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Источник: НАСА назвало "Роскосмосу" причину проблем со Starliner
Источник: НАСА назвало "Роскосмосу" причину проблем со Starliner - РИА Новости, 10.08.2021
Источник: НАСА назвало "Роскосмосу" причину проблем со Starliner
НАСА проинформировало российских коллег о причинах переноса запуска космического корабля Starliner компании Boeing, сообщил РИА Новости источник в отрасли. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T07:15
2021-08-10T09:18
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космос - риа наука
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. НАСА проинформировало российских коллег о причинах переноса запуска космического корабля Starliner компании Boeing, сообщил РИА Новости источник в отрасли.Американское агентство 29 июля перенесло старт корабля, связав это с тем, что экипажу МКС нужно разобраться с прилетевшим на станцию модулем "Наука", у которого через несколько часов после стыковки неожиданно включились двигатели. Позже запуск Starliner вновь отложили — теперь по техническим причинам. Проблемы с кораблем от Boeing происходили и раньше. Во время первого испытательного полета в декабре 2019 года он из-за сбоя бортовых часов не смог выйти на заданную орбиту и вернулся на Землю.По его словам, российские специалисты попросили коллег держать их в курсе событий, чтобы обеспечить безопасность МКС, так как двигатели малой тяги, с которыми возникли проблемы, используются при маневрировании у станции."Науку" запустили с космодрома "Байконур" 21 июля, а 29 июля она причалила к модулю "Звезда" российского сегмента МКС. Экипаж открыл люк в модуль 30 июля.Спустя три часа после стыковки на "Науке" из-за кратковременного сбоя в программном обеспечении самопроизвольно включились двигатели, что привело к развороту станции на 540 градусов. Для возвращения МКС в нужное положение в пространстве задействовали двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17". Угрозы экипажу станции не было.
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сша, наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия
07:15 10.08.2021 (обновлено: 09:18 10.08.2021)
 
Источник: НАСА назвало "Роскосмосу" причину проблем со Starliner

Источник: НАСА назвало причиной проблем со Starliner неисправности в двигателях малой тяги

© NASAStarliner
Starliner - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© NASA
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. НАСА проинформировало российских коллег о причинах переноса запуска космического корабля Starliner компании Boeing, сообщил РИА Новости источник в отрасли.
Американское агентство 29 июля перенесло старт корабля, связав это с тем, что экипажу МКС нужно разобраться с прилетевшим на станцию модулем "Наука", у которого через несколько часов после стыковки неожиданно включились двигатели. Позже запуск Starliner вновь отложили — теперь по техническим причинам. Проблемы с кораблем от Boeing происходили и раньше. Во время первого испытательного полета в декабре 2019 года он из-за сбоя бортовых часов не смог выйти на заданную орбиту и вернулся на Землю.

"В НАСА сообщили "Роскосмосу", что это были не проблемы с маршевым двигателем, а проблемы с клапанами нескольких двигателей малой тяги. Инженеры Boeing в настоящее время занимаются устранением неполадок клапанов в монтажном корпусе. У НАСА пока нет предварительных сроков, когда корабль вернется на стартовый стол", — сказал собеседник агентства.

По его словам, российские специалисты попросили коллег держать их в курсе событий, чтобы обеспечить безопасность МКС, так как двигатели малой тяги, с которыми возникли проблемы, используются при маневрировании у станции.
"Науку" запустили с космодрома "Байконур" 21 июля, а 29 июля она причалила к модулю "Звезда" российского сегмента МКС. Экипаж открыл люк в модуль 30 июля.
Спустя три часа после стыковки на "Науке" из-за кратковременного сбоя в программном обеспечении самопроизвольно включились двигатели, что привело к развороту станции на 540 градусов. Для возвращения МКС в нужное положение в пространстве задействовали двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17". Угрозы экипажу станции не было.
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