019 года он из-за сбоя бортовых часов не смог выйти на заданную орбиту и вернулся на Землю.
https://ria.ru/20210804/roskosmos-1744311275.html
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дмитрий рогозин, наса, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
10:09 10.08.2021
 
Россия готова помочь США с ремонтом корабля Starliner, сообщил источник

Источник: глава "Роскосмоса" Рогозин поручил помочь с ремонтом Starliner при поступлении просьбы

© NASA / BoeingКосмический корабль Boeing CST-100 Starliner
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© NASA / Boeing
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил сотрудникам Центра Келдыша (входит в госкорпорацию) быть готовыми помочь коллегам из НАСА и Boeing разобраться с неполадками корабля Starliner, сообщил РИА Новости во вторник источник в ракетно-космической отрасли.
"Рогозин поручил Центру Келдыша быть готовым оказать американским партнерам в НАСА и Boeing необходимую помощь в случае их обращения", - сказал собеседник агентства.
Ранее другой источник РИА Новости сообщил, что НАСА проинформировало российских коллег о причинах переноса запуска космического корабля Starliner от компании Boeing - это неисправности с клапанами в двигателях малой тяги, которые используются для маневрирования на орбите. Сколько времени уйдет на ремонт - неизвестно.
НАСА 29 июля перенесло планировавшийся на 30-е число старт корабля, связав это с необходимостью экипажу МКС разобраться с прилетевшим на МКС модулем "Наука", у которого через несколько часов после стыковки неожиданно включились двигатели. Позже запуск Starliner вновь отложили – теперь по техническим причинам.
Это уже не первые проблемы корабля от Boeing. В ходе первого испытательного полета в декабре 2019 года он из-за сбоя бортовых часов не смог выйти на заданную орбиту и вернулся на Землю.
Модуль Наука в составе МКС - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 12:13
"Роскосмос" пристыдил НАСА, связавшее проблемы Starliner с модулем "Наука"
 
НаукаДмитрий РогозинНАСАРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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