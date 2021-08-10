https://ria.ru/20210810/starliner-1745131702.html

Источник: НАСА назвало "Роскосмосу" причину проблем со Starliner

Источник: НАСА назвало "Роскосмосу" причину проблем со Starliner - РИА Новости, 10.08.2021

Источник: НАСА назвало "Роскосмосу" причину проблем со Starliner

НАСА проинформировало российских коллег о причинах переноса запуска космического корабля Starliner компании Boeing, сообщил РИА Новости источник в отрасли. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T07:15

2021-08-10T07:15

2021-08-10T09:18

сша

наса

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

россия

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. НАСА проинформировало российских коллег о причинах переноса запуска космического корабля Starliner компании Boeing, сообщил РИА Новости источник в отрасли.Американское агентство 29 июля перенесло старт корабля, связав это с тем, что экипажу МКС нужно разобраться с прилетевшим на станцию модулем "Наука", у которого через несколько часов после стыковки неожиданно включились двигатели. Позже запуск Starliner вновь отложили — теперь по техническим причинам. Проблемы с кораблем от Boeing происходили и раньше. Во время первого испытательного полета в декабре 2019 года он из-за сбоя бортовых часов не смог выйти на заданную орбиту и вернулся на Землю.По его словам, российские специалисты попросили коллег держать их в курсе событий, чтобы обеспечить безопасность МКС, так как двигатели малой тяги, с которыми возникли проблемы, используются при маневрировании у станции."Науку" запустили с космодрома "Байконур" 21 июля, а 29 июля она причалила к модулю "Звезда" российского сегмента МКС. Экипаж открыл люк в модуль 30 июля.Спустя три часа после стыковки на "Науке" из-за кратковременного сбоя в программном обеспечении самопроизвольно включились двигатели, что привело к развороту станции на 540 градусов. Для возвращения МКС в нужное положение в пространстве задействовали двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17". Угрозы экипажу станции не было.

https://radiosputnik.ria.ru/20210807/mars-1744860992.html

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2021

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сша, наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия